Как украинские националисты поиздевались над уходом Владимира Меньшова

Украинские националисты отреагировали на смерть режиссера и актера Владимира Меньшова гнусными комментариями. В соцсетях творится настоящий ад. Не хотелось бы вообще поднимать эту тему, но, к сожалению, такова ужасающая реальность.

Сайт «Миротворец»: «Ликвидирован»

Одним из первых уход режиссера прокомментировал сайт «Миротворец». Так, представители этого Интернет-ресурса перечеркнули портрет Владимира Меньшова словом «Ликвидирован».

Представители этого скандального сайта поглумились над памятью режиссера за то, что он поддержал присоединение Крыма к России и оказал значительную материальную помощь Донбассу.

Впрочем, не остались в стороне и рядовые националисты. Так, одни написали, что смерть Владимира Меньшова – это кара за его украинофобию, другие, что теперь он поехал на концерт Иосифа Кобзона, что земля ему стекловатой. Как известно, певец, ушедший из жизни в 2018 году, также являлся сторонником присоединения Крыма к России.

Что написал в своих соцсетях Аркадий Бабченко

Совершенно мерзкими выглядят посты журналиста Аркадия Бабченко в Фейсбуке. А еще страшнее – комментарии к ним.

Один пост Бабченко вообще был посвящен шампанскому. Но в финале текста он вдруг сделал приписку: «Ну и чтоб два раза не вставать – украинских френдов за стенания о том, какой Меньшов был хороший режиссер и какие офигенные он снял голубей, буду в этот раз банить без вариантов» (приводим отрывок из текста Аркадия Бабченко с сохранением всех знаков препинания – прим. ред.).

Одна комментаторша написала, что с уходом режиссера начнутся соревнования по скорби. Другой призвал: «Забудьте про шампанское. Давайте «На смерть Меньшова». «Так как в этом деле без шампанского?» — спросил третий. Еще один подписчик Бабченко прокомментировал, что тело Владимира Меньшова нужно залить этим напитком.

Некоторые прошлись по легендарным фильмам режиссера, назвав комедию «Любовь и голуби» дрянью. Подавляющая часть жителей постсоветского пространства, конечно, считает по-другому.

Что тут еще скажешь… Можно иметь любую политическую позицию, но почему все эти комментаторы не выразили ее при жизни Владимира Меньшова? Ушедший уже ничего не сможет ответить. И поэтому ничего, кроме омерзения, эти Интернет-пользователи не вызывают!

Хороших людей больше…

Впрочем, в украинских соцсетях нашлись и трогательные посты. Например, заместитель мэра Кривого Рога Сергей Милютин отметил, что запомнит Владимира Меньшова как доброго и искреннего человека. И для него была честь дружить с ним.

А народный депутат оппозиционной платформы «За жизнь» Николай Скорик рассказал, что фильмы Владимира Меньшова ассоциируются у него с детством и юностью. Он вспомнил, как впервые посмотрел мелодраму «Москва слезам не верит» в летнем кинотеатре на базе отдыха тогда ОГУ им. Мечникова в Черноморке. А слова: «В 40 лет жизнь только начинается» произвели на него неизгладимое впечатление. А в 48 он понял, что все так и есть.

«Любовь и голуби» смотрел с папой 1 января в кинотеатре «Родина». Выражение Юрского: «Извините, что помешал вам деньги прятать» — одно из моих любимых», — также написал политик.

По мнению Николая Скорика, Жуков в исполнении Меньшова (Владимир Меньшов сыграл маршала Жукова в фильме «Генерал» и сериале «Ликвидация» — прим. ред.) очень хорошо передает то состояние, в котором пребывал маршал во время одесской ссылки.

«Не потому, что «Оскар», а потому что лучший, потому что это мое детство и юность, потому что лучше пока нет и, к сожалению, не предвидится. Светлая и вечная память», — написал народный депутат.

Под его постом появилось много добрых комментариев.

«То, что в 40 лет жизнь только начинается, уже и я прочувствовала. Меньшов был потрясающим, светлая память», «Вечная память! Благодарю за прекрасные фильмы, они живут в каждом доме, их обожает молодежь! Ваш талант навеки! Спите спокойно…». «Уходят легенды, фильмы которых нас сформировали как людей с моралью и принципами! Сейчас, к сожалению, таких мало! Вечная память великому режиссеру и актеру!»

Судя по этим комментариям, хороших людей много, гораздо больше, чем плохих. И свет побеждает! Недаром в фильмах Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Владимир Валентинович сыграл Гесера — главу светлых магов.

Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и друзьям Владимира Меньшова!

Смотрите также: