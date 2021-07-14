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Артистка — заслуженная, песни – народные: семейный альбом Пелагеи

Имя заслуженной артистки России Пелагеи знает в нашей стране каждый.

Артистка — заслуженная, песни – народные: семейный альбом Пелагеи
певица Пелагея. Фото: Instagram.com

Певица, теленаставница (так и хочется добавить — спортсменка, комсомолка) — в общем, девушка со всех сторон положительная. К тому же Пелагея празднует день рождения — чем не повод собрать фотоальбом из самых ярких моментов жизни звезды?

1998 год

Фото: Instagram.com

Юная артистка с Жаком Шираком и Борисом Ельциным на саммите лидеров трех держав — Франции, Германии и России, — где на хрупкие девичьи плечи легла ответственность за культурную программу. Ширак назвал тогда Пелагею «русской Эдит Пиаф». Путь к такому признанию девочки из Сибири был стремительным. С 8 лет она училась в музыкальной школе при Новосибирской консерватории.

Лидер фолк-рок-группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин после знакомства с девочкой отправил кассету с ее выступлением на «Утреннюю звезду». В 9 лет юная артистка выиграла этот телеконкурс, получив звание «Лучший исполнитель народной песни в России». Через год она переехала с мамой в Москву. После участия в программе Дмитрия Диброва «Антропология» ее заметили и позвали на ту самую встречу президентов.

2010 год

Фото: Instagram.com

Певица выходит замуж за Дмитрия Ефимовича, который тогда работал режиссером проектов компании Comedy Club Production. Через полтора года брак распался. Недавно режиссер Ефимович снял комедию «Батя» и на презентации картины проговорился, что развод случился по инициативе Пелагеи.

2013 год

Фото: Instagram.com

Поля секретничает с давней подружкой Полиной Гагариной на фотовыставке Владимира Широкова. Певицы до сих пор делятся девичьими тайнами — Пелагея одна из немногих в шоу-бизнесе, кто умеет дружить по-настоящему.

2018 год

Фото: Instagram.com

В шоу «Голос» Пелагея начинала в качестве наставницы основной версии проекта, а в 2018-м появилась уже в младших и старших версиях — «Голос. Дети» и «Голос 60+». Ее подопечные в этих проектах — Рутгер Гарехт и Лидия Музалева — победили. А Пелагея стала «Лучшим наставником сезона».

2019 год

Фото: Instagram.com

Три поколения семьи на концерте артистки: певица с бабушкой и мамой, которые всегда были ее главными поклонниками.

2019 год

Фото: Instagram.com

Весной Пелагея радуется вместе с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, победе его ЦСКА в Кубке Гагарина. А уже осенью пара разъехалась после трех лет брака. Развелись супруги год назад, а недвижимость делят в суде до сих пор. Причина развода — измена Ивана.

2021 год

Фото: Instagram.com

Пелагея с 4-летней дочкой Таисией. Тася — девочка творческая и уже напевает русские народные песни. Ну что тут скажешь — гены!

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