Как изменились за последние десятилетия самые яркие звездные пары на нашей эстраде

Годы идут, а наши звезды становятся только моднее и ярче - особенно это заметно, если сравнить внешность артистов начала нулевых с тем, как они выглядят сейчас. А еще интереснее рассматривать пары, ведь так мы наблюдаем не только за переменами в стиле, но и в личной жизни.

Наташа Королева, Игорь Николаев, Тарзан

26-летняя Наташа рядом с первым мужем Игорем Николаевым активно демонстрирует красивую грудь. Певица уже тогда любила оголяться. И любит до сих пор: на свежем снимке 48-летняя Королева, запечатленная со вторым мужем, стриптизером Сергеем «Тарзаном» Глушко, глубиной разреза дала понять — нижнего белья на ней нет.

Врач дерматокосметолог Маргарита Мозалева комментирует внешность артистки: «Лицо у Натальи стало правильной треугольной формы, а раньше было более круглое. Теперь у звезды крутой овал лица! Она и сама могла так удачно похудеть. Но в этом возрасте после сброса веса часто ставят филлеры в щеки, скулы, корректируют овал».

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Пока 38-летнего Владимира Преснякова целует дизайнер Надя Сказка, с музыканта не сводит влюбленных глаз участница «Фабрики звезд» 24-летняя Наталья Подольская. Прошло 15 лет, перемены налицо — у Наташи после ринопластики нос стал аккуратнее, у Володи вместо рокерских патл — короткая стрижка.

И теперь Пресняков тоже влюблен и не сводит глаз с похорошевшей супруги.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Хрупкая 28-летняя Юля растворилась в объятиях 30-летнего Алексея, который выходил в свет исключительно в деловых костюмах. Прошло 10 лет — Юлия такая же тонкая и звонкая, вот только вместо недорогих платьев носит известные бренды.

А Алексея не узнать — Чумаков похудел почти на 15 кг, обзавелся стильной бородой (на ее фоне то, что было на его лице раньше, кажется детским садом), костюмы сменил на одежду из последних модных коллекций. А еще у Леши теперь очки — для имиджа.

Анжелика Варум и Леонид Агутин

20 лет назад «босоногий мальчик» Леня носил шикарные локоны и ненавидел костюмы, отдавая предпочтения свободным рубашкам и брюкам. Его жена Анжелика красила волосы в черный цвет и носила глубокое декольте. Сейчас супругам по 52 года — они похудели и стали настоящими стилягами. Агутин подстригся, перестал закрашивать седину, одевается элегантно, предпочитая классику.

Варум помолодела, выбрав короткую стрижку и естественный блонд. Зато декольте на месте.

Валерия, Александр Шульгин, Иосиф Пригожин

20 лет назад у Валерии были вот такие длиннющие волосы. Это наращенные в парикмахерской пряди — такая уж мода была в начале нулевых. Рядом с певицей виновник ее изможденного вида и характерной для тех лет «печати печали», первый муж и продюсер Александр Шульгин.

Сегодня 53-летняя Валерия цветет и модничает рядом с заботливым супругом, 52-летним продюсером Иосифом Пригожиным, — короткое каре, счастливая улыбка, вещи из последних коллекций крутых дизайнеров.

Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Максим Галкин

Алла Борисовна похорошела при новом муже. Рядом с Филиппом Киркоровым в 2000 году она все еще пышка, одежда которой лишь подчеркивает недостатки фигуры. А сейчас 72-летняя певица и ее 45-летний муж Максим Галкин — красивые, счастливые, модные. Алла похудела, поменяла стиль одежды — вместо балахонов и пышных юбок носит приталенную одежду и выглядит моложаво.

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