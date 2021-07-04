В деревню, в глушь, в Египет! Как звезды проводят летние каникулы

Вы думаете, что звезды отпуск проводят исключительно на Мальдивах? Да, есть и такие.

Но на них свет клином не сошелся: кто-то едет в культурную столицу, кто-то — на малую родину, к родителям. В общем, знаменитости — тоже люди, и стремление к гламурному отдыху в крови далеко не у всех.

75-летний Евгений Петросян с женой, 32-летней Татьяной Брухуновой, и годовалым сыном Ваганом рванул на Мальдивы. Там сейчас +30, случаются ливни, но юморист счастлив — то рыбачит, то купается, то на яхте катается. Ну а его жена тем временем ежедневно меняет купальники.

32-летняя Агния Муцениеце отправилась с сыном и дочкой на родину, в Латвию: навестила маму, зарядилась энергией в родной деревне. Как ни странно, дети актрисы между морем и деревней выбирают второй вариант. Кстати, экс-муж Агаты, актер Павел Прилучный, в июне отдохнул на Мальдивах в компании своей невесты Мирославы Карпович.

58-летней актрисе Елене Валюшкиной повезло — съемки фильма с ее участием проходят в Египте. Лена успевает и в море поплавать, и на пирамиды съездить. На фото она с коллегой Яном Цапником на рыбном рынке. Там, кстати, как в Москве в июне — плюс 36.

43-летняя Анфиса Чехова традиционно демонстрирует новую талию. На этот раз на яхте в Египте. Телеведущая насладилась отдыхом перед грядущими съемками — она будет вести передачу «Скажи, подруга» на «Домашнем» в паре с Авророй.

49-летняя Дарья Повереннова рванула в Питер. На этом фото актриса позирует на фоне разведенных мостов. Даша днем катается на корабликах, а ночью ходит по пустому «Эрмитажу». По словам актрисы, мало кто знает о том, что ночью тоже есть экскурсии, поэтому в Зимнем дворце она была с мужем одна.

31-летняя Регина Тодоренко с сыном летит из Турции домой. Оказывается, звезда прилетела на курорт и заболела коронавирусом — Регину госпитализировали, но быстро выписали.

Весь отпуск она провела в изоляции на шикарной вилле отеля — там и бассейн свой, и доставка еды обеспечена. Помогала звезде мама.

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