«Осталась у него ночевать»: Ардова рассказала, каким фиаско закончилась ее первая любовь

51-летнюю актрису Анну Ардову спросили, помнит ли она свою первую любовь. Звезда сериалов рассказала, что, как и множество девочек, впервые влюбилась в старшей школе в своего одноклассника. Женщина вспоминает, что это было безумное чувство. Однако уже через пару лет после окончания школы произошел инцидент, который полностью развеял юную влюбленность будущей артистки.

«Мы с ним как-то созвонились, мне было уже лет 19, а он был еще немного постарше. Он долго говорил, что не может меня до сих пор забыть, пригласил к себе в гости, причем с ночевкой. Ну, я и пришла, осталась у него ночевать, а утром он вдруг мне сказал: «Уходи скорее, у меня отчим проснулся, уходи, пока он в ванной», — вспоминает Ардова.

От такого заявления девушка опешила, ведь у нее никогда не было тайн от своих родителей. Если к ней приходили с ночевкой друзья, то утром все вместе завтракали с ее папой.

«И вот когда меня взрослый парень выставил за дверь, чтобы нас не увидели его родители, у меня случилась смеховая истерика. Надевала в подъезде сапоги и думала: «Господи, какой же дурак!» Ну и конечно, вся любовь прошла в одно мгновение», — цитирует актрису «Теленеделя».

Женщина отметила, что в ее жизни были случаи влюбленности с первого взгляда, но ничем хорошим они не заканчивались. Известно, что артистка дважды была замужем, но с 2017 года живет одна. В начале карантина Анна имела опыт знакомства с мужчиной в приложении Tinder, но после приятного общения поняла, что это не ее человек.

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