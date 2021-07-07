Пять возможных причин, почему Ксения Бородина и Курбан Омаров решили развестись

Несмотря на то, что о разводе ведущей Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова стало известно пару недель назад, эта новость до сих пор бурно обсуждается и в прессе, и в соцсетях. При этом ни Курбан, ни Ксения пока официальных комментариев о своем разрыве не давали. Но недавно Курбан Омаров намекнул подписчикам, что действительно свободен.

Сейчас он путешествует по Казани и недавно опубликовал снимок гостиницы с говорящим названием «Приют холостяка», сделав к нему интригующую подпись: «Пожалуй, зайду».

Меж тем в прессе появляются кадры отдыха Ксении Бородиной в Армении. В соцсетях распространяются слухи, что она поехала туда, чтобы встретиться с неким Эриком Авагяном. Об этом пишут представители Телеграм-канала «Светские хроники».

Известно, что он занимается ресторанным бизнесом и является другом бывшей участницы проекта «Дом-2» Инессы Шевчук. Подписчики считают, что именно Эрик задаривал Ксению Бородину многочисленными букетами цветов, фотографии которых она публиковала у себя в Инстаграме.

Поскольку Курбан Омаров и Ксения Бородина косвенно сами напомнили о себе, Teleprogramma.pro предлагает рассмотреть пять предполагаемых причин, которые могли привести к разводу супругов. Мы делаем особый упор на слове «предполагаемых», потому что чужая семья – потемки. И правда известна только двоим.

Измены Курбана Омарова

Впервые о неверности мужа сама Ксения заговорила еще в 2016 году. В тот период Бородина рассказывала, что супруг ей изменял в период ее беременности. Казалось, этот факт уже не сможет примирить пару. Но спустя несколько месяцев в семью вернулись мир и согласие.

Кстати, в декабре прошлого года Курбан Омаров публично высказался об изменах. Он ответил на вопрос подписчицы, которой изменил муж, и она не знала, как жить дальше. Курбан отметил, что иногда мужчины занимаются сексом без любви. Они любуются красивым телом, но порой даже не помнят имени красотки. Так стоит ли воспринимать такие телодвижения как измену?

Самому Курбану Омарову приписывали отношения с разными красотками: актрисой Настасьей Самбурской, ведущей Аленой Водонаевой (после этого слуха Водонаева и Бородина перестали быть приятельницами, хотя сама Алена связь с Курбаном отрицала), участницей «Дома-2» Лерой Фрост и даже со звездой откровенных фотосессий, сербской моделью Сорайей Вучелич.

А недавно СМИ стали распространять версию, что Курбан Омаров встречается с другой участницей реалити-шоу «Дом-2» Татой Блюменкранц. В объектив журналистов попали кадры, на которых они сидят за одним столиком в одном из московских кафе. При встрече Курбан поцеловал Тату в щечку.

Очевидица свидания рассказала журналистам, что они много болтали, Блюменкранц заигрывала с мужем Бородиной, но больше ничего компрометирующего свидетельница этой встречи не заметила.

Материальные проблемы

В интервью Teleprogramma.pro в качестве одной из возможных причин разрыва пары бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев назвал финансовые неурядицы в семье.

«Если они действительно подали на развод, то в основе всего лежат деньги. Те, которые зарабатывает Ксюша и не зарабатывает Курбан. А она всегда заработает свои денежки: с помощью телеканала «Ю», продавая что-то у себя в Инстаграме, — отметил в беседе с корреспондентами нашего сайта Рустам Солнцев. И мне совершенно понятно, что те же самые суммы не получит Курбан. А для этого не нужно ходить к бабке-гадалке. Это ничего не говорит о качествах Ксении и Курбана, но говорит о причинах развода».

Также в беседе с представителями других СМИ Рустам подчеркнул, что ранее Курбан хвастался своими бизнесами. Но если погуглить названия вышеназванных фирм, то выяснится, что одни компании закрылись, другие записаны на третьих лиц, а третьи и не существовали никогда.

Курбан абьюзер?

Также в интервью нашему сайту Рустам Солнцев рассказал, что по информации его источника, Курбан ударил Ксению. Мол, она не стерпела такого отношения к себе. И сообщения о разводе не заставили себя долго ждать.

К тому же подруга Ксении Бородиной – бизнесвумен Наталья Алайская опубликовала пост, в котором рассуждала об абьюзерах. Она написала, что абьюзер – это человек с большими комплексами, который не умеют получать удовольствие от женщин и жизни. Вначале он красиво ухаживает, но потом картина меняется.

Такой мужчина начинает ощущать себя командиром. И женщина часто не знает, что делать с таким начальником дома. Подписчики Натальи почему-то предположили, что речь в посте идет именно о Курбане Омарове. Однако это лишь версия, поскольку Наталья не называла никаких имен.

Курбан Омаров устал быть мужем звезды

Некоторые подписчики предположили, что виной всему психологические проблемы. Мол, Курбан устал быть просто мужем популярной жены и постоянно испытывать давление по этому поводу. В интервью шоу «Алена, блин» Омаров рассказал, что Ксения периодически говорит супругу, что он не должен опорочить ее репутацию. Ведь она столько лет зарабатывала свое имя. И Курбан то и дело боится сделать что-то, что может навредить его жене. Поэтому он просто захотел обрести свободу.

Ксения Бородина не может забыть погибшего возлюбленного

Невероятную (и даже странную) причину разрыва пары также высказали подписчики Ксении Бородиной. Так, они предположили, что Ксения не смогла забыть свою первую любовь – участника группы «Динамит» Леонида Нерушенко, погибшего в 27 лет. Интересно, что сначала он встречался с тогдашней коллегой Бородиной по «Дому-2»Ксенией Собчак, но потом влюбился в ее тезку. В тот период Леонид начинал сольную карьеру.

Между молодыми людьми завязался роман, они собирались пожениться. Но в 2005 году жизнь Леонида оборвала трагическая авария. Музыкант, известный своей любовью к мотоциклам, погиб, врезавшись в грузовик на своем железном коне.

Впоследствии Бородина рассказывала, что не раз советовала жениху не ездить так быстро. А он сказал, что если и разобьется, то разобьется один. Так и случилось.

Впоследствии Ксения Бородина написала о своем женихе песню со строчками: «Ты останешься со мной навсегда. Не забуду тебя ни за что никогда!» Но уже через несколько месяцев стала встречаться с участником «Дома-2» Оскаром Каримовым…Так что вряд ли эта версия состоятельна.

А у вас есть предположение, почему Ксения Бородина и Курбан Омаров расстались?

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