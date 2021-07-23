Как развивался роман Анастасии Макеевой с Романом Мальковым: хронология событий

В Сети опубликована петиция, в которой бизнесмен и строитель Роман Мальков призывает поддержать свою жену – актрису Анастасию Макееву. Он уверен, что его супруга подвергается общественной травле.

«Господа, я призываю поддержать мою законную жену, дабы избавить мир от вранья и не порочить честь абсолютно невинного человека. Спасибо, кто с нами, я вас люблю. Давайте остановим демонов и сделаем мир чище!» — написал Мальков у себя на странице.

Кстати, в своем Инстаграме Анастасия Макеева призналась, что благодаря хейтерам получила еще больше предложений по работе. И в какой-то степени им благодарна.

Анастасия Макеева: «Я исчерпала эту тему»

Меж тем еще недавно в Сети была слита переписка Романа и его бывшей жены Светланы, в которой экс-супруга обвинила Малькова в том, что он не платит алименты. В ответ на это Роман написал, что не будет поощрять хамство. Мол, нет уважения – нет денег. И добавил, что заплатит только тогда, когда Светлана с детьми переедет из Словении в Россию.

А еще раньше в Интернете появилась переписка Романа и его дочери Анны, опубликованная самой Анастасией Макеевой. В ней Аня нелестно отзывается о новой жене отца и пишет, что та обещала ей косметику. Но, как видно, не выполнила своего обещания.

Teleprogramma.pro попросила Анастасию прокомментировать эти события и получила от актрисы однозначный ответ: «Я исчерпала эту тему. Более ее нет».

Значит ли это, что из информационного пространства исчезнут новости о любовном треугольнике Романа Малькова, Анастасии Макеевой и Светланы Мальковой, в который оказались вовлечены и дети? Поживем-увидим. Но давайте вспомним хронологию романа Анастасии с Романом.

Хронология развития взаимоотношений Анастасии Макеевой и Романа Малькова

6 октября 2020 года в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» Анастасия заявила, что у нее появился любимый человек, с которым она чувствует себя счастливой. Также актриса добавила, что он строитель, и пара познакомилась на стройке.

«Хочу дать совет. Девушки, начинайте строить дом, и пусть у вас все валится из рук. Скажу откровенно. У меня никогда не было столько поклонников, как во время начавшейся пандемии. Я почувствовала себя настоящей женщиной. Результаты, как мы видим, весьма хорошие», — сказала тогда Анастасия.

20 декабря Макеева опубликовала совместный снимок с Романом у себя в Инстаграме, но закрыла его лицо смайлом. Подписчики актрисы тут же принялись поздравлять пару и желать им любви и счастья.

Впоследствии выяснится, что в этой истории не все так просто. Оказалось, что Роман женат и воспитывает четырех детей. Его семья живет в Словении. Мальков уехал на заработки в Россию и когда началась пандемия вынужденно остался там. В июле Роман познакомился с Анастасией Макеевой и не устоял перед ее чарами…

Впоследствии Светлана признается, что практически сразу заметила, что ее муж начал ставить лайки всем публикациям актрисы, на участке которой работал. И ее сердце почуяло недоброе… О том, что Роман полюбил другую, он объявил своей жене по смс…

6 марта 2021 года Роман Мальков сделал своей новой пассии предложение, причем в лучших традициях романтических фильмов. В тот день актриса играла в мюзикле «Алмазная колесница» в Санкт-Петербурге.

И вечером строитель поднялся на сцену с букетом красных роз, держа в руках красную коробочку. Там внутри было спрятано обручальное кольцо. Присев на одно колено, Мальков предложил избраннице выйти за него замуж. Анастасия обняла своего возлюбленного и конечно, сказала «да». Зал взорвался аплодисментами. Зрители умилялись и, наверное, еще не знали, что Роман Мальков до сих пор не развелся с женой Светланой.

12 апреля состоялось судебное заседание по делу о расторжении брака Мальковых, причем, по словам Светланы, Роман на него не пришел. А накануне оставленная жена появилась в ток-шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ. В эфире передачи она рассказала, что в свое время все семейство переехало из России в Словению, чтобы дочка Аня всерьез могла заняться художественной гимнастикой. Из-за пандемии с мужем она не виделась целый год. И за это время Роман успел завести роман со звездой кино.

Также Светлана отметила, что прожила со своим мужем 18 лет и теперь вынуждена обеспечивать детей самостоятельно.

