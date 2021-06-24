«Планируем создать музей-бутик Вячеслава Михайловича»: замдиректора Дома моды Славы Зайцева опроверг слухи о его упадке

В беседе с Teleprogramma.pro Расул Ахмедов рассказал о планах по возрождению бренда и прокомментировал слова своего оппонента — продюсера Вадима Хусаинова.

Слухи вокруг Дома моды Славы Зайцева по-прежнему не утихают. На этот раз продюсер Вадим Хусаинов рассказал представителям СМИ, что после продажи части помещения Вячеслав Зайцев не получил ни копейки. Сейчас он очень переживает за судьбу своего детища, которое, по утверждению продюсера, пришло в упадок. И в ближайшее время кутюрье примет решение, которое будет касаться будущего Дома моды.

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Меж тем заместитель генерального директора Дома моды Славы Зайцева Расул Ахмедов считает подобные заявления в прессе обыкновенными сплетнями. И по его словам, эта организация, напротив, восстанавливается сейчас из пепла, подобно птице Феникс. О будущем Дома моды он поговорил с Teleprogramma.pro

— Расул, как бы вы могли прокомментировать недавнее заявление Вадима Хусаинова?

— Мы не читаем слухов, потому что знаем их авторов. На выпады Хусаинова, который уже давно втерся в доверие к Вячеславу Михайловичу, не реагируем.

Существует договор, что Хусаинов имеет право использовать имя Вячеслава Зайцева при жизни. При этом самому модельеру не было заплачено за эту акцию ни копейки. Этот фактор уже вызывает подозрение. Вячеслава Михайловича просто обманывают, поскольку он всем доверяет в силу своего возраста и огромного доброго сердца.

Такими делами занимается несколько групп. Вся их деятельность направлена только на то, чтобы рассорить Вячеслава Михайловича и его сына. Поэтому они и пишут подобные пасквили. Мы даже в суд не подаем на подобные вещи, потому что это люди не нашего уровня. У нас много работы, мы не собираемся тратить время на выяснение отношений.

Недоброжелатели понимают, что Егор (сын Вячеслава Зайцева. — Прим. ред.) уже становится ближе к Вячеславу Михайловичу и используя его слабости, любовь к большим мероприятиям, пафосности, вниманию пытаются оттянуть его обратно.

К великому сожалению, мы не так много уделяем внимания Вячеславу Михайловичу, поскольку приняли большое наследство в виде разоренного Дома моды с долгами в 110 миллионов. И на сегодняшний день они все погашены. Ни Хусаиновы, ни Головин (прежний директор Дома моды Николай Головин. — Прим. ред.) , ни те товарищи, которые крутятся рядом и поют хвалебные оды, не дали ему ни рубля. Но Вячеслав Михайлович больше верит их красноречию, нежели нашим результатам.

Хотя он постоянно с нами на связи. Мы обсуждаем новые проекты, текущие проблемы Дома моды. У нас планируется реконструкция всего помещения, начиная с отопительной системы, уже пришедшей в упадок. К тому же в запущенном состоянии находятся все трубы и батареи, не работают лифты. Новая команда занимается тем, что выводит из кризиса Дом моды.

Первый этап — это уход от долгов, а второй — приведение Дома моды Славы Зайцева в порядок. А третий же этап — реализация программ, запланированных на общем собрании. Команда Вячеслава Михайловича одобрила все наши затеи.

— Каковы ваши планы?

— Мы планируем создать музей-бутик Вячеслава Зайцева, который будет находиться на Проспекте Мира. Там будут представлены его картины, эскизы коллекций. Люди смогут там что-нибудь приобрести и насладиться тем, что прошлись по музею Вячеслава Михайловича.

Сейчас заканчиваем ремонт в салоне, мы привели его в порядок, сменили полностью световое оборудование, которое не менялось с 1982 года. Привели в порядок убитые лифты, что тоже потребовало затрат.

Электрику «перебрали», восстанавливаем цеха. Помимо имеющегося оборудования, занимаемся закупом нового. И соответственно, переходим к основной фазе — работе Вячеслава Михайловича и его двух внучек Маруси и Насти. Мы сетуем за продолжение династии, так как Маруся — такой же дизайнер, как и Егор Вячеславович. А Настя тоже занимается моделированием одежды более молодежного направления: худи, толстовок, джинсовых вещей.

В то самое время, когда все вокруг говорили, что мы разорены, как раз шилась коллекция для женщин категории plus size. Вячеслав Михайлович написал порядка 25 картин. А эти сплетни создаются для формирования ажиотажа.

Расскажите, пожалуйста, о новой коллекции…

— Это формат средняя- полная женщина. То есть, та категория дам, которая на протяжении многих лет была обделена новинками. Как правило, все делалось на худеньких и стройненьких, а мы же хотим поменять направление. И акцентировать внимание на женщинах нестандартной фигуры.

Вячеслав Зайцев хочет показать, что мода существует, как для стройных, так и для полных дам. Сделать худенькую женщину красивой может каждый дизайнер, а вот преобразить полную — только Вячеслав Михайлович.

Сейчас идет фотосессия, мы хотим представить коллекцию в новом формате, когда каждый желающий сможет посмотреть луки в 3 D. Вячеслав Михайлович изъявил желание, чтобы мы дополнили эту коллекцию, добавили в нее 10 луков. И вероятнее всего, что она будет презентована уже осенью.

Егор сейчас взял на себя всю техническую часть по развитию Дома моды. Раньше Вячеслав Михайлович занимался и творчеством, и хозяйством, поэтому и произошло погружение в долги. По совету доброжелателей он вбухивал огромные деньги в пустые проекты, поэтому ничего и не получалось. Мы же не хотим вводить какие-то перемены в Доме моды, а работать только по своей направленности.

На осень у нас планируется набор в Лабораторию Дома моды. Кроме того, у нас продолжает работу модельное агентство. Девушки учатся, репетируют, принимают участие в показах, поэтому у нас ничего не закрылось, не украли, не разворовали. Все работает. А Дом моды Вячеслава Зайцева стоял, стоит и будет стоять на проспекте Мира.

Поэтому все эти разговоры — для того, чтобы привлечь внимание публики. Но, как правило, инициаторы такой бучи уходят в тень. И когда люди оглядываются, не понимая, в чем дело, пузырь лопается. Мы стараемся сделать так, чтобы люди судили по результатам, так будет честнее.

Мы приводим в порядок Дом моды, хотя наши враги утверждают, что мы его раздолбали, разворовали и всех поувольняли..

Мы же даже обзваниваем тех, кто раньше работал в Доме моды Славы Зайцева. Некоторых из них приняли на работу обратно. То есть, недоброжелатели пытаются свалить все на Егора, который уже полтора года находится у руля Дома моды и провел такую большую работу. И продолжит работать и дальше.

А Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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