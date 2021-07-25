Красавицы-турчанки: как Мерьем Узерли, Бергюзар Корель, Нур Феттахоглу и другие звезды выглядят в бикини

Актрисы из таких турецких сериалов, как: «Великолепный век», «Королек - птичка певчая» и «1001 ночь» обладают весьма и весьма привлекательной внешностью.

Турецкие сериалы по-праву стали наилюбимейшими зарубежными проектами российских телезрительниц. Так, Бергюзар Корель запомнилась поклонникам по роли в ленте «1001 ночь», Нур Феттахоглу, Мерьем Узерли, Пелин Карахан, Мерве Болугур — по съемках в «Великолепном веке», а жена Бурака Озчивита Фахрийе Эвджен блистала в сериале «Королек — птичка певчая». Сайт Teleprogramma.pro подготовил для фанатов турецких сериалов самую необычную подборку с красавицами-актрисами в купальниках. Такими их еще никто не видел.

Бергюзар Корель, 38 лет

Жена Халита Эргенча готовится в третий раз стать мамой. У актрисы есть двое сыновей: Али и Хан. А теперь у супругов появится еще и дочка. Даже будучи беременной возлюбленная Халита Эргенча не стесняется позировать в купальниках, подчеркивая соблазнительную фигуру.

«И как только наш султан Сулейман позволил?!», «Вау! Купальничек так идет и животик парео прикрыла», «Будущая мамочка вся так и сияет», «Беременность только красит», «Шикарная фигурка и очаровательный животик», — пишут фолловеры.

Нур Феттахоглу, 40 лет

Махидевран или Весенняя Роза султана Сулеймана также хороша в жизни, как и на экране. Нур Феттахоглу может похвастаться стройной фигуркой — идеальная талия, узкие бедра, бесконечные ножки и маленькая грудь. Любой купальник будет сидеть на актрисе просто восхитительно. Еще бы! С такими формами партнерша Халита Эргенча может дать фору и молоденьким красоткам.

Мерве Болугур, 33 года

Актрисы сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль венецианки Сесилии, попавшей в гарем падишаха. Хюррем султан тут же дала девушке новое имя — Нурбану и отправила ее в Манису со своим сыном шехзаде Селимом. Как и в сериале Мерве Болугур обладает копной иссиня-черных волос. Актриса не стесняется плескаться под садовым душем в соблазнительном бикини с крошечными трусиками.

Пелин Карахан, 36 лет

Еще одна красавица-турчанка, сыгравшая роль дочери султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан. Поклонники с трудом могли бы представить Михримах султан, разгуливающей в соблазнительном бикини и парео по саду. А вот Пелин Карахан без стеснения делится «горячими» снимками, демонстрируя идеальную фигуру.

«Вот вам и дочка хасеки Хюррем султан», «А что так можно было? В гарем бы не пустили», «Малкочоглу бы тут же пал к ногам», «Вау! И это наша Михримах султан? Не узнать», «Всем султаншам султанша», «В такую луноликую госпожу Бали бей бы влюбился», «Словно лесная нимфа», — пишут фолловеры.

Мерьем Узерли, 37 лет

Свою экранную дочку, сыгравшую роль Михримах султан, партнерша Халита Эргенча старше всего на год. Однако это не помешало актрисам вжиться в роль. В обычной жизни Мерьем Узерли воспитывает двоих детей — у нее подрастают дочки: Лара и Лили. На пляже экранная Хюррем султан позирует во всей красе в белоснежном мини-бикини. Мерьем Узерли похвасталась упругим бюстом и гром-бедрами, восхитив поклонников видом идеальной фигуры.

Фахрийе Эвджен, 35 лет

Жена Бурака Озчивита пикантными снимками в купальниках делится не так часто. Однако ее все можно увидеть в бикини. На одном из таких фото актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» позировала в алом купальнике, соблазнительно поплескавшись в бассейне. При этом Фахрийе Эвджен блеснула пышным декольте, похваставшись упругим бюстом.

Смотрите также: