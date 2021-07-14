Артистка — заслуженная, песни – народные: семейный альбом Пелагеи

Певица, теленаставница (так и хочется добавить — спортсменка, комсомолка) — в общем, девушка со всех сторон положительная. К тому же Пелагея празднует день рождения — чем не повод собрать фотоальбом из самых ярких моментов жизни звезды?

1998 год

Юная артистка с Жаком Шираком и Борисом Ельциным на саммите лидеров трех держав — Франции, Германии и России, — где на хрупкие девичьи плечи легла ответственность за культурную программу. Ширак назвал тогда Пелагею «русской Эдит Пиаф». Путь к такому признанию девочки из Сибири был стремительным. С 8 лет она училась в музыкальной школе при Новосибирской консерватории.

Лидер фолк-рок-группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин после знакомства с девочкой отправил кассету с ее выступлением на «Утреннюю звезду». В 9 лет юная артистка выиграла этот телеконкурс, получив звание «Лучший исполнитель народной песни в России». Через год она переехала с мамой в Москву. После участия в программе Дмитрия Диброва «Антропология» ее заметили и позвали на ту самую встречу президентов.

2010 год

Певица выходит замуж за Дмитрия Ефимовича, который тогда работал режиссером проектов компании Comedy Club Production. Через полтора года брак распался. Недавно режиссер Ефимович снял комедию «Батя» и на презентации картины проговорился, что развод случился по инициативе Пелагеи.

2013 год

Поля секретничает с давней подружкой Полиной Гагариной на фотовыставке Владимира Широкова. Певицы до сих пор делятся девичьими тайнами — Пелагея одна из немногих в шоу-бизнесе, кто умеет дружить по-настоящему.

2018 год

В шоу «Голос» Пелагея начинала в качестве наставницы основной версии проекта, а в 2018-м появилась уже в младших и старших версиях — «Голос. Дети» и «Голос 60+». Ее подопечные в этих проектах — Рутгер Гарехт и Лидия Музалева — победили. А Пелагея стала «Лучшим наставником сезона».

2019 год

Три поколения семьи на концерте артистки: певица с бабушкой и мамой, которые всегда были ее главными поклонниками.

2019 год

Весной Пелагея радуется вместе с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, победе его ЦСКА в Кубке Гагарина. А уже осенью пара разъехалась после трех лет брака. Развелись супруги год назад, а недвижимость делят в суде до сих пор. Причина развода — измена Ивана.

2021 год

Пелагея с 4-летней дочкой Таисией. Тася — девочка творческая и уже напевает русские народные песни. Ну что тут скажешь — гены!

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