Султанская роскошь: жена Халита Эргенча запечатлела интерьеры шикарного загородного особняка

Халит Эргенч и Бергюзар Корель обосновались за городом. У пары есть двое сыновей — Али и Хан. Не так давно актриса из турецкого сериала «1001 ночь» сообщила радостную новость — она ждет третьего малыша. Пара не стала скрывать, что у них появится долгожданная дочка. Имя малышки Бергюзар пока не называет, возможно, что они еще не определились.

В микроблоге Бергюзар Корель то и дело устраивает экскурсии по своему особняку. В доме Халита Эргенча несколько этажей, есть свой сад и бассейн с шезлонгами.

Актриса позировала в гостиной, которая зонально делится на две комнаты. Первое помещение с винтажным раритетным шкафом из дерева в вишневых тонах и камином с полкой под декоративные свечки и вазочки, украшенное овальным зеркалом в «золотой» раме, семья использует как библиотеку или место, где они собираются вечером.

Второе помещение с диваном, на котором так любит отдыхать Халит Эргенч. Приятные оттенки корицы идеально сочетаются с «золотыми» прутьями (своего рода перегородка) и дизайнерскими панелями на стенах.

Бергюзар обычно проводит утро на террасе с панорамными окнами. Тут у актрисы есть удобное кресло с подставкой для ног. Позавтракав с семьей возлюбленная Халита Эргенча может уединиться с чашечкой кофе в небольшой комнате с видом на сад.

Ну а гостей Бергюзар обычно принимает на веранде. Тут и круглый стол, и антикварная посуда. Также есть выход к бассейну с шезлонгами. Где можно освежиться после ужина.

Так как Бергюзар Корель готовится подарит мужу третьего малыша в доме есть и игровая зона для детей. Тут и развивающие игрушки на любой вкус, и мягкий диван.

Еще одно любимое место в доме Бергюзар — это кухня-столовая. Здесь актриса готовит завтраки, обеды и ужины для всей семьи. Плита у Корель индукционная, есть и шкафчики для хранения посуды, мойка, всевозможные кастрюльки и столовые приборы. Актриса слывет гостеприимной хозяйкой. Она часто приглашает на ланчи свою подругу Хатидже Шендиль с мужем Бураком Сагьяшаром. Он, кстати, снимался в турецком сериале «Великолепный век». А Хатидже досталась одну из главных ролей в ленте «Любовь против судьбы».

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