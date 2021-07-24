Ухажер Булановой моложе ее на 19 лет, а Акиньшина сошлась с Козловским

Этим летом стало известно о двух жарких романах питерских звезд: 34-летняя актриса Оксана Акиньшина и 52-летняя певица Татьяна Буланова наконец-то нашли новых женихов. Причем у каждой за плечами по два развода. «Телепрограмма» рассказывает о выстраданном счастье популярных блондинок.

Таня больше не плачет

У Татьяны Булановой два сына — 28-летний Саша Тагрин и 14-летний Никита Радимов. Первый рожден в браке с продюсером, второй — с футболистом. Буланова развелась с Владиславом Радимовым пять лет назад из-за его измен. Спортсмен был моложе певицы на семь лет. И вот Татьяна вновь счастлива — и ее нынешний избранник вновь моложе ее, но уже на 19 лет!

О новом романе Татьяна рассказала в эфире программы «Привет, Андрей!»:

«Он помладше меня, предприниматель. По сравнению с предыдущими мужьями он прямо мужик-мужик. Мы познакомились еще в 2019 году, тогда после смерти мамы мне нужна была поддержка. И Бог послал человека, который за меня переживает, мной болеет, всегда на моей стороне».

Она даже похвасталась фотками с кавалером, однако его имени не назвала. Но мы выяснили, кто завоевал сердце звезды. Жених Булановой — 33-летний бизнесмен из ее родного Санкт-Петербурга Валерий Руднев. Познакомились почти два года назад, а встречаются уже год. Руднев владеет ресторанами в Питере и Москве, у него есть предприятие по производству прохладительных напитков. Валерий не был женат, а в отношениях с Булановой показал себя как очень заботливый мужчина.

Он помогает решать вопросы на гастролях, концертах, решает бытовые проблемы, подарки дарит. Когда год назад у Булановой случился микроинсульт, Валерий переживал больше других и теперь на всех концертах любимой дежурит за кулисами. Руднев общается с сыновьями Булановой, нашел с парнями общий язык. Саша уже высказал маме свое мнение: «Хороший мужчина, тебе повезло».

У бизнесмена Руднева спортивное прошлое — он теннисист, в 2013 году выиграл международный мужской профессиональный теннисный турнир Futures ITF. Потом со спортом завязал и занялся бизнесом. Буланова хвастается подружкам: «Он заботливый мужчина, который все взял на себя. Всю жизнь я была сильной женщиной, а сейчас наконец перестала «везти «КамАЗ». Так что теперь исполнительница хита «Не плачь» рыдает только на сцене — в личной жизни Тане наконец-то повезло.

Оксана + Данила: служебный роман

34-летняя Оксана Акиньшина и 36-летний Данила Козловский свой роман не комментируют. Возможно, актеры не уверены в долгосрочности отношений. Но их любовная история уже пару месяцев как секрет Полишинеля. Да мы и сами встречали парочку, рассекающую на самокатах в районе Чистых прудов — у Козловского в центре Москвы квартира. А еще их видели вдвоем на отдыхе в турецком Бодруме.

Роман закрутился после съемок в фильме «Чернобыль» — режиссер Данила Козловский главную мужскую роль сыграл сам, а его партнершей стала Оксана Акиньшина. На тот момент она уже рассталась со вторым мужем, кинопродюсером Арчилом Геловани, с которым у Оксаны двое общих детей — 8-летний Костя и 4-летняя Эмми. От первого мужа, бизнесмена Дмитрия Литвинова, у Акиньшиной подрастает 12-летний сын Филипп. Козловский женат не был, но у них с актрисой Ольгой Зуевой есть полуторагодовалая дочь Ода-Валентина. Актриса родом из Питера, но живет сейчас с Козловским в Москве. Старший сын звезды живет с ее мамой, своей бабушкой, в Санкт-Петербурге. Младшие дети проводят время то с мамой, то с папой.

Отношения Козловского и Акиньшиной коллеги характеризуют как яркую вспышку. Но проживет ли эта любовь сколько-нибудь долго? Козловского характеризуют как серьезного и верного мужчину, а вот Акиньшина отличается непростым характером.

Смотрите также: