Пионерский лагерь и домашний бассейн: как Жуков, Кожевникова, Наргиз и другие звезды спасаются от жары

Артисты поделились с Teleprogramma.pro, как они переносят аномальную жару, которая пришла в Москву и центральную часть России.

Европейскую часть России накрыла аномальная жара. Ее удерживает «блокирующий» циклон, тот самый, что зависал над столицей в 2010 году, когда из-за аномальных температур горели торфяники.

В дневные часы столбики термометров прогреваются до 36 градусов, ставя рекорды, которые не было в Москве сотню лет.

Врачи советуют не выходить на улицу без лишней необходимости и пить больше воды. А как спасаются от зноя наши знаменитости, Teleprogramma.pro выяснила у Виталины Цымбалюк-Романовской, Виталия Гогунского, Сергея Жукова, Марии Кожевниковой и Наргиз.

Виталина Цымбалюк-Романовская, пианистка

«У меня дома кондиционер, и я стараюсь не выходить из дома пока эта погода. Все встречи переношу на вечер, после 18 часов. Но в целом я не страдаю, на меня жара не действует плохо. Помните, в 2010 году горели торфяники, тогда было хуже, а мы сидели с Арменом Борисовичем в однокомнатной квартире, я закрывала окна и ничего, пересидели. Сейчас гораздо легче, но хочется, конечно, махнуть на море в Сочи или отправиться на пляж, в бассейн. В целом же не стоит драматизировать. Жара — это не самое тяжелое в нашей жизни. Зная московский климат, скорее всего, скоро она отступит и будем скучать».

Виталий Гогунский, актер

«Я спасаюсь от жары в тенечке. Живем за городом, здесь рядом вода и не так жарко — это спасает».

Мария Кожевникова, актриса

«Взрослые члены нашей семьи плавятся от жары, жалуемся, а дети довольны. Им купили надувной бассейн с горкой, плескаются все втроем, довольные и витамин D получают, и прохладно. А вот сплит-системы стараемся дома не включать, опасаюсь, что из-за перепада температур дети могут заболеть».

Наргиз, певица

«У меня нет секретов, лайфхаков или народных рецептов по борьбе с жарой. Я за современные технологии, слава богу, мы не в каменном веке живем, поэтому стараюсь просто не бывать вне зоны действия сплит-систем или кондиционеров. Также я стараюсь пить больше воды, чтобы соблюдать водный баланс и есть больше легкой пиши. Это помогает не перегреваться».

Сергей Жуков, артист

«Мы с детьми отправились в лагерь! Прям пионерский лагерь, который мы сами себе устроили на берегу Волги, подальше от Москвы и пекла. Там устраивали линейки, играли в зарницу, рисовали плакаты и стенгазеты — в общем, отрывались как могли, вернулись в свое пионерское детство. С нами были все наши самые близкие друзья с семьями. И самое интересное, что наши дети, которых вся эта пионерия в жизни вообще не коснулась, с удовольствием окунулись в нее и участвовали во всех наших играх с не меньшим удовольствием».

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