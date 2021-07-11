Как справляются с жарой наши звезды

Дождик в Москве изредка и ненадолго остужает город. Но в целом лето пока получается аномально жарким - виной всему блокирующий циклон: такой же, какой расплавил столицу в 2010 году.

Кстати, температура воздуха далеко за +30 стойко держится во многих регионах и причиняет людям массу дискомфорта. Как с солнцепеком справляются знаменитости — в обзоре «Телепрограммы».

Любовь Толкалина

Актриса не боится жары и предрассудков. Поэтому красиво бежит в чистом поле в чем мать родила. Любовь Толкалина спасается от пекла в рязанском селе Савватьма.

«Пытайтесь, пытайтесь повторить! — подписала снимок актриса. — Лето! Горячими пятками по горячей земле. Иначе зачем еще ездить в деревню?».

В глушь Любовь сбежала из, как она точно подметила, «московского Ташкента».

«Спешу сообщить, что в ближайшие пять дней меня ждут несколько самых престижных и ожидаемых мероприятий этого года, — сообщила в Инстаграме артистка. — Посещение луга, поля и леса! Родника! Огорода! Пруда! Демонстрация самых захватывающих дух топовых перформансов — линии горизонта, ночного неба, рассветов с закатами, качелей над водой, земляники в траве, деревянного туалета на задворках… Из специальных предложений —

рыбалка на тесто, само тесто, коза, тоже важная часть теста, велик «Кама», гитара, костер, баня на сене, купель, гамак, колокольня, веранда, шкаф книг, кровать под яблоней, семечки, клубника и подоспевший зеленый горошек».

Надежда Оболенцева

Журналист, блогер и светская львица Надежда Оболенцева спасается от московской жары по-московски.

«+33 за окном, — пишет она. — Спасение — кондиционер и охлажденное вино».

Сергей Жуков

Солист группы «Руки вверх!» сбежал от духоты… в пионерский лагерь. В таком необычном формате Сергей отпраздновал день рождения.

«Мы с детьми отправились в лагерь! — сообщил он. — Прямо пионерский лагерь, который мы сами себе устроили на берегу Волги, подальше от Москвы и пекла. Там устраивали линейки, играли в зарницу, рисовали плакаты и стенгазеты — в общем, отрывались как могли, вернулись в свое пионерское детство. С нами были все наши самые близкие друзья с семьями. И самое интересное, что наши дети, которых вся эта пионерия в жизни вообще не коснулась, с удовольствием окунулись в нее и участвовали во всех наших играх с не меньшим удовольствием».

Кроме того, Жуков — заядлый рыбак, поэтому часто гоняет к пресным водоемам на заре, чтобы посидеть у воды и расслабиться в ожидании клева.

«Лично мой фаворит среди летних удовольствий — это рыбалка, — подписал снимок с огромной рыбиной в руках артист. — В такие моменты вспоминаются слова из рекламы: «И пусть весь мир подождет».

Настя Ивлеева

Ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева в Петербурге тоже изнывает от жары. Но поскольку воды в Северной столице куда больше, чем в Москве, охладить перегретое тело вовсе не составляет труда. Телеведущая и блогер просто ныряет с катера с подругами в Финский залив. Есть и фотофиксация.

«Вечер, мы ныряем в Финский залив с этого самого катера, наши волосы и тело в какой-то масляной основе после воды, лица наши обгорели, мы перевернулись на водном мотике… Но! Абсолютно довольны, — констатировала Ивлеева. — Питер, люблю тебя! Каждый раз ты абсолютно непредсказуем. В целом и общем в Италию можно не лететь».

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