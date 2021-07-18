Монокини, секси-трусики и бикини: как Пугачева, Лютаева, Стриженова и другие звезды после 50-ти выглядят в купальниках

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А теперь мы покажем вам ультрамодные купальники на примере звездных красавиц элегантного возраста: Алла Пугачева, Татьяна Лютаева, Алена Свиридова, Роза Сябитова, Екатерина Стриженова, Лариса Вербицкая, Алика Смехова — каждая прекрасна по-своему.

Алла Пугачева, 72 года

Примадонне нет равных там, где речь заходит об обаянии и очаровании. Шоумен Максим Галкин исподтишка запечатлел, как его вторая половинка принимает солнечные ванны. Алла Пугачева в изящном монокини и ультрамодных мюлях нежилась на шезлонге, застелив его махровым полотенцем. Певица похвасталась стройными ножками и тонкими щиколотками. Алла Борисовна может дать фору и юным красоткам. Выглядит она сногсшибательно.

«Божественная!», «Пробирает до мурашек», «Вами хочется любоваться», «Дети выросли, а мамы забыли постареть», — восхищенно пишут поклонники.

Татьяна Лютаева, 56 лет

Мама Агнии Дитковските и после пятидесяти лет может похвастаться идеальной фигурой. Такое чувство, что актриса просто забыла постареть. На одном из кинофестивалей знаменитости удалось произвести фурор одним своим появлением на красной дорожке. Тогда рядом с красавицей-дочерью Татьяна позировала в легкой белой блузе.

Примечательно, что Лютаева «случайно» забыла надеть белье, блеснув своими «лисьими носиками» под тонкой тканью. Пышный бюст актрисе скрыть от любопытных поклонников не удалось. Да и в слитном купальнике бывшая теща Алексея Чадова выглядит умопомрачительно.

Алена Свиридова, 58 лет

Певица, в отличие от других артисток, которые предпочитают монокини, блистает на пляже в мини-бикини. Алена резвится на причале, демонстрируя свою эффектную стройную фигуру — изящные ножки, рельефный пресс, тонкую талию и пышный бюст.

«Вах-вах! Какая красотка», «А что так можно было? Не стареть после пятидесяти», «Где они берут молодильные яблочки», «Когда хочется выглядеть моложе! Все удается», — пишут фолловеры.

Роза Сябитова, 59 лет

Главная телесваха страны даст фору и молодым красоткам. Вы только поглядите, в сексапильном купальнике и с татуировкой на спине в виде тигра Роза Раифовна выглядит как манящая обольстительница и роковая женщина. Надо признать, все при ней. И тонкая талия, и волнующая грудь, и изящный «орешек».

На спине Сябитова также набила рисунок в виде скорпиончика. Ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале знает толк в искусстве соблазнения. Любой был бы счастлив рядом с такой огненной женщиной.

Екатерина Стриженова, 53 года

Невероятно хороша собой и ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале. Жена сценариста и кинорежиссера Александра Стриженова «умело лепит из себя стройную женщину», как отмечал историк моды Александр Васильев. Актриса не только обладает моложавой и привлекательной внешностью, она еще может похвастаться стройной фигурой без изъяна и возрастных изменений.

Лариса Вербицкая, 61 год

Телеведущая может похвастаться невероятно стройной и ухоженной фигурой. Сразу видно — Лариса Вербицкая следит и за своим питанием, и активно занимается спортом. Знаменитость на пляже без стеснения может оголять стройные ножки с идеальными бедрами. Ни грамма целлюлита и растяжек — Лариса достойна всяческих похвал и комплиментов.

Алика Смехова, 53 года

Сексапильная актриса похвасталась свежим снимком, блеснув стройной фигурой в белоснежном бикини. Мокрая ткань купальника, как вторая кожа льнула к изящным формам Алики Смеховой. Знаменитость игриво сверкнула пышным бюстом, который едва помещался в лифе и мягким животиком. Вся фигура звезды так и манит. Она словно русалка из морской пены. Смехова примерила крохотные трусики, только подчеркнув изящность бедер.

«Морского бриза вам в ленту», — подписала свой снимок на пляже Алика.

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