Алексей Шевченко: «От пьянства и жизни на улице — до главных ролей и семейного счастья»

Это тот случай, когда выражение «на лице все написано», вовсе не метафора. Алексей Шевченков (только что в эфире прошел сериал «Под прикрытием» с актером в главной роли, вскоре выходят проекты «В парке Чаир» на Первом канале и детектив «Золото» на НТВ) и сам этого не скрывает — шутит, что без грима может запросто играть уголовников и забулдыг всех мастей. Лицо отражает непростой путь актера к славе и семье, который «Телепрограмма» попробует уложить в несколько абзацев.

Как Шевченко стал Шевченковым

Родившийся в Черняховске (Калининградская область) в 1974 году Леха имел вполне себе футбольную фамилию — Шевченко. Его сверстник Андрей Шевченко появится на свет в селе Дворковщина (Киевская область) через пару лет и совсем скоро станет звездой украинского, а затем и европейского футбола. То же самое могло быть и с Лехой. Он любил гонять мяч, много забивал. Но не срослось. И тогда выбор пал на театральный институт.

— Я думал, что люди этой профессии спускаются откуда-то с Олимпа, а для человека из провинции быть одним из них — вообще недосягаемо, — вспоминал Шевченков. — Но желание стать артистом — из детства.

Молодой Алексей вслед за одноклассницей решился поехать в Ленинград поступать в один из сильнейших театральных вузов страны ЛГИТМиК — и попал на курс Дмитрия Астрахана. Именно тогда он решил добавить в фамилию букву «в». Чтобы отказаться от всего, что связано с отцом. И превратился в Шевченкова из Шевченко: «Когда узнал от мамы всю правду, для меня это было сильным потрясением». Отец Алексея сильно пил, и, по рассказам матери, «поступки его были несопоставимы с человеческим обликом».

— Это было шоком, — признавался актер. — Он бил маму, когда она была беременна, иногда у нее даже возникало желание, чтобы я не родился.

Мама Алексея ушла от мужа, когда мальчику было шесть месяцев, а сестре 6 лет. Ушла в никуда, только чтобы больше не жить в аду. После окончания института Шевченков приехал к отцу — тот был добит алкоголем, сильно болен.

— Произошел слом, — рассказывал актер. — Мне стало жалко его. Родная кровь. Месяца через два он умер.

Ночевал в «обезьянниках»

После окончания института актер начал активно сниматься, хоть и в эпизодах. И с первой женой Татьяной Ивановской переехал в Москву, поступив сначала в театр «Малая драматическая труппа» в Чертанове, а затем и в Театр Джигарханяна. Шел 1997-й.

— Все мы хотели стать знаменитыми, что еще надо молодым созданиям? — рассказывал актер. — И вот тут появился алкоголь. Мы как рассуждали? Есенин пил, Высоцкий пил, так что если ты не пьешь, то ненастоящий художник. Уже потом через многие годы понял, какая это обманка и беда. Спасибо небесам, что я поборол эту привычку. Я даже бомжевал! От холода просыпаешься часов в семь и идешь в театр.

Жена от него ушла. Четыре года Шевченков боролся с алкогольной зависимостью. Однажды пришел к Джигарханяну, признался во всем. Поспешных выводов Армен Борисович не сделал, не уволил его — Алексей начал активно работать и выкарабкиваться. И плавно поднялся со дна.

«Такому чудовищу, как я, точно ничего не светит»

Будущую любовь Ольгу актер встретил в Театре Джигарханяна.

— Однажды я проснулся в театре после очередной пьяной репетиции, — вспоминал Алексей. — Смотрю: девушка красивая мимо прошла. Ну, думаю, такому чудовищу, как я, ничего не светит. А потом познакомились, посидели, отношения начали складываться. Долгое время жили вместе, а расписались в 2007 году.

Самое интересное, что с таким вроде бы ярким отпечатком маргинальных приключений на лице Шевченков удивительно универсален: он играл и спецназовцев, и воров, и деда-партизана, и гея, и моряка, и Иуду, и инспектора Хиггиса. Запоминающихся ролей и громких проектов — море: от «Ворошиловского стрелка» и «Ты у меня одна» до «Горюнова» и «Доктора Рихтера».

Только вот главных ролей — по пальцам одной руки. Деревенский Малафей в «Жила-была одна баба», праведный Иуда в «Иуде» да горемычный Гоша Груздев — в сериале «Бесстыдники», российской адаптации американского проекта Shameless.

Пожалуй, самая пронзительная и недооцененная работа Шевченкова. Поставивший на себе крест отец многодетного семейства, который пропивает пособия на детей и разлагается на атомы буквально у них на глазах. Представьте, каково было играть этот образ актеру, в сердце которого навсегда врезались ужасы, рассказанные матерью про «подвиги» отца.

Сегодня он востребован, как никогда. Каждый год по 5 — 10 проектов. 46-летний Шевченков без остатка растворяется в любимых дочках Варваре, Василисе и жене Ольге. И знает, что это счастье бьет в голову помощнее чистого спирта.

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