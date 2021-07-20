«Риски превышают все хотелки»: Волочкова защищается от коронавируса в баньке, а Кожевникова старается не выходить из дома

Как знаменитости спасаются от пандемии и на какие жертвы готовы пойти, чтобы скорее победить болезнь.

Ситуация с коронавирусом в России оставляет желать лучшего. Новый штамм «Дельта» оказался более активным и легче передается от человека к человеку. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко накануне заявил, что теперь болезнь проявляет себя через 3-4 дня после заражения. Когда пандемия только начиналась, речь шла о 10-14 днях.

Более 5 миллионов россиян уже успели переболеть CoViD-19 и, судя по всему, рано расслабляться. Teleprogramma.pro спросила у Анастасии Волочковой, Марии Кожевниковой, Кэти Топурии и Виктории Бони, на что они готовы пойти, чтобы не заболеть.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова известна своей любовью к русской баньке. В ней балерина видит настоящее спасение от любого недуга. А еще в интенсивной работе и правильном питании, можно даже сказать, голодании.

«Я поддерживаю иммунитет физической нагрузкой, с потоотделением из организма выводятся все вирусы. Плюс русская баня и купель – настоящий кладезь здоровья. Еще я пью кипяток с лимоном, это хорошее действенное средство от всех болезней. Также важно следить за питанием – утром у меня острый овощной суп без соли, я ее не ем совсем. Вечером два яйца, иногда могу съесть креветки и салат», — рассказывает балерина.

Еще она видит спасение от болезни в труде и романтических отношениях. С первым у Анастасии все хорошо – она постоянно занята в спектаклях, мастер-классах. А вот с личной жизнью нет-нет, да и случаются осечки. Виной всему неблагонадежные кавалеры, с которыми Анастасия проводит время в Турции и на Мальдивах.

«Никакие маски не спасут нас, особенно в жару. Ее надо менять каждые три часа, и получается, что люди дышат своими же микробами. Нас надо поскорее вернуть к полноценной жизни без каких-либо ограничений и вирус сам уйдет», — заключила балерина.

Мария Кожевникова

Мария Кожевникова придерживается противоположного мнения: ей кажется, что вести речь о нормальной жизни сейчас несвоевременно. Наоборот, нужно закрыть все границы. Те страны, которые пошли по такому пути, сегодня имеют лучшие результаты. Если бы сделали это раньше, то штамм «Дельта» не добрался до России.

«Безусловно риски еще есть, и с QR-кодами и без них. Я считаю, что ситуация напряженная. Если усугубится, то надо закрывать границы. Конечно, с одной стороны, хочется на море, но риски превышают все хотелки», — рассуждает актриса.

По ее мнению, самым правильным в настоящее время будет ограничение социальной активности людей. Свести к минимуму все выходы на массовые мероприятия, постараться проводить время дома, в кругу здоровых людей.

«Мы уже два года никуда не ездим отдыхать. Поставили дома бассейн, даже загорели немного, как на море побывали. Стараемся не ходить на массовые мероприятия, больше гуляем с детьми вокруг дома. Постоянно обеззараживаем руки, но не спиртовым раствором, а на эфирных маслах», — поделилась многодетная мама.

Кети Топурия

Еще одна звездная мама Кети Топурия старается с пониманием относиться к текущим жизненным реалиям. Признается, что ее радует отмена QR-кодов.

«Видимо, ситуация с заболеваемостью улучшается. Но в целом я понимаю для чего все это делается и не злюсь. До сих пор стараюсь не ходить в людные места и носить маску. Вот, пожалуй все, что я предпринимаю», — делится артистка.

Виктория Боня

Виктория Боня известная противница вакцинации, сегодня приходит к выводу, что противостоять пандемии может только вакцинация. Но она не должна быть принудительный, каждый волен сам решить: делать укол или нет, исходя из особенностей своего организма.

«Мне кажется, что в вопросах вакцинации человек должен прислушиваться к своему здоровью. Ориентироваться на свои заболевания. Вот я болею раз в пять лет, легко переношу простудные заболевания, не пью таблетки, у меня есть свои методы лечения. Я не стала делать прививку. А те, кто в зоне риска, конечно, могут пройти вакцинацию», — говорит телеведущая.

Она отмечает еще одну проблему, которая объединяет Россию – это отсутствие уважения друг к другу. Звезда «Дома 2» много дет живет в Европе и там, по ее словам, люди строго соблюдают все предписания, поэтому обуздать ковид удалось легче.

«А наш народ невозможно обязать носить маски. В то время, когда европейцы сидели по домам, Москва жила на все 100%. Теперь те кто пересидел, живут полноценной жизнью, а мы еще пытаемся справиться с ситуацией. Но, тут вопрос не только к россиянам. Многие рады бы сидеть дома, но вынуждены крутиться, чтобы не потерять доход», — заключила телеведущая.

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