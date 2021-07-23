Курцын вспомнил, как четыре раза был отчислен из вуза, но заставил педагогов себя доучить

Популярного молодого актера Романа Курцына спросили, почему он при всей своей целеустремленности поступил в театральный вуз не в Москве, а Ярославле. 36-летний мужчина ответил, что на тот момент у него не было денег. И к тому же он очень хотел попасть на курс народного артиста Александра Сергеевича Кузина, которого считает одним из лучших педагогов в России.

Парень был уверен, что поступит, и поступил. И даже то, что его потом четыре раза отчисляли, не помешало юноше стать звездой кино и сериалов. В одном из интервью Роман рассказал, что был далеко не самым лучшим студентом, потому что много дрался, а еще работал ведущим в ночном клубе, хотя это было запрещено правилами вуза.

«Нам запрещали работать и сниматься в кино и сериалах. А я был суперпопулярным уже в Ярославле и зарабатывал в ночном клубе много. К примеру, у мамы была зарплата восемь тысяч, а я зарабатывал семьдесят. Машину купил. Кузин узнал и отчислил», — вспоминает Курцын.

Однако студент не собирался уходить из вуза. Не на того напали, что называется. Будучи отчисленным, он все равно приходил на занятия по актерскому мастерству, садился в аудитории и слушал.

«Меня в дверь не пускали, говорили: «Курцын, ты отчислен. Поезжай в Кострому». Я влезал через форточку, садился демонстративно и говорил: «Мне не нужен диплом. Я хочу просто получить профессию». И сидел так месяц. Меня не вызывали. Но через месяц Кузин сдавался», — рассказывает Роман.

В итоге ему поставили тройку по актерскому мастерству, только чтобы поскорее выпустить и избавиться от проблемного студента. Тем не менее актер очень благодарен своему педагогу за эти отчисления, а еще за слова, сказанные во время выпускного.

«Держа рюмку водки, (Кузин. — Прим. авт.) сказал напутствие мне, что я сделал ошибку, и мне не надо заниматься этой профессией. Это было как нокаут. А мне нельзя так говорить: ты не можешь, у тебя не получится. У меня сразу забрало падает, и я начинаю со всем миром вступать в бой, чтобы доказать обратное. Александр Сергеевич очень хорошо меня знал с этой стороны и, видимо, понимал, что я буду прорываться в профессии», — цитирует актера издание WomanHit.

Уже через неделю Курцын получил главную роль в историческом сериале «Серебро», а после этого «попер как танк» в актерской карьере. По его словам, Александр Кузин потом даже признал его своим лучшим студентом.

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