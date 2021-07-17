«Всю ночь смотрела на Володю и думала, какое это счастье»: история любви Владимира Меньшова и Веры Алентовой

На минувшей неделе страну потрясла ужасная новость — легендарный актер и режиссер Владимир Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни. 59 из них он прожил в счастливом браке со знаменитой артисткой Верой Алентовой.

Денег на шампанское не хватило

Меньшов и Алентова познакомились в студенческие годы — во время учебы на актерском факультете Школы-студии МХАТ. Скромную свадьбу в общаге сыграли на втором курсе — стол накрыли на стипендию в 20 рублей. Молодожены отдали деньги друзьям, чтобы те готовили торжество, а сами со свидетелями поехали в загс на трамвае. Свадебного наряда не было — Алентова просто надела свое самое нарядное платье.

После регистрации жених и невеста даже не поцеловались, потому что Вера распереживалась, когда увидела, что сотрудница загса открывает бутылку шампанского: платить-то было нечем! Молодых выручил деньгами свидетель. Молодая жена скромной свадьбой была довольна: «Мы приехали в общежитие и прекрасно отметили с ребятами с курса. На столе была селедка, огурцы, помидоры».

Педагоги были удивлены, когда узнали о свадьбе: многообещающая студентка Верочка, которую готовили ко вводу в спектакль МХАТа (с ним театр должен был ехать на гастроли в Америку), вышла замуж за малоперспективного студента Володю. Алентова так никогда не считала: «Он очень много читал, был эрудированным мальчиком.

Я не понимала педагогов, почему они не видят в нем того, что вижу я». Меньшов недавно подтвердил эту мысль — у жены была возможность рассмотреть его: «По манере поведения, по типажу я не ее человек. И если бы мы не учились на одном курсе, мы не были бы вместе. Нам был дан редчайший шанс узнать друг друга. У Веры была возможность присмотреться ко мне».

Родителями супруги стали, когда Меньшову было 30 лет, а Алентовой — 27. Дочь пары, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, вспоминает: «В ясли меня отдали трехмесячной, а как только я вышла из младенческого возраста, перевели на пятидневку. Время было нелегкое, папа числился аспирантом на курсе у Михаила Ромма во ВГИКе, и стипендия ему была не положена. Ночами он подрабатывал, разгружая хлеб в булочной. Но денег нам не хватало, поэтому мама вскоре после родов вышла на работу в Театр Пушкина».

Когда Юле было три года, Меньшов и Алентова, не выдержав бытовых неурядиц, решили расстаться, но официально не разводились. И Владимир Валентинович, и Вера Валентиновна в молодости были весьма темпераментными, с характером, поэтому споры случались часто. Алентова вспоминала: «Быт, маленький ребенок — это тяжело… Особенно когда вы «понаехавшие» и не к кому обратиться за помощью. Начинаются не капризы, а обязательно обиды. «Почему тебя нет целыми днями дома?» — «Ну я же снимаю постоянно кино!» — «Я понимаю, но я тоже работаю в театре!»

Юля жила с мамой и бабушкой, часто виделась с отцом. У Владимира Меньшова за три с небольшим года разлуки с женой случился один роман — с актрисой Людмилой Туевой, которая была моложе его на 9 лет. А Алентова получила двушку от театра и даже прописала

в квартиру мужа, на что ее подруги крутили пальцем у виска. У Меньшова своей жилплощади не было. В первый класс Вера и Владимир повели дочь вместе,

а вскоре поняли — не могут они друг без друга. И вновь съехались. А у Людмилы Туевой вскоре родился сын Александр, которого некоторые стали называть внебрачным ребенком Меньшова. Однако сам Владимир Валентинович это отрицал, да и Туева никогда не заговаривала на эту тему.

Убиралась она, готовил он

Бешеная популярность к Меньшову и Алентовой пришла после триумфа фильма «Москва слезам не верит», когда звездам было по сорок лет, а у их дочери начинался переходный возраст. Случались у режиссера и актрисы заграничные командировки — Меньшов привозил отовсюду чемоданы книг, а Алентова — обновки для дочери. Но Юле не разрешали надевать красивые вещи в школу или на встречи с одноклассниками.

Меньшова вспоминает: «Мама говорила, что не у всех родители ездят за границу, не все могут себе позволить иметь джинсы. На самом деле мама заблуждалась, и я часто выглядела скромнее всех в классе». Воспитывали родители Юлию строго. В интервью «Телепрограмме» Меньшова рассказывала: «Папа с огромной неприязнью относился к социальной группе, называемой золотой молодежью, и его самым большим ужасом была мысль, что я могу к ней хоть когда-нибудь примкнуть. Поэтому он довольно часто вел со мной разговоры о том, что нет ничего более унизительного, чем кичиться в обществе успехом своих родителей, подчеркивая, что мне еще только предстоит доказать миру свою состоятельность».

Меньшов отправлял дочь на летние каникулы к своей сестре в Астрахань — полоть грядки. Так что жили почти как все советские семьи. Алентова вспоминала: «Все, что касается уборки, стирки, прибивания полок, ремонта — это было на мне. Но мне повезло — готовил все Меньшов. Увидев, как я готовлю, он понял, что быстро протянет ноги, если будет это есть».

Помимо готовки, в семье Меньшов отвечал за киносеансы — всей семьей смотрели фильмы на видеомагнитофоне (в СССР это всегда был предмет роскоши. — Ред.), а перед этим режиссер рассказывал жене и дочке о картине и ее создателе. Юля вспоминала, что у папы взрослый интерес к ней появился лет с 12 — он начал подсовывать ей книги, которые надо прочесть, говорил, в какие музеи надо сходить…

В последнее время уже дочка могла советовать папе книги. Любовь у Алентовой и Меньшова была такая крепкая, что незадолго до золотой свадьбы они обвенчались. «Поменялось ли что-то в моей жизни? Нет! Но покой в моей душе воцарился!» — говорила Вера Валентиновна.

А еще как-то вспомнила романтическую историю, характеризующую их любовь: «Однажды в мой день рождения я уезжала на гастроли в Ленинград. Володя пришел меня провожать на вокзал. Я сказала: мне так грустно, что я еду одна. «Какие проблемы?» — ответил Володя и прыгнул в вагон. Билета у него не было, поэтому он лег на мое место и спал замечательно. А я сидела на корточках и всю ночь смотрела на него, думая, какое это счастье…»

«Папа растворяется в вечности…»

Недавно Юлия Меньшова опубликовала в Инстаграме этот снимок из последней фотосессии отца с такой подписью: «Папа всю жизнь любил настенные художественные календари. Затеяв семейную фотосессию в декабре 2020-го,

я хотела из полученных фотографий сделать для него большой перекидной календарь… Папа был очень доволен! Спустя полгода я уже немного подзабыла, как именно отбирала кадры, распределяя их по месяцам. Но вчера, заехав в квартиру родителей, натолкнулась глазами на замерший на календаре июнь и почти автоматически перекинула страничку…

А там оказалась именно эта фотография. Которая, теперь мне кажется, стала символом нашего прощания. Папа растворяется в вечности любви! Далеко не только моей! Всех, кто сегодня горюет…»

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