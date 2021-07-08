Что известно про 33-летнего возлюбленного Татьяны Булановой Валерия Руднева

Теннисист моложе артистки почти на 20 лет.

Татьяна Буланова, судя по всему, нашла свое женское счастье. Недавно стало известно о ее романе с 33-летним экс-теннисистом Валерием Рудневым.

Пару заметили во время прогулки по Неве, а вскоре поползли слухи, что исполнительница хита «Ясный мой свет» встречается с мужчиной уже почти год.

Teleprogramma.pro узнала, что известно о Валерии Рудневе.

Избранник артистки оказался моложе ее почти на 20 лет. Булановой — 52, а Рудневу — 33 года. Валерий — коренной петербуржец. Он родился в Северной столице в феврале 1988 года. Дата рождения, согласно открытым источникам, разнится: одни указывают 16 февраля, другие 19-го того же месяца.

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Спортивная карьера

Профессиональным игроком Руднев считается с 2005 года. Спустя 8 лет занятий он достиг наивысшего рейтинга в своей спортивной карьере.

Это произошло 11 ноября 2013 года, в тот момент спортсмену было 25 лет. Ему удалось одержать победу в турнире Futures ITF, где в финале соперником для Валеры Руднева стал Виктор Булда (первый номер посева). Матч завершился двумя сетами (6:3;6:3).

Многократный чемпион России — член сборной России;

мастер спорта России;

многократный участник турниров ATP (Кубок Кремля и Санкт-Петербург- Oупен).

Бизнес

После завершения спортивной карьеры Руднев занялся бизнесом. По данным из открытых источников, он является учредителем шести организаций, две из которых в настоящее время ликвидированы.

Экс-спортсмен держит несколько ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге и занимается производством напитков.

Любви все возрасты покорны

Руднев — третья большая любовь артистки (судя по всему, он еще не был женат). Первым мужем Булановой был лидер группы «Летний сад» Николай Тагрин. В браке родился сын Александр.

В 2005 году артистка без памяти влюбилась в футболиста Владислава Радимова и решила развестись с мужем. Союз со спортсменом, который моложе ее на 7 лет, продлился чуть больше десятилетия. В итоге артистка устала от измен и поставила точку в отношениях. Расставание звездной пары сопровождалось чередой скандалов.

Продолжительное время Буланова была одна. Ей приписывали романы с различными актерами, в том числе с 39-летним Артемом Анчуковым, который умер в начале июня из-за коронавируса.

Теперь в ее жизни новая любовь. Поклонники активно интересуются, не смущает ли Татьяну Буланову разница в возрасте? Но звезда пока не комментирует все происходящее. Судя по сияющей улыбке, ее все устраивает.

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