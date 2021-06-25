«Другого выхода нет»: Шаляпин, Малиновская и Бледанс высказались о новых ограничениях по коронавирусу

С 28 июня в Москве вводятся новые ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. В частности, жителей и гостей столицы будут пускать в заведения общественного питания только после того, как они предъявят специальный QR-код. А он появляется после получения вакцинации. Как же отечественные знаменитости относятся к подобному нововведению?

В своем инстаграме певец Прохор Шаляпин похвастался сертификатом о вакцинации. Он поддерживает правительство и уверен в том, что прививка — это единственное спасение от коварного коронавируса.

Прохор Шаляпин: «Рано или поздно мы все придем к прививке»

«Я сделал только первый компонент прививки, а второй состоится 8 июля. QR- код можно получить на сайте Госуслуг. Там нет ничего сложного, главное, чтобы система не дала сбой, — говорит Прохор Шаляпин. — Я считаю, что другого выхода нет. Мы видим, как вакцинируются другие страны. Например, в США прививки получили 70 % местных жителей, благодаря чему им открыт въезд в Европу. Я понимаю, что кто-то не доверяет вакцине по личным причинам (это личное дело каждого), но меня раздражает то, что все вдруг резко стали вирусологами и профессиональными врачами, не зная ничего: как была изобретена вакцина, из чего она состоит. Они считают, что их вакцинируют и они умрут. Рано или поздно мы все придем к тому, что нужно делать прививку.

— А у вас возникали сомнения по поводу вакцинации?

— Я тоже очень долго думал, вакцинироваться или нет, может, лучше сделать прививку Pfizer. Потом я обратился к профессиональному эндокринологу Илье Костюшкину. И он сказал, что прочитал результаты независимых западных исследователей. И они установили, что наша вакцина ничем не отличается от иностранных аналогов. Она сильная, хорошая и работающая. Другое дело, что у каждого свой организм и у человека могут быть противопоказания.

Я сделал вакцину не из-за QR -кода, а потому что не хочу болеть и умирать. И, на мой взгляд, надо ужесточить правила для тех, кто пытается сделать поддельные документы. Нужно понимать, что это общая беда. И ваша свобода заканчивается там, где начинается моя, и наоборот.

Я не знаю, что бы делал на месте мэра и министра здравоохранения. Перед ними стоят очень серьезные задачи. В частности, убедить людей в пользе вакцинации.

До этого я конечно и сам читал много бреда об опасности вакцины, но умирают именно от коронавируса. Если человек не боится заразиться, то это его дело. Я же выступаю за вакцинацию.

Маша Малиновская: «Я не понимаю антипрививочников»

Так же, как и Прохор Шаляпин, DJ и ведущая Маша Малиновская считает, что вакцина сможет нас спасти. И не нужно делать из мухи слона, превращая прививку в проблему. Тогда вас примут в любом ресторане.

«Этим нововведениям всего несколько дней. Пока я еще не была в кафе и ресторанах. Но я не понимаю, в чем проблема привиться? Я сама привилась, правда, только наполовину, — говорит Маша Малиновская. — Дело в том, что я сделала один компонент вакцины, а через 21 день нужно было сделать второй. Но я в суете об этом благополучно забыла. Теперь мне будет нужно сделать все заново».

— А вас не напрягают постоянные ограничительные меры?

— По сравнению с другими городами мира в Москве созданы райские условия. Работают пляжи, развлекательные заведения, бары и рестораны. Теперь, конечно, преимущественно для привитых граждан. Но сделать прививку — это в интересах каждого человека. Я не понимаю антипрививочников, почему они выступают против вакцины?

Эвелина Бледанс: «Нужно повышать свой иммунитет»

«Я не готова вакцинироваться, поскольку у меня выработаны антитела. А человек с антителами не должен делать прививку. У него уже внутри есть защита, — говорит телеведущая Эвелина Бледанс. — Мы с Семеном (сын Эвелины Бледанс. — Прим. ред.) сейчас отдыхаем, поправляем здоровье. Моя задача — растить здоровое поколение. Нужно просто повышать свой иммунитет, и тогда все будет отлично».

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