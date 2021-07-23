Как правильно бегать
Видео
Как стильно завязать платок на голове
Видео

Курцын вспомнил, как четыре раза был отчислен из вуза, но заставил педагогов себя доучить

Будущий актер даже пробирался на занятия через форточку.

Курцын вспомнил, как четыре раза был отчислен из вуза, но заставил педагогов себя доучить
По биографии Романа Курцына уже можно снимать сериал. Фото: Global Look Press

Популярного молодого актера Романа Курцына спросили, почему он при всей своей целеустремленности поступил в театральный вуз не в Москве, а Ярославле. 36-летний мужчина ответил, что на тот момент у него не было денег. И к тому же он очень хотел попасть на курс народного артиста Александра Сергеевича Кузина, которого считает одним из лучших педагогов в России.

Парень был уверен, что поступит, и поступил. И даже то, что его потом четыре раза отчисляли, не помешало юноше стать звездой кино и сериалов. В одном из интервью Роман рассказал, что был далеко не самым лучшим студентом, потому что много дрался, а еще работал ведущим в ночном клубе, хотя это было запрещено правилами вуза.

«Нам запрещали работать и сниматься в кино и сериалах. А я был суперпопулярным уже в Ярославле и зарабатывал в ночном клубе много. К примеру, у мамы была зарплата восемь тысяч, а я зарабатывал семьдесят. Машину купил. Кузин узнал и отчислил», — вспоминает Курцын.

Однако студент не собирался уходить из вуза. Не на того напали, что называется. Будучи отчисленным, он все равно приходил на занятия по актерскому мастерству, садился в аудитории и слушал.

«Меня в дверь не пускали, говорили: «Курцын, ты отчислен. Поезжай в Кострому». Я влезал через форточку, садился демонстративно и говорил: «Мне не нужен диплом. Я хочу просто получить профессию». И сидел так месяц. Меня не вызывали. Но через месяц Кузин сдавался», — рассказывает Роман.

В итоге ему поставили тройку по актерскому мастерству, только чтобы поскорее выпустить и избавиться от проблемного студента. Тем не менее актер очень благодарен своему педагогу за эти отчисления, а еще за слова, сказанные во время выпускного.

«Держа рюмку водки, (Кузин. — Прим. авт.) сказал напутствие мне, что я сделал ошибку, и мне не надо заниматься этой профессией. Это было как нокаут. А мне нельзя так говорить: ты не можешь, у тебя не получится. У меня сразу забрало падает, и я начинаю со всем миром вступать в бой, чтобы доказать обратное. Александр Сергеевич очень хорошо меня знал с этой стороны и, видимо, понимал, что я буду прорываться в профессии», — цитирует актера издание WomanHit.

Уже через неделю Курцын получил главную роль в историческом сериале «Серебро», а после этого «попер как танк» в актерской карьере. По его словам, Александр Кузин потом даже признал его своим лучшим студентом.

Смотрите также:

Тэги

актерская карьеравоспоминанияРоман Курцынстудентытеатральные вузы