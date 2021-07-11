«Я не могу иначе…»: семейный фотоальбом Валентины Толкуновой

1951

Валя и ее младший брат Сережа с родителями. Папа певицы был военным, мама работала на железнодорожной станции, но музыка в доме звучала всегда — слушали пластинки с песнями Утесова, Руслановой, Шульженко. В 10 лет Валентина прошла конкурсный отбор в хор Центрального дома детей железнодорожников.

Студенткой ее взяли солисткой в вокально-инструментальный оркестр под руководством Юрия Саульского. В 20 лет Толкунова вышла замуж за Саульского, который был старше на 18 лет. Брак распался через пять лет из-за измены мужа. Из-за гастролей Гнесинку окончила заочно, но на отлично.

1982

В отпуске с 5-летним сыном Колей и вторым мужем — журналистом-международником Юрием Папоровым. Муж был старше Толкуновой на 23 года. Когда сын был маленьким, уехал в командировку в Мексику на 12 лет. Фактически семья распалась.

Папоров вернулся на родину больным, был на похоронах Толкуновой, пережил ее на два месяца. Похоронили Папорова на Троекуровском кладбище рядом с певицей.

1990

На фото певица с музыкантом Стасом Наминым (слева), поэтом Николаем Добронравовым и его супругой, композитором Александрой Пахмутовой. Пахмутова сама связалась с Толкуновой, чтобы предложить ей песню «Я не могу иначе», посчитав, что их с Добронравовым композиция подходит Валентине по характеру. Песня стала визитной карточкой Толкуновой, а Пахмутову она называла одним из любимых композиторов.

2007

Толкунова купила джип, который водила сама. Певица мало пользовалась косметикой, отвергала пластические операции, умела готовить, но пользовалась услугами домработницы. Лишь однажды она рассказала, что всегда было много мужчин, в том числе наделенных властью, которые желали с ней приватно встретиться. Ни на одну такую встречу она не решилась.

Известно, что последний роман в ее жизни был с физиком-ядерщиком Владимиром Барановым. Певица скрывала эти отношения, так как мужчина был женат.

2010

Последний семейный праздник — встреча Нового, 2010 года с мамой и сыном. В феврале Валентина Толкунова, несмотря на плохое самочувствие, поехала на гастроли и прямо с концерта была госпитализирована. Умерла певица в больнице, ей было 63 года.

Незадолго до смерти говорила, что две ее главные мечты — новая концертная программа и внуки. Сын Коля отвечал: «Мамочка, вот когда ты перестанешь так усердно работать и будешь больше времени проводить дома, будут тебе внуки!» Валентина Васильевна сопротивлялась: «Я не могу не работать, Коленька! Пока я нужна людям, я не могу уйти со сцены».

Коле уже 43 года, а детей и семьи нет, хотя любимая женщина имеется. Сын Толкуновой живет в ее квартире на Малой Бронной, которую артистка получила еще в СССР. Николай пробовал заниматься бизнесом, однако может себе позволить безбедно жить, сдавая часть недвижимости, полученной по наследству. А дачу мамы он недавно продал.

Мама Валентины Толкуновой Евгения Николаевна прожила после смерти дочери пять лет.

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