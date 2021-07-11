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«Я не могу иначе…»: семейный фотоальбом Валентины Толкуновой

12 июля народной артистке исполнилось бы 75 лет. Вспоминаем счастливые моменты жизни певицы.

«Я не могу иначе…»: семейный фотоальбом Валентины Толкуновой
Фото: архив «Экспресс-газеты»

1951

Фото: личный архив

Валя и ее младший брат Сережа с родителями. Папа певицы был военным, мама работала на железнодорожной станции, но музыка в доме звучала всегда — слушали пластинки с песнями Утесова, Руслановой, Шульженко. В 10 лет Валентина прошла конкурсный отбор в хор Центрального дома детей железнодорожников.

Студенткой ее взяли солисткой в вокально-инструментальный оркестр под руководством Юрия Саульского. В 20 лет Толкунова вышла замуж за Саульского, который был старше на 18 лет. Брак распался через пять лет из-за измены мужа. Из-за гастролей Гнесинку окончила заочно, но на отлично.

1982

Фото: личный архив

В отпуске с 5-летним сыном Колей и вторым мужем — журналистом-международником Юрием Папоровым. Муж был старше Толкуновой на 23 года. Когда сын был маленьким, уехал в командировку в Мексику на 12 лет. Фактически семья распалась.

Папоров вернулся на родину больным, был на похоронах Толкуновой, пережил ее на два месяца. Похоронили Папорова на Троекуровском кладбище рядом с певицей.

1990

Фото: EAST NEWS

На фото певица с музыкантом Стасом Наминым (слева), поэтом Николаем Добронравовым и его супругой, композитором Александрой Пахмутовой. Пахмутова сама связалась с Толкуновой, чтобы предложить ей песню «Я не могу иначе», посчитав, что их с Добронравовым композиция подходит Валентине по характеру. Песня стала визитной карточкой Толкуновой, а Пахмутову она называла одним из любимых композиторов.

2007

Фото: Жданов Анатолий/КП

Толкунова купила джип, который водила сама. Певица мало пользовалась косметикой, отвергала пластические операции, умела готовить, но пользовалась услугами домработницы. Лишь однажды она рассказала, что всегда было много мужчин, в том числе наделенных властью, которые желали с ней приватно встретиться. Ни на одну такую встречу она не решилась.

Известно, что последний роман в ее жизни был с физиком-ядерщиком Владимиром Барановым. Певица скрывала эти отношения, так как мужчина был женат.

2010

Фото: личный архив

Последний семейный праздник — встреча Нового, 2010 года с мамой и сыном. В феврале Валентина Толкунова, несмотря на плохое самочувствие, поехала на гастроли и прямо с концерта была госпитализирована. Умерла певица в больнице, ей было 63 года.

Незадолго до смерти говорила, что две ее главные мечты — новая концертная программа и внуки. Сын Коля отвечал: «Мамочка, вот когда ты перестанешь так усердно работать и будешь больше времени проводить дома, будут тебе внуки!» Валентина Васильевна сопротивлялась: «Я не могу не работать, Коленька! Пока я нужна людям, я не могу уйти со сцены».

Коле уже 43 года, а детей и семьи нет, хотя любимая женщина имеется. Сын Толкуновой живет в ее квартире на Малой Бронной, которую артистка получила еще в СССР. Николай пробовал заниматься бизнесом, однако может себе позволить безбедно жить, сдавая часть недвижимости, полученной по наследству. А дачу мамы он недавно продал.

Мама Валентины Толкуновой Евгения Николаевна прожила после смерти дочери пять лет.

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