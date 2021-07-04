Скандалы на ТВ, которые делали каналам высокие рейтинги

Телевидение ушло в спячку — до конца августа, когда каналы с новыми силами начнут бороться за наше с вами внимание. А пока в эфире одни повторы и залежавшиеся «премьеры» (все равно большинство зрителей на морях да на дачах), предлагаем вспомнить самые яркие скандалы минувших месяцев этого года.

Февраль. Седокова сбежала от Галкина

В выпуске шоу Максима Галкина «Сегодня вечером» речь шла о современных Золушках. По мнению авторов программы, одна из таких — певица Анна Седокова. Девочка из бедной семьи, она стала принцессой. Аню пригласили в студию и, перед тем как дать ей слово, показали сюжет о ней. Где между делом упомянули всех ее супругов и напомнили, что теперешний ее муж, баскетболист Янис Тимма, уже четвертый.

Сюжет очень расстроил Аню. «Да, кому-то повезло — он сразу нашел единственную любовь. У меня, к сожалению, так не вышло. Я не доверяла мужчинам, совершала ошибки. Но человек, который сделал этот сюжет, он клеймит женщину и осуждает ее за то, что она пытается быть счастливой», — выдала гневную тираду певица… и ушла. Оставив Максима Галкина в полном недоумении.

Дмитрий Певцов унюхал Малахова

Актер Дмитрий Певцов предложил запретить развлекательные ток-шоу, где смакуют чужую личную жизнь. Программу Андрея Малахова он назвал «потной». Дмитрий считает, что на ТВ надо «культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду». Сделать это, по мнению Певцова, совсем нетрудно: всего-то надо ввести цензуру, которая бы проверяла телепрограммы, фильмы, спектакли, выставки, концерты на моральную устойчивость.

Особой поддержки актер не нашел. Владимир Познер назвал его предложение глупостью. Андрей Малахов никак не прокомментировал мнение народного артиста. Но наверняка тихонько похихикал.

Апрель. В «Последнем герое» девушек хватали за попы

Возрожденное после долгого перерыва шоу имеет неплохие рейтинги, но так и не стало настоящим событием, как это было, когда «Последний герой» вел Сергей Бодров. В нынешнем сезоне и вовсе вышла закавыка — сразу несколько девушек обвинили участника Александра Матвеева в харассменте: мол, за попу схватить для него раз плюнуть.

Претендовавший на победу Матвеев назвал обвинения в свой адрес дуростью и ушел из проекта, сославшись на проблемы со здоровьем. По словам дочери Дарьи, он и в самом деле угодил на больничную койку. А Дарья обвинила создателей проекта в том, что они придумали историю с харассментом ради рейтингов и разыграли ее по сценарию. Только вот оскорбительные комментарии от поклонников шоу ее отец получил самые настоящие.

Май. Манижа потрясла скрепы

На «Евровидение-2021» выступить от нашей страны делегировали Манижу — россиянку с таджикскими корнями, сочинившую вместе с друзьями ироническую песню Russian Woman, в которой героиня рушит стереотипы о женской доле один за другим. Когда песню услышала страна, певица получила в ответ волну ненависти: Манижу обвинили в высмеивании образа русской женщины и вообще предложили навсегда уехать в Таджикистан, где она родилась.

О Russian Woman рассуждали политики, представители общественных организаций. Песня стала проверкой на ксенофобию и разбудила спящих демонов в душах не очень добрых людей.

К чести для нее, Манижа выдержала этот прессинг, вернулась с конкурса с 9-м местом (не так уж плохо, если вспомнить, что участников было больше четырех десятков), приобрела миллионы поклонников и продолжает писать песни, где всегда побеждает любовь.

Июнь. Моргенштерн наехал на Ревву

Моргенштерн прибыл на церемонию вручения премии Муз-ТВ 4 июня в ошметках рубашки под смокинг и на инвалидной коляске, чем уже сделал себя одной из главных звезд мероприятия. Когда ведущие объявили, что в номинации «Лучший исполнитель» победил Артур Пирожков (сценический образ комика и продюсера Александра Реввы), Моргенштерн вскочил с коляски, вылетел на сцену и закричал: «Я протестую!»

По мнению рэпера, победить в главной номинации должен был он. Ведущие церемонии Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак насилу угомонили горячего уфимца.

«Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа», — написал потом Моргенштерн. И, конечно, оказался прав.

Позже дал огня народный артист Лев Лещенко. Комментируя скандал вокруг премии, он сказал: «Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости».

Губерниев подавился Бузовой

Хочешь рейтингов — зови Бузову. На канал «Матч» пригласили телеведущую-певицу-блогера в качестве звездного эксперта после первого поражения российской сборной на недавнем ЧЕ-2020. На связь со студией вышел комментатор Дмитрий Губерниев.

Он решил оживить скучный эфир и стал подтрунивать над Ольгой, выдавая легенд театра (раз уж Бузова теперь актриса МХАТа) за футбольных деятелей: «Вам какая футбольная школа ближе — российская или знаменитая советская — Эфроса? С Броневым, с Волковым, с Далем?» Бузова шутку не приняла (видимо, просто не поняла) и решила обидеться: «Хватит щеголять знаниями! Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить!»

Губерниева это только распалило, и он выдал: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вообще цитата из «Малыша и Карлсона», но много ли Оле надо — она зарыдала и назвала Дмитрия «не мужчиной» и «дном». По итогам Губерниева отстранили от эфиров, он извинялся, а Олю еще долго утешали ее 23 млн подписчиков.

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