Странные и нелепые цитаты актрисы Лии Ахеджаковой
Видео
Ирина Слуцкая сделала прививку от коронавируса – как это было
Видео

Султанская роскошь: жена Халита Эргенча запечатлела интерьеры шикарного загородного особняка

К просторному дому актера турецкого сериала «Великолепный век» прилегает и сад с бассейном.

Султанская роскошь: жена Халита Эргенча запечатлела интерьеры шикарного загородного особняка
Бергюзар Корель и Халит Эргенч. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

Халит Эргенч и Бергюзар Корель обосновались за городом. У пары есть двое сыновей — Али и Хан. Не так давно актриса из турецкого сериала «1001 ночь» сообщила радостную новость — она ждет третьего малыша. Пара не стала скрывать, что у них появится долгожданная дочка. Имя малышки Бергюзар пока не называет, возможно, что они еще не определились.

В микроблоге Бергюзар Корель то и дело устраивает экскурсии по своему особняку. В доме Халита Эргенча несколько этажей, есть свой сад и бассейн с шезлонгами.

Актриса позировала в гостиной, которая зонально делится на две комнаты. Первое помещение с винтажным раритетным шкафом из дерева в вишневых тонах и камином с полкой под декоративные свечки и вазочки, украшенное овальным зеркалом в «золотой» раме, семья использует как библиотеку или место, где они собираются вечером.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
В гостиной Бергюзар Корель есть раритетный шкаф из дерева винного оттенка, камин с полочкой под декоративные подсвечники и вазочки, а также овальное зеркало в «золотой» рамке. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

Второе помещение с диваном, на котором так любит отдыхать Халит Эргенч. Приятные оттенки корицы идеально сочетаются с «золотыми» прутьями (своего рода перегородка) и дизайнерскими панелями на стенах.

Звезда "Великолепного века" Халит Эргенч
Гостиная зонально делится на две комнаты — в одном помещении книжные шкафы, в другом — диван, на котором так любит отдыхать Халит Эргенч. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

Бергюзар обычно проводит утро на террасе с панорамными окнами. Тут у актрисы есть удобное кресло с подставкой для ног. Позавтракав с семьей возлюбленная Халита Эргенча может уединиться с чашечкой кофе в небольшой комнате с видом на сад.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
Сама Бергюзар в восторге от мягкого кресла с подставкой для ног на террасе их загородного особняка. Отдельное произведение искусства — панорамные окна. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

Ну а гостей Бергюзар обычно принимает на веранде. Тут и круглый стол, и антикварная посуда. Также есть выход к бассейну с шезлонгами. Где можно освежиться после ужина.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
На веранде у бассейна есть большой круглый стол. Тут обычно Бергюзар принимает гостей. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

Так как Бергюзар Корель готовится подарит мужу третьего малыша в доме есть и игровая зона для детей. Тут и развивающие игрушки на любой вкус, и мягкий диван.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
В доме актрисы также есть и детская игровая. У супругов подрастают сыновья. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

Еще одно любимое место в доме Бергюзар — это кухня-столовая. Здесь актриса готовит завтраки, обеды и ужины для всей семьи. Плита у Корель индукционная, есть и шкафчики для хранения посуды, мойка, всевозможные кастрюльки и столовые приборы. Актриса слывет гостеприимной хозяйкой. Она часто приглашает на ланчи свою подругу Хатидже Шендиль с мужем Бураком Сагьяшаром. Он, кстати, снимался в турецком сериале «Великолепный век». А Хатидже досталась одну из главных ролей в ленте «Любовь против судьбы».

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
Любимое место Корель — это кухня-столовая. Тут актриса готовит завтраки для всей семьи. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

Смотрите также:

Тэги

Бергюзар КорельНовости googleсериал «Великолепный век»Халит Эргенч