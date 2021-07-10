Как выглядят жены комиков, над которыми они жестко подшучивают в своих стендапах

Знаменитые писатели, как мы помним из школьной программы, поклоняются женам — мол, без нее и меня не случилось бы. И только циничные, словно врачи, комики не стесняются публично троллить любимых — таковы уж законы жанра. «Телепрограмма» показывает, как выглядят эти стойкие женщины, а заодно вспоминает, что именно стендаперы про них говорили.

Нурлан Сабуров и Диана

Фирменный стиль этого комика, одного из самых востребованных в России и собирающего многотысячные залы, — жесткий и местами жестокий стеб.

Достается родителям, друзьям, публике в зале, реже самому Нурлану и, конечно, супруге Диане.

«У меня был день рождения, и жена говорит: «Я приготовила сюрприз, тебе точно понравится!» — рассказывал Нурлан в одном из монологов. — Ну, думаю, точно телка! Сюрприз, мне понравится — что еще? Оказалось, она собрала моих друзей и одноклассников. Нувы понимаете. А когда у нее был день рождения, я подарил ей «Мерседес». Приезжаем в салон, она смотрит, ничего не понимает, потому что в целом ничего не понимает. И вот выезжает «Мерседес», нас фотографируют на память, потом я смотрю снимки, а у нее такое лицо, как будто ей карандаш подарили. Я думал, что она не просто улыбнется в этот момент, я думал, что она до конца жизни улыбаться теперь будет! А однажды во время секса она вообще уснула».

В какой-то момент становится совсем непонятно, где шутка, а где нет.

— Я люблю, когда она меня обнимает, — признался комик в интервью Юрию Дудю. — Я могу много чего говорить. Она прекрасный человек и хорошая мама. Но тупая!

Иван Абрамов и Эльвира

Самый громкий и свежий скандал, связанный с репликами стендаперов в адрес жен, случился с интеллигентным Иваном Абрамовым, который в интервью youtube-блогу «Макарена» то ли в шутку, то ли нет высказался по поводу лишнего веса жены Эльвиры.

«Когда она первого родила, я сказал: годик спокойно ходи, через годик будем взвешиваться, — заявил Абрамов без тени улыбки на лице. — Я сразу ей сказал, что стопроцентно изменю отношение к тебе. Я, возможно, не изменю тебе, потому что решил отомстить за дополнительные килограммы, но, конечно, буду относиться к тебе хуже. Да это нормально! Мужики так созданы, люди так созданы. Тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник, родила мне двоих детей. Но в мире такие красивые еще ходят! Будет держать себя в форме — прекрасно. Не будет стервой, толстой, а будет такой же кроткой, красивой, умной и так далее — без вопросов. Я тоже не хочу каждый раз нового человека узнавать. Я к ней привык уже».

Высказывание настолько сильно потрясло публику, что каждое фото в Инстаграме Ивана теперь завалено комментариями типа: «Только не толстейте, Эля, а то мопс с телом червя от вас ускачет».

Стас Старовойтов и Марина

Самый известный случай, когда практическим результатом неосторожных острот стал развод, — это история Стаса Старовойтова. Кстати, он сам не чурается признаваться в этом. Марина Маматова, родившая стендаперу дочь Марусю, вскоре ушла от него, не выдержав напора сарказма.

«Я такой юмористический гастарбайтер, — говорил со сцены Старовойтов. — Выступаю в Москве, пока жена с ребенком живет в Томске. Рассказываю шуточки, отправляю деньги жене. А она мне на эти деньги — миллион эсэмэсок в день: «Где ты?», «С кем ты?», «Кто справа?», «Кто слева?» Это немного раздражает, поэтому я иногда просто пишу: «Я работаю». Тогда в ход идут более угрожающие вещи: «Ну понятно все, работай-работай. Работе своей привет передавай». Постоянно нужно думать, что ей ответить. Чтобы опять не попасть в ловушку. Попробуй только не ответь — сообщения начнут дублировать в Твиттер, скайп, Фейсбук, ВК, «Мой мир». Иногда кажется, что у нее там работает целый штаб».

В итоге ославленная на весь ТНТ Марина ушла от Стаса. Он и это обшутил в монологах (ну а что, грустить, что ли?). А через некоторое время нашел новую жену — Ирину Крючкову. В 2017 году она родила ему сына Илью.

Алексей Щербаков и Елена

Бывший спецназовец Алексей Щербаков, построивший карьеру на образе незатейливого простачка из народа, тому же Юрию Дудю нежно признавался в любви жене Елене. Но вот со сцены всегда полощет любимую за милую душу.

«Недавно были с женой в шикарном ресторане, отмечали повышение. Ее умственных способностей, — начинает очередной монолог Щербаков. — Весь алфавит от А до Я рассказала, и я ее повел, как и обещал. И в какой-то момент она достает волос из салата и говорит: «Я не буду это есть». Я спрашиваю: «Волос? Не ешь, отложи в сторону и продолжай есть. Зачем его есть?» Салат стоит 1700 рублей. Ни рыбы, ни мяса там не было, просто овощи. И я считаю так: если в салате за 1700 рублей есть волос — это часть блюда. Жри сиди. Хорош! А еще она стареет постоянно. И говорит об этом. Седой волос нашла у себя, морщину — сидит гуглит гробы теперь с утра до вечера».

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