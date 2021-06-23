Как выглядит первая жена Дмитрия Тарасова, которую он бросил ради Ольги Бузовой

Девушке 35 лет, она до сих пор не замужем.

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов был женат три раза. В Интернете бурно обсуждались его браки с телеведущий и певицей Ольгой Бузовой и моделью Анастасией Костенко, но мало кто знает о первой супруге спортсмена — Оксане Пономаренко.

Тогда о Тарасове знали только в узких футбольных кругах, играл он в Томске за местную команду и деньгами не сорил. С Оксаной они познакомились случайно, девушка ловила машину, чтоб успеть по срочным делам, Дмитрий ее увидел, остановился и влюбился.

Через некоторое время молодые люди поженились, а в 2009 году у них родилась дочь Ангелина. Но счастье длилось недолго. Молодожены переехали в Москву, Дмитрий постоянно был занят карьерой, мало уделял внимание жене. Соответственно, начались ссоры и размолвки.

После очередного скандала Оксана переехала к родителям, надеясь, что Дмитрий остынет и попытается ее вернуть, но футболист познакомился с Ольгой Бузовой и решил строить дальнейшую жизнь с ведущей «Дома-2».

С Оксаной они развелись, и в случавшемся Пономаренко до сих пор винит Бузову. Последняя, кстати, впоследствии будет делать то же самое, но уже в адрес Анастасии Костенко.

После развода Тарасов выплачивал бывшей жене щедрые алименты на дочь в размере 380 тысяч рублей в месяц. На эти деньги Оксана купила недвижимость в Москве и ни в чем не нуждалась.

Тарасов в одном из интервью говорил, что бывшая жена никогда официально не работала. Однако та утверждает, что занимается воспитанием их общего ребенка и времени на работу у нее нет.

Оксана — красотка, в октябре ей исполнится 35 лет. Она до сих пор не замужем, детей после Ангелины у нее также не было.

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