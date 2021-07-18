Как выглядят наследницы Сергея Бодрова-младшего, Владимира Турчинского и других ушедших звезд

Жизнь талантливых не только эффектна, но и зачастую трагична: многие известные артисты ушли от нас слишком рано.

Но некоторые из них успели оставить после себя не только творческое наследие, но и красивых детей. В обзоре «Телепрограммы» — прекрасные дочери знаменитых российских артистов и телеведущих, которых, увы, уже нет в живых.

Ольга Бодрова (22 года)

Дочь Сергея Бодрова и Светланы Ситиной, снявшейся в «Брате-2» в маленькой роли телережиссера, окончила школу с красным дипломом в 2016 году и аккуратно пошла по стопам папы. Пройдя подготовительные курсы в Школе-студии МХАТ, поступила на актерский факультет в ГИТИС в мастерскую Леонида Хейфеца.

Параллельно с учебой Ольга начала сниматься: сначала в короткометражке «Конфронтация: маленькая новелла о человеке», затем в картине «Калашников», продюсером которой выступил ее дедушка Сергей Бодров-старший.

В 2020 году был снята мелодрама «Велга» — там у Ольги первая главная роль. А еще девушка пишет стихи и пробует себя в роли ведущей: в прошлом году провела церемонию закрытия международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».

Летом 2020-го Бодрова вышла замуж за 30-летнего актера Театра им. Маяковского Сергея Быстрова.

Ксения Дедюшко (30 лет)

Этой девушке точно не позавидуешь. Папа, звезда телесериалов Александр Дедюшко, ушел на взлете карьеры, разбившись в ДТП вместе с женой Светланой и сыном Димой. Ксения была рождена в первом браке актера и никакого наследства не получила.

Поначалу девушка пыталась строить карьеру на ТВ и поступила в театральный вуз, но быстро разочаровалась в профессии и ушла туда, где стабильно и прибыльно, — в Газпром, где и работает под фамилией матери (Томилина).

Ксения Турчинская (21 год)

Дочь культуриста, актера и телеведущего Владимира Турчинского Ксения, став совершеннолетней, уехала… в Китай. Там эффектная девушка начала строить карьеру модели, но через некоторое время все же вернулась домой, чтобы жить с мамой и учиться.

Ксения поступила в Школу-студию МХАТ, а также подрабатывает продюсером съемок в журнале «Эсквайр» — именно она организовывала красочные фотосессии Юлии Снигирь и Манижи.

Лия Насырова (24 года)

Певец Мурат Насыров покончил с собой в 2007 году. В тот момент маленькие дети исполнителя хита «Мальчик хочет в Тамбов» Аким и Лия находились в соседних комнатах. Теперь они выросли — и Лия стала настоящей моделью: фактурная, фигуристая, с харизмой и чувственными губами. Поначалу девушка хотела стать журналистом, но в итоге пошла учиться на экономиста-международника и окончила РЭУ им. Плеханова.

После чего устроилась в крупную компанию в сфере фешен-индустрии на должность помощника по развитию. Кроме того, Лия сама делает вещи по собственному дизайну. Несмотря на то что мама девушки Наталья Бойко успешно преподает вокал (подготовила нескольких финалистов шоу «Голос»), дочь Мурата Насырова не поет, а играет на бас-гитаре. А еще пишет картины и ходит на курсы в Строгановское училище.

Нина Хворостовская (14 лет)

Девочка родилась в семье Дмитрия Хворостовского и его второй жены, оперной певицы Флоранс Илли-Хворостовской. Милая и симпатичная девочка, которая часто фотографировалась с папой в обнимку, постепенно превращается в эффектную красавицу. Пока Нина учится в школе, но, судя по всему, пример родителей стал для нее определяющим — девушка поет, играет на фортепиано и скрипке.

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