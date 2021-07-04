Со слезами на глазах: когда Елизавета II проявила эмоции в единственный раз

В 1936 году дядя будущей королевы Великобритании – Георг VIII отказался от престола ради любви. После смерти его отца — Георга V, в январе того же года, 42-летний принц автоматически был провозглашен королем. Однако коронован не был. Ранее у него случился роман с американкой Уоллис Симпсон, которая была дважды в разводе. Правительство тогда осудило связь влюбленных и приказало мужчине сделать выбор – жизнь в королевской семье или любовь. Георг сделал выбор в пользу Уоллис. Они переехали жить во Францию, а у него остался только титул – герцог Виндзорский. Таким образом, королем Великобритании стал отец Елизаветы II — Георг VI.

В первые годы правления Елизаветы II, а взошла она на трон в 1952-м, ей пришлось столкнуться со многими проблемами, которые возникали между ее дядей и дворцом. Он редко приезжал в Великобританию, а в 1972 году королева навестила его во Франции. Герцог Виндзорский был болен и уже не вставал с постели, поэтому не мог спуститься на чай к Елизавете, принцу Филиппу и принцу Чарльзу. После этого королева сама поднялась в его комнату. Врач, который ухаживал за герцогом, позже рассказал, что Елизавета была очень эмоциональна в тот момент и не сдерживала слез. Об этом пишет Express.

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Герцог Виндзорский умер через десять дней после визита Елизаветы и ее семьи от рака горла.

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