На сторону брошенной женщины становятся многие гости студии, в том числе и звездные эксперты, например, певица Татьяна Буланова и супруга футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева. А поэтесса Лариса Рубальская вообще отметила, что Макеева по призванию разлучница и разрушительница.

В апреле же с Анастасией Макеевой знакомится и сын Мальковых Андрей. И она производит на него приятное впечатление. Впоследствии Андрей займет сторону отца и его новой спутницы.

28 мая Светлана Малькова сообщила журналистам, что выиграла судебное заседание по алиментам. А решение суда уже вступило в силу.

29 мая состоялось долгожданное событие – Анастасия официально вышла замуж за своего жениха. Церемония бракосочетания проходила на берегу Черного моря, в Крыму. Актриса облачилась в длинное платье с прозрачными вставками, расшитое бусинами и бисером. Голову же она украсила фатой и диадемой. Уже вечером Макеева облачилась в более легкий вариант – в длинное платье без бретелей и туфли без каблуков.

Кстати, на свадьбе произошел курьезный случай. Во времена обмена кольцами кольцо никак не налезало на палец Романа. И только когда Макеева облизала палец новоиспеченного супруга, это наконец случилось.

30 мая сразу после церемонии бракосочетания Анастасия обвенчалась со своим мужем в церкви Феодосии.

Кроме того, нельзя не рассказать об эффектной фотосессии в тематических костюмах, в которой молодожены покатались на лошадях в историческом центре Санкт-Петербурга. А накануне свадебной церемонии в Крыму молодожены опубликовали кадры фотосессии, где они находятся под водой.

15 июня в одном из столичных ресторанов новоиспеченные супруги получили премию Family Awards как семья года. Они одержали победу в номинации «Любовь без границ». Кстати, на мероприятие парочка пришла в сопровождении сына Романа Андрея. Они охотно общались с журналистами, в частности и с корреспондентом Teleprogramma.pro и в беседе с ними делились семейным счастьем. Тогда Макеева призналась, что супруги очень хотят ребенка, но на все Божья воля.

25 июня. В Сторис Анастасия Макеева и Светлана Малькова поделились видео с записями своей драки, которая произошла после съемок шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на канале «Россия», где они встретились друг с другом.

Кроме того, Малькова продемонстрировала фото заключения врача. Там написано, что у Светланы — ушиб грудной клетки и травма нескольких мышц и сухожилий на уровне тазобедренного сустава и бедра.

Кстати, драка началась после того, как Анастасия снимала видео, поднеся телефон практически к лицу соперницы. Этот поступок вывел Светлану из себя, и она бросилась с кулаками на разлучницу. Женщины начали трепать друг друга за волосы.

Причины гнева Светланы вполне объяснимы. В студии программы «Прямой эфир» сын Андрей практически отрекся от матери. Так, подросток заявил, что у него теперь есть любимый отец и любимая мачеха. А, мол, от Светланы он уехал потому, что устал от ссор с ней. Женщина не разрешала сыну общаться с отцом и кричала на него. А в Москве, по уверениям тинейджера, он чувствует себя спокойно и наконец нашел понимание. Светлана намекнула, что сын продался за новый образ жизни, где есть место клубам, светским событиям и дорогой одежде.

Сразу после этого Светлана Малькова подала на соперницу заявление в прокуратуру, написав, что она давно преследует ее и наносит вред репутации.

8 июля Анастасия Макеева и Роман Мальков стали гостями передачи «Судьба человека» Бориса Корчевникова, где рассказали историю своих взаимоотношений.

22 июля Роман Мальков опубликовал петицию, в которой призвал общественность перестать травить его жену. К отцу присоединился и сын Андрей, который также в своих Сторис попросил подписчиков поддержать мачеху.

Стоит сказать, что не все дети находятся на стороне Романа. Накануне, 19 июля, дочь Светланы Анна поддержала маму, написав у себя в Инстаграме, что восхищается ей. Тем, что женщина работает день и ночь, чтобы прокормить детей и себя, тогда как другие в подобной ситуации могли бы опустить руки и спиться…

Анастасия же, похоже, устала от темы своих семейных отношений. Так, 21 июля она написала сообщение корреспондентам Teleprogramma.pro, попросившим прокомментировать ее ряд последних событий: «Я эту тему исчерпала, ее более нет».

Но что бы ни случилось, наш сайт будет следить за развитием событий!

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