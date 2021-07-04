На какие жертвы идут западные актеры и актрисы ради съемок

Ох уж эти звезды! Выходят, произносят пару реплик - и им за это слава, почет, обложки журналов, миллионы поклонников и долларов. На самом деле киносъемки - процесс сложнейший, изматывающий и порой весьма опасный, требующий от артистов титанических усилий и рискованных экспериментов над собой.

Риз Уизерспун

Кто бы мог подумать, что не изобилующая трюками, драками и погонями драма «Дикая» (2014) станет для Риз не только шансом получить премии «Оскар» и «Золотой глобус», но и погрузиться в состояние гипноза? Но именно так и было — на днях актриса призналась, что во время съемок ей приходилось это делать.

Для максимальной убедительности Риз пришлось почти месяц работать наедине с камерой — и без единого коллеги. Она в буквальном смысле фиксировала собственное путешествие с рюкзаком за плечами, отчего у звезды начались панические атаки. Чтобы решить проблему, продюсеры отправили Уизерспун к гипнологу. И специалист помог справиться с неконтролируемым волнением.

Брендан Фрейзер

Экстремальный набор или, наоборот, сброс веса — классическая голливудская фишка. И вот свежий пример. Некогда красавчик и звезда франшизы «Мумия», 52-летний Брендан Фрейзер недавно предстал в пугающем образе: толстый и лысеющий мужчина с буквально шарообразной головой, щеки которого лежат чуть ли не на плечах.

Таким Брендан стал для картины Дарена Аронофски «Кит», где сыграл главную роль. Его персонаж бросил семью, растолстел до 270 килограммов ивдруг загорается мечтой наладить отношения с выросшей дочерью, которая не хочет его видеть. И ее в общем-то можно понять — наверняка девушка предпочла бы, чтобы папа был не бесформенной тушей, а красавчиком из «Мумии».

Руни Мара

Роль Лисбет Саландер в картине Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой дракона» (2011) помогла Руни Маре заявить о себе: после номинации на «Оскар» на актрису буквально посыпались предложения о работе. Но роль хакерши-социопата далась Маре не так просто — она была совсем иной до начала работы.

Эффектная девушка состригла роскошные волосы, перекрасила их в черный цвет, полностью сбрила брови, сделала настоящий пирсинг на лице и даже проколола соски, отказавшись от использования клипс. При этом, чтобы выглядеть максимально нервной и натянутой как струна, Руни изнуряла себя жесткими диетами — ну как не наградить ее за такую самоотдачу хотя бы номинацией на «Оскар»?Дэниел Дэй-Льюис

Во время работы над картиной «Моя левая нога» (1989) Дэниел не вылезал из инвалидной коляски, отказываясь выходить из образа парализованного художника. Актер заставлял всю съемочную команду толкать его кресло между дублями и кормить с ложечки во время обеда. За фильм Дэй-Льюис получил свой первый из трех «Оскаров».

Готовясь к съемкам в картине «Последний из могикан» (1992), актер провел полгода в пустыне, чтобы понять жизнь, которую вел его герой. Дэниел буквально спал под открытым небом и ел что придется. Чтобы искренне возненавидеть Лео ДиКаприо, игравшего врага его персонажа в «Бандах Нью-Йорка», Дэй-Льюис постоянно слушал рэп, который на дух не переносит. Это позволило Дэниелу начинать каждую сцену с Леонардо с максимальным уровнем ярости в глазах.

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