Звукорежиссер, рокер и олигарх: любимые мужчины певицы МакSим

Уже больше месяца певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) продолжает оставаться в искусственной коме. И все это время ситуация обрастает домыслами и слухами. Пользователи Сети строят догадки, кто же может оплачивать ее лечение в больнице.

По одной из версий, это друг МакSим – невролог Рамиль Артюшев, с которым ей приписывают роман. Хотя пиар-директор артистки Яна Богушевская опровергла эти слухи, отметив, что врач помогал певице, когда она упала с лошади. Артистка занимается конкуром.

По другой версии, спонсором лечения является бывший муж певицы, отец ее второй дочери Маши – олигарх Антон Петров. В СМИ публиковали информацию, что состояние мужчины оценивается примерно в шесть миллиардов рублей. Он занимается возведением элитной недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а также является владельцем сети фитнес-клубов и ювелирных магазинов, поэтому может позволить себе любые траты.

Но это всего лишь домыслы, которые высказываются в Интернете. К тому же Яна Богушевская отметила, что певица не лежит в дорогостоящей клинике, что все это домыслы общественности и журналистов.

Однако подобный вариант пользователи Сети не сбрасывают со счетов, поскольку МакSим оставила след в жизни всех своих мужчин. Teleprogramma.pro предлагает вспомнить их поименно.

Звукорежиссер Алексей Луговцов

Первым мужем артистки стал звукорежиссер Алексей Луговцов, который в период появления ее первых хитов «Трудный возраст» и «Знаешь ли ты», был верным поклонником МакSим. Он не пропускал ни одного ее концерта, состоял в фан-клубе, прекрасно разбирался в творчестве. Поэтому неудивительно, что, когда певица объявила кастинг на место звукорежиссера в своей команде, Алексей с легкостью выдержал его. Между молодыми людьми завязались отношения.

8 марта 2009 года родилась дочь Александра. Уже спустя несколько месяцев после рождения ребенка МакSим вышла на работу, а муж сидел с малышкой. Работу звукорежиссера он оставил. Как раз в тот период отношения пары испортились.

В интервью Борису Корчевникову, в программе «Судьба человека» МакSим рассказывала, что первый муж ревновал ее к работе, призывал больше бывать дома и варить кашу.

А потом с Алексеем стали происходить странные вещи. Так, он называл себя потомком Николая второго, говорил, что вокруг масоны и утверждал, что за ним и его женой следят. А бывало, что и устраивал дома погромы. Марина не смогла мириться со странностями супруга, и уже в в 2011 году пара развелась.

Рокер Александр Красовицкий

Новым избранником МакSим стал солист рок-группы Animal Jazz Александр Красовицкий. Они познакомились, когда певица пришла на концерт коллектива. Марина была впечатлена выступлением музыкантов и после окончания мероприятия зашла к ним в гримерку. Между артистами завязался бурный роман, который продлился два года.

В одном из своих интервью Александр признался, что у них обоих очень жесткий сильный характер, оба обладают взрывным темпераментом. На этой почве у пары не раз случались разногласия.

Также Александр рассказал, что после расставания с МакSим впал в затяжную депрессию. Искал утешение в алкоголе, путешествовал, по собственному признанию, даже предпринимал попытки покончить с собой.

Олигарх Антон Петров

В 2014 году МакSим влюбилась в олигарха Антона Петрова. Красовицкий пояснил, что певице всегда нравились мужчины сильнее ее и предполагается, что и богаче. Потому что без силы воли не сколотишь финансового состояния. Петров стал для МакSим таким идеальным мужчиной. А Красовицкий ушел в тень…

Антон Петров ухаживал с размахом: дарил возлюбленной дорогие презенты, устраивал романтичные ужины в шикарных ресторанах, выкупал кинотеатры для сеанса наедине, нанял бригаду телохранителей. Казалось, что подобная идиллия будет длиться вечно. Но потом Антон неожиданно влюбился в дочь депутата Госдумы Александра Брыксина Елизавету, притом, что Марина в то время уже была беременна.

Певица тяжело переживала разрыв с олигархом, который не оставил ее после рождения дочери Маши. Купил певице квартиру, принимает активное участие в воспитании ребенка. А спустя время Марине удалось наладить хорошие отношения и с женой Антона Петрова Елизаветой Брыксиной.

Тот, кого нельзя называть

Имя нового возлюбленного Марина Абросимова не раскрывала. Известно только, что они давно знакомы, он занимается бизнесом, а МакSим была беременна от него третьим ребенком, но, к сожалению, потеряла его.

Этот человек был рядом и когда Максим попала в тяжелое ДТП в 2019 году. Она долго не могла оправиться после случившегося, начались изменения во внешности, не хватало сил вернуться на сцену.

После трагедии МакSим впала в алкогольную зависимость, которую ей помог преодолеть новый кавалер.

Артистка успешно прошла курс реабилитации, после чего похудела на десять килограммов и пришла в норму. А потом объявила о своем возвращении на эстраду с песней «Спасибо».

16 июня Максим попала в больницу с подозрением на пневмонию, а 19-го июня ее ввели в искусственную кому. Хочется верить, что скоро певица придет в себя. И возвращение на сцену уже будет окончательным и очень долгожданным для поклонников.

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