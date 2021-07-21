Состояние МакSим: последние новости на конец июля

Состояние певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) остается стабильно тяжелым. Об этом Teleprogramma.pro сообщила ее пиар-директор Яна Богушевская. Ранее она попросила поклонников артистки перестать задавать ей некорректные вопросы и «лезть под кожу» и главное – не верить всяческим домыслам, которые появляются в Интернете.

Как возникают слухи о состоянии МакSим

Как рассказала Яна Богушевская, слухи могут возникать следующим образом.

«Больница большая, что-то, может, где-то услышали и обсуждают между собой. Не удивлюсь, если и с журналистами общаются. Но это точно не лечащие врачи Марины», — пояснила Богушевская.

Яна отметила, что каждый день читает в прессе свежие новости о состоянии певицы. И некоторые статьи считает не «сливами» из больницы, а выдумками желтой прессы.

Тем не менее, именно благодаря журналистам поклонники артистки узнают больше о состоянии ее здоровья. Давайте вспомним хронологию событий: от первых сообщений о том, что МакSим попала в больницу до сегодняшних дней.

Как развивается болезнь певицы: хронология по дням

Первое сообщение о госпитализации артистки с пневмонией появилось еще 16 июня. На своей странице в Инстаграм певица рассказала, что поражение ее легких составляет 40 процентов. При этом положительный тест на коронавирус не подтвердился.

МакSим написала в соцсетях, что сдала тестирование еще перед открытием собственной школы искусств.

11 июня артистка прошла повторный тест. Но коронавирус снова не подтвердился, поэтому МакSим решила не отменять запланированный концерт в Казани. При этом на сцену она вышла с температурой 39 градусов.

артистка прошла повторный тест. Но коронавирус снова не подтвердился, поэтому МакSим решила не отменять запланированный концерт в Казани. При этом на сцену она вышла с температурой 39 градусов. 13 июня состояние МакSим стало ухудшаться, притом, что тест на коронавирус снова показывал отрицательный результат. Тем не менее, певица была госпитализирована в больницу.

состояние МакSим стало ухудшаться, притом, что тест на коронавирус снова показывал отрицательный результат. Тем не менее, певица была госпитализирована в больницу. 19 июня стало известно, что Марину Абросимову подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Представительница МакSим пояснила, что насыщение кислородом у артистки достаточно низкое. На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому и было принято такое непростое решение.

стало известно, что Марину Абросимову подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Представительница МакSим пояснила, что насыщение кислородом у артистки достаточно низкое. На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому и было принято такое непростое решение. В этот же день поддержку Марине выразила сборная России по футболу, опубликовав на своей странице в Твиттер видео, посвященное певице. Чуть позже эстафету подхватили и игроки футбольного клуба «Спартак». Считается, что знаменитая песня МакSим «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном болельщиков команды.

поддержку Марине выразила сборная России по футболу, опубликовав на своей странице в Твиттер видео, посвященное певице. Чуть позже эстафету подхватили и игроки футбольного клуба «Спартак». Считается, что знаменитая песня МакSим «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном болельщиков команды. 25 июня появляются сведения, что легкие вокалистки поражены уже на 75 процентов. И она теперь входит в группу «КТ-4», куда включают пациентов с большой площадью поражения легких.

появляются сведения, что легкие вокалистки поражены уже на 75 процентов. И она теперь входит в группу «КТ-4», куда включают пациентов с большой площадью поражения легких. 27 июня становится известно, что Марину Абросимову перевели на аппарат ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Это инвазивный метод насыщения крови кислородом, использующийся при развитии острой дыхательной недостаточности. Врачи говорят, что к нему прибегают в самых тяжелых ситуациях. Так, иммунолог Владимир Болибок в интервью газете «Вечерняя Москва» рассказал, что при ЭКМО выживает лишь один из десяти пациентов. Однако представитель МакSим отметила, что у нее нет точных сведений о переводе на ЭКМО.

становится известно, что Марину Абросимову перевели на аппарат ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Это инвазивный метод насыщения крови кислородом, использующийся при развитии острой дыхательной недостаточности. Врачи говорят, что к нему прибегают в самых тяжелых ситуациях. Так, иммунолог в интервью газете «Вечерняя Москва» рассказал, что при ЭКМО выживает лишь один из десяти пациентов. Однако представитель МакSим отметила, что у нее нет точных сведений о переводе на ЭКМО. 28 июня в СМИ пишут, что у МакSим нашли признаки заболевания, поражающего печень. По сообщениям прессы, врачи предполагают, что оно могло перейти в хроническую стадию.

в СМИ пишут, что у МакSим нашли признаки заболевания, поражающего печень. По сообщениям прессы, врачи предполагают, что оно могло перейти в хроническую стадию. 5 июля директор певицы Магарита Соколова сообщила, что артистку посетил ее духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен, отец Лука. Он причастил и соборовал Марину. И в эти минуты Максим, как рассказал отец Лука в интервью Пятому каналу, словно пришла в сознание. По его словам, это было движение не столько души, сколько духа. «Душу мы узнаем из зрения, силы разума, воли и чувств. А движения духа… Они к Господу стремятся», – сказал журналистам духовник Марины Абросимовой.

директор певицы сообщила, что артистку посетил ее духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен, отец Лука. Он причастил и соборовал Марину. И в эти минуты Максим, как рассказал отец Лука в интервью Пятому каналу, словно пришла в сознание. По его словам, это было движение не столько души, сколько духа. «Душу мы узнаем из зрения, силы разума, воли и чувств. А движения духа… Они к Господу стремятся», – сказал журналистам духовник Марины Абросимовой. 10 июля представители МакSим заявили, что ее состояние улучшилось и можно уже говорить о положительной динамике.

представители МакSим заявили, что ее состояние улучшилось и можно уже говорить о положительной динамике. 16 июля в эфире телеканала НТВ отец Лука призвал поклонников Марины молиться о ее здоровье, так как ее состояние остается стабильно тяжелым. И нужно надеяться только на чудо.

в эфире телеканала НТВ отец Лука призвал поклонников Марины молиться о ее здоровье, так как ее состояние остается стабильно тяжелым. И нужно надеяться только на чудо. 17 июля, по сообщениям СМИ, у МакSим отказало правое легкое, и появились проблемы с сердцем.

по сообщениям СМИ, у МакSим отказало правое легкое, и появились проблемы с сердцем. Чуть позже на связь вышла Яна Богушевская, которая заявила, что на сегодняшний день состояние МакSим стабильно тяжелое, но пока без ухудшений. Но врачи делают все возможное для ее спасения.

20 июля Яна также рассказала нашему порталу, что состояние певицы остается без изменений.

А Teleprogramma.pro желает МакSим только выздоровления!

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