Как и в чем наши звезды выступили на «Славянском базаре»

44-летний Николай Басков показал новую прическу — на его голове появился внушительный налакированный чубчик. В этом образе в жаркий полдень Басков пришел на открытие именной звезды. На аллее звезд фестиваля Баскова «положили» рядом с еще одним народным артистом РФ — Филиппом Киркоровым.

Певец посвятил эту важную веху в карьере своему папе, который умер в прошлом году: «Три года назад я приезжал на фестиваль со своими родителями. И этот концерт оказался последним, который увидел мой папа. Он всегда гордился моими достижениями, регалиями. Поэтому эта звезда — для него».

Увы, дальше все пошло не по плану. У артиста поднялась температура, и он отменил репетицию и вечернее выступление.

44-летняя Елена Ваенга привезла в Витебск 8-летнего сына Ваню, мужа и маму. Семья прошлась по местным магазинам, но гуляла в целом немного: на улице жара — тридцать градусов. Елена слегка поправилась, но ей это даже идет, и наряды подобраны грамотно — подчеркивают красивую грудь, талию, а все, что ниже пояса, скрывают удачным кроем.

65-летняя Лариса Долина давно дружит с 40-летним певцом и композитором Глебом Матвейчуком. Дуэтом они спели на витебской сцене песню «Вместе навсегда», а потом за кулисами поболтали — Глеб рассказал, как растут сын и дочка, а Лариса похвасталась успехами внучки. В один из вечеров фестиваля Долина пела свои хиты из 90-х и вспоминала, как открывала самый первый «Славянский базар» ровно 30 лет назад.

59-летняя Тамара Гвердцители позировала с 66-летним композитором Кимом Брейтбургом. Певица похудела и, кажется, прошла курс омолаживающих косметологических процедур — овал лица такой же, как двадцать лет назад. Прошлый год звезда провела с мамой на самоизоляции и, видимо, потратила это время с пользой.

40-летний Стас Пьеха пел на фестивале с мамой, 60-летней Илоной Броневицкой. Сын с мамой из-за пандемии чаще общались в онлайн-режиме, и вот теперь благодаря поездке на фестиваль смогли наболтаться — целую ночь в поезде в одну сторону, а потом в другую.

50-летняя Анита Цой — поклонница творчества 27-летнего казахского суперстара Димаша Кудайбергена. Анита не постеснялась наговорить парню комплиментов за кулисами «Славянского базара». А перед концертом Цой отправилась на летнюю веранда ресторана: «Тут ведь гастрономический рай, поэтому прощай, диета!» Анита заказала четыре вида драников, грибы лисички и два вида сала. Приятного аппетита!

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