«Маргарет было невероятно сложно»: любовь и мужчины родной сестры Елизаветы II

У Елизаветы II была родная и единственная сестра – принцесса Маргарет. Ее судьба была довольно непростой: брак, двое детей, вредные привычки, много романов, болезнь и несколько инсультов. После четвертого она умерла в возрасте 71 года. Это случилось 9 февраля 2002-го.

Брак Маргарет с фотографом Энтони Армстронгом-Джонсом наделал много шума в британском обществе. Впервые за 450 лет монаршей особе разрешили выйти замуж за простолюдина. Хотя этот союз распался спустя 18 лет, в 1978-м, из-за измен обоих.

«Она была глубоко христианской женщиной, хотя ее собственные желания часто противоречили ее вере, но она боролась. Она хотела спасти этот брак, но было слишком много проблем. Маргарет было невероятно сложно», — цитирует Express королевского биографа Эндрю Мортона.

Известно, что у Маргарет был короткий роман с пианистом Робином Дуглас-Хоумом, а затем с другом ее мужа, владельцем виноградника по имени Энтони Бартон. Однако все изменилось после того, как принцесса встретилась с садовником Родди Ллевеллином, который был моложе ее на 17 лет. Именно эти отношения привели Маргарет к разводу.

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