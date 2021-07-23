«Он расплакался»: жестокая ссора принца Чарльза с принцессой Анной

У Елизаветы II и принца Филиппа – четверо детей, три сына и единственная дочь – принцесса Анна. Старшим ребенком является принц Чарльз, именно он в будущем станет королем Великобритании. Принцесса Анна, которая младше его на два года, была очень активной в детстве и всегда пыталась доминировать. Однажды это привело к серьезной размолвке. Об этом пишет автор Ингрид Сьюард, которого цитирует Express.

«Анна вернулась с занятий по верховой езде и принялась бить хлыстом Чарльза. От боли он расплакался и тут вошла королева. Она крикнула: «Почему вы не можете вести себя прилично?», — пишет Сьюард.

Позже принцесса Анна признавалась, что в детстве они с Чарльзом были «как кошка с собакой».

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Несмотря на все детские проблемы, с возрастом Анна и Чарльз стали намного ближе.

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