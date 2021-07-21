Состояние МакSим: последние новости на конец июля

Состояние певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) остается стабильно тяжелым. Об этом Teleprogramma.pro сообщила ее пиар-директор Яна Богушевская. Ранее она попросила поклонников артистки перестать задавать ей некорректные вопросы и «лезть под кожу» и главное – не верить всяческим домыслам, которые появляются в Интернете.
Как возникают слухи о состоянии МакSим
Как рассказала Яна Богушевская, слухи могут возникать следующим образом.
«Больница большая, что-то, может, где-то услышали и обсуждают между собой. Не удивлюсь, если и с журналистами общаются. Но это точно не лечащие врачи Марины», — пояснила Богушевская.
Яна отметила, что каждый день читает в прессе свежие новости о состоянии певицы. И некоторые статьи считает не «сливами» из больницы, а выдумками желтой прессы.
Тем не менее, именно благодаря журналистам поклонники артистки узнают больше о состоянии ее здоровья. Давайте вспомним хронологию событий: от первых сообщений о том, что МакSим попала в больницу до сегодняшних дней.
Как развивается болезнь певицы: хронология по дням
Первое сообщение о госпитализации артистки с пневмонией появилось еще 16 июня. На своей странице в Инстаграм певица рассказала, что поражение ее легких составляет 40 процентов. При этом положительный тест на коронавирус не подтвердился.
МакSим написала в соцсетях, что сдала тестирование еще перед открытием собственной школы искусств.
- 11 июня артистка прошла повторный тест. Но коронавирус снова не подтвердился, поэтому МакSим решила не отменять запланированный концерт в Казани. При этом на сцену она вышла с температурой 39 градусов.
- 13 июня состояние МакSим стало ухудшаться, притом, что тест на коронавирус снова показывал отрицательный результат. Тем не менее, певица была госпитализирована в больницу.
- 19 июня стало известно, что Марину Абросимову подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Представительница МакSим пояснила, что насыщение кислородом у артистки достаточно низкое. На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому и было принято такое непростое решение.
- В этот же день поддержку Марине выразила сборная России по футболу, опубликовав на своей странице в Твиттер видео, посвященное певице. Чуть позже эстафету подхватили и игроки футбольного клуба «Спартак». Считается, что знаменитая песня МакSим «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном болельщиков команды.
- 25 июня появляются сведения, что легкие вокалистки поражены уже на 75 процентов. И она теперь входит в группу «КТ-4», куда включают пациентов с большой площадью поражения легких.
- 27 июня становится известно, что Марину Абросимову перевели на аппарат ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Это инвазивный метод насыщения крови кислородом, использующийся при развитии острой дыхательной недостаточности. Врачи говорят, что к нему прибегают в самых тяжелых ситуациях. Так, иммунолог Владимир Болибок в интервью газете «Вечерняя Москва» рассказал, что при ЭКМО выживает лишь один из десяти пациентов. Однако представитель МакSим отметила, что у нее нет точных сведений о переводе на ЭКМО.
- 28 июня в СМИ пишут, что у МакSим нашли признаки заболевания, поражающего печень. По сообщениям прессы, врачи предполагают, что оно могло перейти в хроническую стадию.
- 5 июля директор певицы Магарита Соколова сообщила, что артистку посетил ее духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен, отец Лука. Он причастил и соборовал Марину. И в эти минуты Максим, как рассказал отец Лука в интервью Пятому каналу, словно пришла в сознание. По его словам, это было движение не столько души, сколько духа. «Душу мы узнаем из зрения, силы разума, воли и чувств. А движения духа… Они к Господу стремятся», – сказал журналистам духовник Марины Абросимовой.
- 10 июля представители МакSим заявили, что ее состояние улучшилось и можно уже говорить о положительной динамике.
- 16 июля в эфире телеканала НТВ отец Лука призвал поклонников Марины молиться о ее здоровье, так как ее состояние остается стабильно тяжелым. И нужно надеяться только на чудо.
- 17 июля, по сообщениям СМИ, у МакSим отказало правое легкое, и появились проблемы с сердцем.
- Чуть позже на связь вышла Яна Богушевская, которая заявила, что на сегодняшний день состояние МакSим стабильно тяжелое, но пока без ухудшений. Но врачи делают все возможное для ее спасения.
- 20 июля Яна также рассказала нашему порталу, что состояние певицы остается без изменений.
А Teleprogramma.pro желает МакSим только выздоровления!