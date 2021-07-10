Звездные выпускники готовятся к поступлению в вузы. Из-за пандемии во многих школах ограничились вручением аттестатов на социальной дистанции — никаких выпускных балов. Но некоторые родители все равно организовали праздник в ресторане.

Тимофей, сын Елены Ксенофонтовой

Сын актрисы готовится к творческому экзамену — Тимофей Неретин мечтает поступить на режиссерский факультет ВГИКа. Звездная мама сожалела, что из-за коронавируса выпускников на вручение аттестатов приглашали по одному.

Вечером после официальной части родители устроили для детей праздник в одном из ресторанов столицы — это было еще до ввода QR-кодов, по которым теперь пускают в заведения общепита.

Ева, дочь Леонида Бараца

Ева Барац после выпускного собрала друзей на праздник — отметить заодно и 18-летие. Леонид гордится ребенком: «То, с каким желанием и усердием ты училась последние годы, достойно уважения. В институте все будет еще интереснее. Дочь, ты талантливая и яркая девушка. Уверен, твой талант раскроется и яркость будет востребована.

Ничего не бойся, иди. Я буду рядом!» Ева отучилась год в Лондоне, но потом вернулась в Москву — здесь у девочки есть возможность заниматься в музыкальной студии. Она уже выпустила несколько треков. Но поступать в Российскую академию музыки имени Гнесиных Ева передумала и выбрала более земную профессию. Какую именно, пока секрет — вот как зачислят, сразу и похвастается.

София, дочь Елены Воробей

Единственная дочь юмористки планирует стать врачом. Для поступления рассматривает вузы и Санкт-Петербурга, и Москвы. София окончила школу с золотой медалью. Из-за пандемии вручение аттестатов проходило на улице.

— Я два последних года практически не контролировала учебный процесс. Это был рискованный эксперимент, в котором я предоставила дочери желанную свободу, — рассказала Воробей. — Доченька, ты правильно распорядилась и свободой, и моим доверием. Лети, птичка, высоко-высоко, поднимайся к своей мечте, и пусть тебе всегда сопутствует удача!

Маша, дочь Елены Валюшкиной и Александра Яцко

Выпускница Одинцовской лингвистической гимназии Маша Яцко решила учиться на дизайнера. Последний год девочка усиленно готовилась к поступлению в вуз.

— Дочь будет поступать в Высшую школу экономики на дизайн. Из-за пандемии все онлайн, и творческий конкурс тоже, — рассказала Елена «Телепрограмме».

Родители Маши в разводе, но желание дочери поддержали единодушно. На выпускном тоже все были в одной компании. Мама с дочкой накануне вместе посетили салон красоты: подстриглись и покрасились в одинаковый тон.

«Не сидеть на месте, не ждать, надеяться только на себя. Никто никому ничего не должен. Ваша жизнь в ваших руках. Удачи!» — напутствовала Валюшкина выпускников.

Таисия, дочь Юлии Меньшовой и Игоря Гордина

Таисия Гордина планирует поступать на журфак. Баллы ЕГЭ у нее приличные, школу окончила на отлично. Девушка отметила получение аттестата дома с родителями и братом. «Золотая медалистка в семье! Обошла даже деда, у которого тоже была медаль, но серебряная. Гордимся невероятно!» — счастлива Юлия Меньшова.

Алина, племянница Сергея Лазарева

После гибели старшего брата певец Сергей Лазарев опекает его дочь, свою племянницу Алину. Девочка пошла по творческим стопам звездного дяди — Алина Лазарева и в «Непоседах» пела, и уже окончила курсы радиоведущих. Алина мечтает стать телеведущей, есть в планах и Школа-студия МХАТ, которую когда-то окончил ее знаменитый дядя.

Мама певца Валентина Викторовна была одним из организаторов выпускного внучки-выпускницы. Из-за праздника чуть не случился конфликт. Родители арендовали помещение для праздника, а в школе на это время назначили вручение аттестатов. После баталий аттестаты вручили пораньше, и родители с детьми отправились праздновать. По итогам вечеринки королевой выпускного стала Алина Лазарева.

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