«Он влюбится в меня?»: Кейт Миддлтон предсказали королевскую жизнь в школьном спектакле

Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в университете. Их отношения длились почти десять лет, прежде чем наследник британского престола сделал Кейт предложение. В этом году они отметили десятилетие совместной жизни.
Будучи 13-летней школьницей интерната в Истборне, Кейт была задействована в спектакле, где по сценарию гадалка предрекла ей красивого и богатого джентльмена по имени Уильям. Строки из постановки приводит Express.
«Он влюбится в меня?» — спрашивал персонаж Кейт на сцене.
Гадалка заверила, что они даже поженятся. Позже по сценарию Кейт теряла сознание от счастья.
Напомним, что у Кейт Миддлтон и принца Уильяма подрастают трое детей. Старший из них, принц Джордж, отмечает свой день рождения 22 июля.