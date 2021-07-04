Сколько стоит пригласить знаменитость на свадьбу

Сезон свадеб в разгаре. Богатые молодожены бронируют для участия в своих торжествах топовых артистов и ведущих, чьи лица знает вся страна.

А мы узнали, сколько стоит позвать на свадьбу модного тамаду и популярных музыкантов.

Сольные исполнители — от 2 млн до 7 млн руб.

Популярных сольных исполнителей у нас столько, что можно собрать свадебный концерт на любой вкус и кошелек. Но кошелек должен быть вместительным. Просто богатые молодожены могут себе позволить одного артиста на празднике, а очень богатые собирают «песню года». Если артисту приходится петь не час, а тридцать минут, то иногда можно получить скидку.

В категории «очень дорого» выступают Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Баста, Николай Басков, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Юрий Антонов, Дмитрий Билан, их гонорары от 5 до 7 миллионов рублей. Просто «дорого» — это Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Моргенштерн, Александр Ревва, Любовь Успенская. Часовое выступление этих артистов может стоить от 3 до 4 миллионов. Можно попробовать договориться за 2 — 2,5 миллиона с Наташей Королевой, Лолитой, Дмитрием Маликовым, Тамарой Гвердцители, Владимиром Кузьминым или Zivert.

Ведущие — от 1,5 млн до 4,3 млн руб.

После недавнего переполоха, который устроили Дмитрий Губерниев и Ольга Бузова (подробнее об этом скандале читайте на стр. 27), ораторский талант спортивного комментатора заинтересовал потенциальных заказчиков. Народ стал активнее интересоваться расценками на услуги Дмитрия в качестве свадебного ведущего. Цена за один вечер с тамадой Губерниевым — полтора миллиона рублей. Забавно, что примерно столько же стоят аналогичные услуги Бузовой. В этой же ценовой категории —

ведущий шоу «Маска» и экс-звезда КВН Вячеслав Макаров. Слава теперь популярен на частных вечеринках — недавно, например, он вел звездный праздник в честь 45-летия Максима Галкина. Кстати, сам Максим традиционно входит в список самых высокооплачиваемых ведущих свадеб и прочих частных тусовок. Также в этом списке значатся Иван Ургант и Андрей Малахов: их средний гонорар — 50 тысяч евро (4,3 миллиона рублей). Почти в два раза дешевле стоят Лера Кудрявцева, Ксения Собчак, Игорь Верник.

Юмористические номера — от 1 млн до 3,5 млн руб.

Сейчас модно заказывать на свадьбы артистов-стендаперов, которые шутят остро, но по согласованию со сценаристом свадьбы. Тариф — от миллиона рублей за три номера. Сценки от «Уральских пельменей», разыгранные тремя-четырьмя участниками, дороже — от полутора миллионов. А если хотите именитого юмориста, то вот вам Гарик Харламов — шутит, ведет, иногда даже поет, и все это за 40 тысяч евро (3,5 миллиона рублей). К слову, Екатерина Варнава обойдется в два раза дешевле.

Музыкальные группы — от 2 млн до 4 млн руб.

«Руки Вверх!» и «Иванушки» — самые востребованные группы на свадьбах и прочих праздниках богачей. Из новичков самая модная и востребованная группа — Аrtik&Asti. Гонорары варьируются в зависимости от статуса мероприятия, места, даты, загруженности артистов, отпусков. Цифры плавают в районе 2 — 4 миллионов за выступление.

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