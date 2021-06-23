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Как выглядит первая жена Дмитрия Тарасова, которую он бросил ради Ольги Бузовой

Девушке 35 лет, она до сих пор не замужем.

Как выглядит первая жена Дмитрия Тарасова, которую он бросил ради Ольги Бузовой
Первая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко. Фото: Инстаграм

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов был женат три раза. В Интернете бурно обсуждались его браки с телеведущий и певицей Ольгой Бузовой и моделью Анастасией Костенко, но мало кто знает о первой супруге спортсмена — Оксане Пономаренко.

Тогда о Тарасове знали только в узких футбольных кругах, играл он в Томске за местную команду и деньгами не сорил. С Оксаной они познакомились случайно, девушка ловила машину, чтоб успеть по срочным делам, Дмитрий ее увидел, остановился и влюбился.

Первая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко. Фото: Инстаграм
Первая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко. Фото: «Инстаграм»

Через некоторое время молодые люди поженились, а в 2009 году у них родилась дочь Ангелина. Но счастье длилось недолго. Молодожены переехали в Москву, Дмитрий постоянно был занят карьерой, мало уделял внимание жене. Соответственно, начались ссоры и размолвки.

После очередного скандала Оксана переехала к родителям, надеясь, что Дмитрий остынет и попытается ее вернуть, но футболист познакомился с Ольгой Бузовой и решил строить дальнейшую жизнь с ведущей «Дома-2».

Дочь Дмитрия Тарасова Ангелина. Фото
Дочь Дмитрия Тарасова, Ангелина. Фото: «Инстаграм»

С Оксаной они развелись, и в случавшемся Пономаренко до сих пор винит Бузову. Последняя, кстати, впоследствии будет делать то же самое, но уже в адрес Анастасии Костенко.

После развода Тарасов выплачивал бывшей жене щедрые алименты на дочь в размере 380 тысяч рублей в месяц. На эти деньги Оксана купила недвижимость в Москве и ни в чем не нуждалась.

Первая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко. Фото: Инстаграм
Первая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко. Фото: «Инстаграм»

Тарасов в одном из интервью говорил, что бывшая жена никогда официально не работала. Однако та утверждает, что занимается воспитанием их общего ребенка и времени на работу у нее нет.

Оксана — красотка, в октябре ей исполнится 35 лет. Она до сих пор не замужем, детей после Ангелины у нее также не было.

Первая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко. Фото: Инстаграм
Первая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко. Фото: «Инстаграм»
Первая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко. Фото: Инстаграм
Первая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко с дочкой Ангелиной. Фото: «Инстаграм»
Первая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко с дочкой Ангелиной. Фото: Инстаграм
Первая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко с дочкой Ангелиной. Фото: «Инстаграм»

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