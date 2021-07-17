Почему Андрей Аршавин не может простить бывшую жену Алису Казьмину

19 июля в Санкт-Петербурге у Аршавиных очередной судебный процесс, и не факт, что после него экс-супруги смогут наконец помириться.

Из дома ни ногой!

Алиса Казьмина после развода со звездой футбола осталась жить в особняке с тремя детьми (4-летней Есеней, родившейся от Аршавина, и двумя от первого брака) и своей мамой. В этот дом в элитном районе Санкт-Петербурга Алиса переехала с мужем после свадьбы. А после развода дом ее попросили покинуть. Особняк Андрей купил, когда жил с Юлией Барановской, а перед женитьбой на Алисе переписал недвижимость на свою маму Татьяну Аршавину.

Но Алиса съезжать не планировала, и почти два года Татьяна Ивановна через суд выселяла экс-невестку, которая всякий раз подавала апелляции. И вот в конце июня вступило в законную силу постановление о выселении Алисы. Женщина чемоданы собрала, но при этом написала заявление в суд — просит дать отсрочку на выселение, потому что она больна.

У Алисы из-за осложнений аутоиммунного заболевания практически разрушился нос, а также возникли другие проблемы со здоровьем. Но это еще не все, как уже было сказано, 19 июля начнется еще один судебный процесс — экс-свекровь взыскивает с Алисы плату за «коммуналку» и проживание в доме (а это более двух миллионов рублей). Татьяна Аршавина говорит, что Алиса ни разу не внесла обязательные платежи за дом.

В социальных сетях и на форумах недоумевают: почему Аршавина вцепилась в этот дом, ведь давно можно было снять другое жилье? Она получает алименты от Андрея — более трехсот тысяч рублей в месяц. Кроме того, первый муж, состоятельный бизнесмен, платит алименты на двоих старших детей Алисы. Однако женщина хочет жить именно в этом особняке. Говорят, что Алиса до последнего надеялась, что ее походы по ток-шоу с рассказами о болезни разжалобят Андрея

и свекровь и ей подарят дом или разрешат там жить — лишь бы перестала откровенничать на ТВ. Но этого не случилось.

Спецагент, спустивший три ляма

А ведь когда-то Андрей был безумно влюблен в Алису. Все помнят, как футболист бросил Юлию Барановскую, беременную от него третьим ребенком, и увел Алису от богатого мужа. Но потом он вдруг резко решил развестись с женщиной своей мечты. Так что же произошло? Экс-жена партнера Аршавина по «Зениту» Александра Кержакова и по совместительству хорошая подруга Андрея Милана Тюльпанова на днях сообщила: «Андрей мне сказал, что очень любит Алису. Но не может простить». За что?

Сам Андрей хранит молчание, а Алиса по традиции рассказывает небылицы. Поэтому можно строить предположения, основываясь на заявлениях мамы спортсмена. Татьяна Аршавина заявляет, что Андрей был так влюблен, что не замечал обмана: мол, Алиса долго и в красках убеждала ее и сына в том, что работает в спецслужбах, участвует в спецоперациях, а потом еще обманом выманила чуть ли не миллион евро.

На прошлой неделе Татьяна Ивановна в очередном ток-шоу рассказала об экс-невестке: «У Андрея ангельское терпение. Он так сильно пострадал от Алисы, и он ее еще жалеет. Она обглодала его до костей. Андрей не верит ни одному ее слову. Полтора года она его «кормила» всякой ересью, когда он играл в Казахстане. Андрюша, когда с ней познакомился, еще был с Барановской, но уже ежемесячно посылал ей деньги, она была на его обеспечении. Вот она сейчас бьет на жалость. Она профессиональная аферистка. Ей нужны только деньги.

У Алисы был свой счет, Андрей постоянно перечислял туда крупные суммы. И у меня она брала деньги. Например, говорила, что участвует в операциях спецслужб, после этого ей оказывают сумасшедшую психологическую помощь, откапывают капельницами после каких-то там военных действий…»

Алиса на эти обвинения по существу так ни разу и не ответила, лишь недавно обмолвилась: «У нас была тумбочка, мы оттуда брали деньги, которые, кстати, выдавала мама. Сейчас все крутится вокруг того, что я что-то украла. Знаете, как я на это отвечу? Я жена была! Если ты любишь, а твоя женщина взяла три ляма и потратила, ты простишь! Это же твоя жена!»

Но влюбленный по уши муж не простил и не забыл — ни про потраченные лямы, ни про сказки об участии в спецоперациях. Мирных договоренностей между экс-супругами уже никто не ждет. Алиса готовится к очередной судебной «спецоперации» и продолжает надеяться, что бывшие родственники ее пожалеют…

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