«Он влюбится в меня?»: Кейт Миддлтон предсказали королевскую жизнь в школьном спектакле

Будущей герцогине Кембриджской тогда было всего 13 лет.

Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в университете. Их отношения длились почти десять лет, прежде чем наследник британского престола сделал Кейт предложение. В этом году они отметили десятилетие совместной жизни.

Будучи 13-летней школьницей интерната в Истборне, Кейт была задействована в спектакле, где по сценарию гадалка предрекла ей красивого и богатого джентльмена по имени Уильям. Строки из постановки приводит Express.

«Он влюбится в меня?» — спрашивал персонаж Кейт на сцене.

Гадалка заверила, что они даже поженятся. Позже по сценарию Кейт теряла сознание от счастья.

больше по теме Кейт Миддлтон и принц Уильям трогательно поздравили принца Джорджа с днем рождения Старшему сыну герцогов Кембриджских исполнилось восемь лет.

Напомним, что у Кейт Миддлтон и принца Уильяма подрастают трое детей. Старший из них, принц Джордж, отмечает свой день рождения 22 июля.

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