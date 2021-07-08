Что известно про 33-летнего возлюбленного Татьяны Булановой Валерия Руднева

Татьяна Буланова, судя по всему, нашла свое женское счастье. Недавно стало известно о ее романе с 33-летним экс-теннисистом Валерием Рудневым.
Пару заметили во время прогулки по Неве, а вскоре поползли слухи, что исполнительница хита «Ясный мой свет» встречается с мужчиной уже почти год.
Teleprogramma.pro узнала, что известно о Валерии Рудневе.
Избранник артистки оказался моложе ее почти на 20 лет. Булановой — 52, а Рудневу — 33 года. Валерий — коренной петербуржец. Он родился в Северной столице в феврале 1988 года. Дата рождения, согласно открытым источникам, разнится: одни указывают 16 февраля, другие 19-го того же месяца.
Спортивная карьера
Профессиональным игроком Руднев считается с 2005 года. Спустя 8 лет занятий он достиг наивысшего рейтинга в своей спортивной карьере.
Это произошло 11 ноября 2013 года, в тот момент спортсмену было 25 лет. Ему удалось одержать победу в турнире Futures ITF, где в финале соперником для Валеры Руднева стал Виктор Булда (первый номер посева). Матч завершился двумя сетами (6:3;6:3).
- Многократный чемпион России — член сборной России;
- мастер спорта России;
- многократный участник турниров ATP (Кубок Кремля и Санкт-Петербург- Oупен).
Бизнес
После завершения спортивной карьеры Руднев занялся бизнесом. По данным из открытых источников, он является учредителем шести организаций, две из которых в настоящее время ликвидированы.
Экс-спортсмен держит несколько ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге и занимается производством напитков.
Любви все возрасты покорны
Руднев — третья большая любовь артистки (судя по всему, он еще не был женат). Первым мужем Булановой был лидер группы «Летний сад» Николай Тагрин. В браке родился сын Александр.
В 2005 году артистка без памяти влюбилась в футболиста Владислава Радимова и решила развестись с мужем. Союз со спортсменом, который моложе ее на 7 лет, продлился чуть больше десятилетия. В итоге артистка устала от измен и поставила точку в отношениях. Расставание звездной пары сопровождалось чередой скандалов.
Продолжительное время Буланова была одна. Ей приписывали романы с различными актерами, в том числе с 39-летним Артемом Анчуковым, который умер в начале июня из-за коронавируса.
Теперь в ее жизни новая любовь. Поклонники активно интересуются, не смущает ли Татьяну Буланову разница в возрасте? Но звезда пока не комментирует все происходящее. Судя по сияющей улыбке, ее все устраивает.