Гол как сокол: пять звездных разводов, где один из супругов остался ни с чем

Расстающиеся Ксения Бородина и Курбан Омаров могут попасть в этот список. Телеведущая - основной добытчик в семье.

Ксения Бородина и Курбан Омаров – очередные кандидаты на развод. Слухи о том, что в знаменитом семействе не все ладно, обсуждаются в Сети уже несколько месяцев. И вот тайное стало явным: Ксения заявила, что расстается с Курбаном. Почему – объяснять не стала, но не исключено, что причиной стали измены мужа.

Знаменитость не раз прощала загулы благоверного, а тут решительно поставила точку. У супругов есть общая дочка Теона (к тому же у каждого есть дети от предыдущих отношений) и разводиться им придется в суде. Там же будет решен вопрос о разделе имущества, если паре не удастся договорить обо всем миром.

Что будут делить Ксения и Курбан?

Прежде всего, будут делить дом в Московской области. Пара жила в большом коттедже с четырьмя спальнями. Во время брака они нажили две квартиры для дочек Теоны и Маруси. Еще до брака Курбан купил себе небольшую квартиру, она не подлежит разделу.

Не секрет, что основной доход в семью приносит Ксения Бородина. Телеведущая зарабатывает в разы больше супруга, хотя он и пытается убедить всех в соцсетях, что является успешным бизнесменом.

Кстати бизнес Омарова пошел на лад после того, как за него взялась Ксения. Фирма тоже подлежит разделу.

Сможет ли телеведущая присвоить большую половину имущества – покажет время. По закону все делится пополам, но иногда суд учитывает интересы детей и оставляет большую половину тому супругу, с кем остаются наследники.

К тому же, свою роль может сыграть популярность одного из разводящихся. Среди звезд много примеров того, как один из пары оставил другого с пустым кошельком.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян

Свадьбу этой пары не обсуждал только ленивый. На тот момент, когда знаменитый режиссер сделал предложение украинской пианистке, ему стукнуло 80 лет, а ей только 36. Но как известно, любви покорны…

Через полтора года о паре заговорили уже и ленивые. Джигарханян и Цымбалюк-Романовская решили развестись. Долгие суды привели к тому, что все имущество режиссера благополучно досталось молодой жене. Но потом часть все же пришлось вернуть.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

Сегодня Ольга Бузова — невеста номер один в России. Мало кто помнит, что когда-то звезда «Дома -2» была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.

Их семейная жизнь закончилась скандалами и взаимными обвинениями на публике. Ольга жаловалась в соцсетях, что бывший муж — изменщик и манипулятор. В итоге Тарасов организовал все так, что девушка осталась с пустым кошельком. Он забрал даже машину, которую подарил ей на день рождения.

Ольга не пошла в суд, а сделала ставку на пиар своей трудной судьбы и не прогадала. Он принес ей огромную популярность и не менее огромные заработки. А Тарасов вскоре после расставания с поющей ведущей нашел свое счастье с моделью Анастасией Костенко, которая ждет третьего ребенка от футболиста.

Гарик Харламов и Юлия Лещенко

Юлия Лещенко — это первая жена юмориста. С ней он прожил три года и все это время, по словам девушки, вел себя неподобающе. После расставания в одном из интервью Юлия заявила, что резидент Comedy Club изменял ей, спускал семейные деньги на игру в Интернет-покер и постоянно врал.

Во время семейной жизни Харламов завязал отношения с актрисой Кристиной Асмус, которая впоследствии стала его второй женой.

Развод в 2013 году вышел еще громче, чем свадьба. Целых восемь месяцев пара делила имущество, которое суд оценил в 23 миллиона рублей. Юлия требовала 2/3 всего совместно нажитого, но досталfсь ей только четверть: автомобиль BMW, который был приобретен юмористом в кредит, а также денежные средства на счетах — это 811000 рублей и 176000 долларов. За кредитную машину девушка должна была выплатить экс-супругу 1 млн 612 тысяч рублей. В общей сложности стоимость полученного Юлией имущества составила 6 миллионов рублей.

Кстати, второй брак Гарика тоже закончился разводом, но вполне интеллигентным. Загородный дом в элитном поселке в Подмосковье он оставил дочери Анастасии, которая в 2020 году пошла в первый класс.

Яна Рудковская и Виктор Батурин

Сегодня Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко, у пары подрастают двое сыновей. Это второй брак Рудковской — ее первым мужем был миллиардер Виктор Батурин (брат жены Юрия Лужкова, второго мэра Москвы). В этом браке родился сын Никита и Андрей (мальчика родила первая жена Батурина, но отказалась от него в роддоме, поэтому в свидетельстве о рождении была вписана Яна).

Семилетняя жизнь закончилась разводом. Мужчина отобрал у жены все имущество, а еще хотел оставить детей себе. Позже Рудковская признавалась, что ей пришлось пройти десяток судов, чтобы отстоять свое право быть матерью мальчишек.

В 2011 году Батурина обвинили в мошенничестве и продюсер смогла заняться воспитанием сыновей.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Одна из самых высокооплачиваемых российских артисток рассталась с мужем-фотографом в 2020 году. Не нужно быть быть провидцем, чтобы понять, кто приносил основной доход в семью, Исхаков зарабатывал в сто раз меньше супруги.

По данным Forbes, годовой доход Гагариной за прошлый год составил 5,3 миллиона долларов (или 377 миллионов рублей). Только один рекламный контракт артистки оценивается в 14 миллионов, а выступление на корпоративе — в 3,5 миллиона рублей.

За три недели до развода Гагарина уводила мужа из своей концертной компании. Зато Дмитрий смог уговорить свою тещу попробовать себя в качестве модели и стал ее пиар-директором. Почти все имущество осталось у артистки: а это квартира недалеко от Кремля, загородный дом и счета в банке. Кстати, поговаривают, что именно деньги стали причиной разрыва пары.

С Гагариной Исхаков общается исключительно на тему воспитания детей, отношения между экс-супругами непростые. Масла в огонь добавила история с запретом на выезд дочки Мии на отдых за границу. Мужчина запретил певице отправиться с наследницей в Занзибар.

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