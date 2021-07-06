Почему Сталлоне называют Слай и что было с актером после «Рокки»

Кто сильнее — Шварц или Сталлоне? Этот вопрос когда-то не давал покоя советским подросткам, и внятного ответа на него так и не последовало. Зато теперь ясно одно: Сталлоне первым из звезд боевиков 80-х подобрался к возрастной отметке 75, опередив и Шварценеггера, и Уиллиса, и многих других ребят попроще.

При этом Слай, как его часто называют, не опускает планку и в отличие от того же Брюса Уиллиса не разменивается на третьеразрядные боевики. Это ли не достойный ответ на вопрос о том, кто из киногероев нашего детства самый крутой?

Король киноринга

Майкл Сильвестр Гардендзио Сталлоне родился в Нью-Йорке в семье выходца из Италии Франческо Сталлоне, который, перебравшись за океан, превратился во Фрэнка Стэллоуна. Именно так — Стэллоун — и по сей день именуют Сильвестра в Штатах, ну а мы, получается, подчеркиваем его итальянские корни. О них он в молодые годы не хотел лишний раз напоминать и актерскую карьеру начал под именем Майк Стэллоун. Карьера откровенно не складывалась — пришлось даже сниматься в полупорнографическом фильме «Вечеринка у Жеребца и Китти».

Помимо сомнительной славы молодой актер заработал 200 долларов, но что оставалось делать парню, который из-за нехватки денег ночевал на автовокзале? Сильвестр всерьез думал закончить с актерством, ведь его даже не взяли в массовку «Крестного отца»! И все же он не сдавался, выгрызая эпизоды (мелькнул даже у Вуди Аллена в «Бананах») и более крупные работы в малобюджетных картинах. Но подлинный успех принес ему «Рокки», сценарий к которому он написал сам и долго пытался продать крупным студиям, настаивая при этом на том, что сам сыграет роль боксера-неудачника, получившего шанс сразиться с чемпионом мира.

Сталлоне и здесь проявил стойкость, характерную для его героя: ему предлагали $350 тысяч (большие в те времена деньги) за сценарий и отказ от претензий на роль, но он уперся как баран. Ну или как итальянский жеребец Рокки Бальбоа, которого актер в итоге все же сыграл. Тут-то и пригодился врожденный дефект Слая: из-за осложнений во время родов акушеры использовали щипцы и повредили при этом нерв малыша — в результате нижняя левая сторона лица Сталлоне оказалась парализована. Не лучший вариант для героя-любовника, но почти идеальный для косноязычного брутального боксера.

«Рокки» стал мегахитом — $225 миллионов в прокате и 10 номинаций на «Оскар». Сам Сталлоне номинировался как актер и сценарист: награды обошли его стороной, зато лента выиграла в главной номинации — «Лучший фильм». Влияние «Рокки» не только на киноиндустрию, но и на всю Америку сложно переоценить. В Голливуде сняли уже два (!) фильма о Чаке Уэпнере, ставшем, согласно легенде, прообразом Рокки — в обеих лентах присутствует Сталлоне (в исполнении актеров Моргана Спектора и Энтони Мангано).

По длинной лестнице перед входом в Филадельфийский музей ежедневно бегают сотни туристов, повторяющих знаменитые тренировки Бальбоа — для любого, кто приезжает в Филадельфию, это стало обязательным ритуалом. Рядом с музеем стоит статуя непобедимого кинобоксера. Так, сыграв в 30 лет свою первую большую роль, Сталлоне навсегда вошел в мировую историю.

От «Рэмбо» до «Неудержимых»

Конечно, одним «Рокки» биография Слая не ограничивается. Была в ней и растянувшаяся на четыре десятилетия сага о Джоне Рэмбо (первая часть франшизы справедливо считается классикой). Был и крайне неудачный, но зато очень гламурный брак с датской моделью Бриджит Нильсен, снявшейся с мужем в «Кобре» и четвертом «Рокки».

Была и смерть Сейджа, старшего из пяти детей Сильвестра — родившийся в первом браке актера Сталлоне-младший умер в 36 лет от сердечной недостаточности. Были и мучительные попытки найти себя в конце 90-х, когда начала таять популярность — одна из таких попыток вылилась в роскошную роль глухого шерифа в драме «Страна полицейских». Было и триумфальное возвращение на кассовые вершины, когда в конце нулевых Сталлоне запустил серию ностальгических боевиков «Неудержимые».

И все же «Рокки» стоит в череде достижений Слая особняком. Неслучайно его подлинное — не только кассовое, но и творческое — возвращение состоялось именно тогда, когда в 2015-м вышел «Крид», вдохнувший новую жизнь в, казалось бы, уже исчерпавшую себя историю о Рокки Бальбоа. За фильм, в котором герой Сталлоне берет под опеку сына своего покойного друга Аполло Крида, Сильвестр получил «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» — третью после почти сорокалетнего перерыва.

Такого трогательного Сталлоне ни зрители, ни критики на экране еще не видели. «Оскар» Слаю опять не достался (приз взял Марк Райленс за «Шпионский мост»), и это тот случай, когда за великого актера по-настоящему обидно. Впрочем, ему всего 75 — значит, рано или поздно он все равно победит. Разумеется, нокаутом.

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