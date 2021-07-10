Ксения Собчак стала ведущей концертов на фестивале «Жара» (летом их покажет Первый канал). Почти каждого артиста Ксения расспрашивала об отношении к вакцинации от коронавируса. Мы решили выяснить, а что по этому поводу думает сама Ксения.

— Вы переболели коронавирусом осенью прошлого года. Сейчас новая вспышка заболеваемости. У вас командировки, съемки, вы постоянно работаете с большим количеством новых людей. Как защищаетесь?

— У меня сейчас высокие антитела после того, как я переболела. Но я все равно сделала прививку, так как считаю это важным. Я сделала себе так называемый буст — это когда тем, кто переболел, спустя шесть месяцев можно делать только одну фазу прививки. Выбор вакцины — личное дело каждого. Но много моих друзей, которые разбираются в медицине, сделали «Спутник». Поэтому и я выбрала «Спутник», доверившись людям, которые глубоко разобрались в этом вопросе.

— И сомнений не было?

— Конечно, это экспериментальная прививка. Но и вирус тоже экспериментальный. У нас есть выбор между плохим и очень плохим. Очевидно, что переболеть новым штаммом явно опаснее, чем сделать прививку. Поэтому мне очень странны дискуссии на тему вакцинации: а это же может быть опасно… А может не быть! Новый штамм вируса опасен уже сейчас. Уже сейчас 30- и 40-летние люди все чаще попадают в больницы под ИВЛ — вирус стал жестче и опаснее именно для молодых.

Поэтому лучше привиться. Я не исключаю каких-то неприятных последствий прививки. Но она точно безопаснее, чем аппарат ИВЛ. У нас нет трех лет на клинические испытания — человечество в опасности прямо сейчас! Вирус мутирует, если все человечество не привьется за довольно короткий срок. И будет мутировать каждый раз все жестче и жестче. И может вообще стать смертельным. Давайте исходить из тех плохих карт, которые выданы человечеству. Вот, допустим, тройка пик в виде вакцины — и эта карта сейчас сильнее всего.

— А мама и муж привились?

— И мама, и Константин переболели. Мы только что получили анализы — у всех высокий уровень антител, который пока их предохраняет. Но сейчас и они в процессе записи на вакцинацию.

— На «Жаре» обсуждают, как вы отлично выглядите. В чем секрет? Новые процедуры для лица?

— Знаете: молодой новый муж — всегда лучший рецепт для того, чтобы хорошо выглядеть.

— В шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube самый обсуждаемый ваш фильм — о группе t.A.T.u., уже больше 6 млн просмотров. А еще вирусным стал ролик, где вы в пух и прах разносите Юлю Волкову: певица собиралась в депутаты, и оказалось, что она не знает сути громкого законопроекта последних лет. Юля на вас обиделась?

— Юля позвонила мне на следующий день и очень благодарила за фильм. И мне это было очень приятно — это значит, что Юля поняла нашу главную идею: мы любим своих героев. Мне кажется, что Юля в нашем фильме показана трогательной и нежной, такой девушкой нараспашку, очень доброй и очень хорошей.

— А вы ее выставили в неприглядном свете.

— Я выставила ее человеком, который ничего не понимает в политике. В этом нет противоречий: можно быть хорошим добрым человеком и совсем не разбираться в политике. Я рада, что она это поняла. Мы выстроили драматургию так, чтобы показать: этот человек и политика не имеют ничего общего. Но во всем остальном она добрая, и это очень классно.

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