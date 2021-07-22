Эскадрон его мыслей шальных: семейный альбом Олега Газманова

Народный артист Олег Газманов — многодетный отец, популярный автор и исполнитель сотен хитов. Журнал «Телепрограмма» пролистал фотоальбом с самыми яркими событиями в его жизни.

1961

Олег с родителями жил в Калининграде. Его мама работала в местной больнице кардиологом, терапевтом. Зинаида Абрамовна прошла всю войну, была санитаркой, а потом стала военным врачом. Мама певца умерла 15 лет назад. На родине у Газманова живут младшие сестра и брат по отцу.

1970

Олег — студент Калининградского высшего инженерного морского училища. Он уже выходит на судах в море, занимается наукой. Получив диплом, стал преподавать в училище и писать диссертацию. Но душа просила музыки, поэтому пошел учиться в музучилище по классу гитары.

Вечерами пел в ресторане гостиницы «Калининград» с группой «Атлантик». Тогда он сочинил песню «Белый снег», которую поет до сих пор. Через 13 лет он переедет в Москву с багажом из песен, которые будет предлагать звездам.

1991

Сына от первого брака — Родиона певец вывел на сцену еще дошкольником с песней «Люси». Клип имел бешеный успех, отец даже альбом для сына написал. Олег развелся с матерью Родиона, когда тот был подростком.

«Благодарен первой жене Ирине за то, что воспитала такого парня, — рассказывает Газманов. — Постарался сделать так, чтобы этот разрыв был наименее болезненным. Дал Родиону возможность учиться за границей. Несмотря на все сложности, нам удалось остаться людьми».

Родион окончил колледж в Англии, финансовую академию в России. Наследник Газманова занимался бизнесом, но вернулся на сцену и занимается музыкой. В 40 лет Родион пока не женат, с отцом сохранил дружеские отношения.

2003

Свадьба на Мальдивах Олега и Марины Газмановых. Певец усыновил сына Марины от первого брака с Вячеславом Мавроди (братом основателя пирамиды «МММ»). Филипп сам решил взять фамилию Газманов. Через девять месяцев после свадьбы у супругов Газмановых родилась дочь Марианна.

2020

Газманов всю жизнь в спорте. Прошлым летом переболел коронавирусом, а за месяц до юбилея привился от CoViD-19. Газмановы вакцинировались всей семьей, даже 85-летняя теща сделала прививку.

«Прививка в любом случае лучше, чем ковид, — говорит певец. — У меня и у жены до сих пор присутствуют разные неприятные последствия после болезни. Жалею, что не успел привиться до того, как заболел, — вакцины тогда еще не было».

2021

Вся семья в сборе на творческом вечере Олега Газманова, который скоро покажет Первый канал. Олег с женой Мариной, дочерью-школьницей Марианной, сыном-бизнесменом Филиппом и сыном-музыкантом Родионом.

Юбилей певец отметит концертом на родине — в Светлогорске под Калининградом. А потом вернется в Подмосковье, где решил посадить в парке у дома 70 деревьев. После чего рядом на озере споет прямо со своего сапборда (надувная доска для плавания). Газманов приглашает всех, кто занимается греблей на сапбордах, присоединиться к импровизированному концерту на воде.

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