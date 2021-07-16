Нарушая традицию: стало известно, почему принц Уильям не носит обручальное кольцо

От украшения он отказался в ночь перед свадьбой с Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вступили в брак 29 апреля 2011 года. В тот момент, когда пара обменивалась кольцами, принц не стал надевать обручальное кольцо на безымянный палец. Не носит он его и по сей день.

Оказывается, он заявил, что не будет этого делать еще в ночь перед свадьбой. Причина оказалась проста: герцог Кембриджский просто не любит кольца. Об этом пишет Parade.

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В то же время его младший брат, принц Гарри, носит обручальное кольцо. К слову, именно он отказался от королевской традиции по использованию в изготовлении украшения валлийского золота. Эта традиция берет свое начало еще с 1923 года. С тех пор все королевские пары обменивались кольцами исключительно из валлийского золота. Гарри же заказал себе украшение из платины.

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