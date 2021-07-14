«Сильная неприязнь»: из-за чего на самом деле принцесса Анна не любила принцессу Диану

Принцесса Анна — единственная дочь Елизаветы II и принца Филиппа. В 1981 году ее старший брат, принц Чарльз женился на Диане Спенсер. Девушка вошла в королевскую семью и стала кумиром миллионов практически сразу. Однако некоторые моменты ее жизни не нравились Анне.

«Ей не нравилось, как она выполняла свой долг, и то, как она использовала СМИ для продвижения собственного бренда. У Анны в то время был гораздо более традиционный подход к монархии и королевскому долгу. Из-за этого у дочери королевы возникла сильная неприязнь к леди Ди», — цитирует королевского писателя Ричарда Кея Express.

Напомним, в этом году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. Торжество по случаю ее юбилея Кенсингтонский дворец перенес на сентябрь из-за пандемии коронавируса.

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