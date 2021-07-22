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«Он влюбится в меня?»: Кейт Миддлтон предсказали королевскую жизнь в школьном спектакле

Будущей герцогине Кембриджской тогда было всего 13 лет.

«Он влюбится в меня?»: Кейт Миддлтон предсказали королевскую жизнь в школьном спектакле
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в университете. Их отношения длились почти десять лет, прежде чем наследник британского престола сделал Кейт предложение. В этом году они отметили десятилетие совместной жизни.

Будучи 13-летней школьницей интерната в Истборне, Кейт была задействована в спектакле, где по сценарию гадалка предрекла ей красивого и богатого джентльмена по имени Уильям. Строки из постановки приводит Express.

«Он влюбится в меня?» — спрашивал персонаж Кейт на сцене.

Гадалка заверила, что они даже поженятся. Позже по сценарию Кейт теряла сознание от счастья.

Напомним, что у Кейт Миддлтон и принца Уильяма подрастают трое детей. Старший из них, принц Джордж, отмечает свой день рождения 22 июля.

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