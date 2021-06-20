«Мы очень разные — и внешне, и по характеру»: Сафарова высказалась о Решетовой

Победившая в новом сезоне «Холостяка» Екатерина Сафарова дала интервью блогеру Макарена. Ведущий спросил – не боится ли она постоянных сравнений с бывшей возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.

«Настя очень красивая девушка, но мы очень разные: и внешне, и по характеру, хотя я ее лично не знаю. Но я знала, что будут обсуждать, сравнивать», — отметила Катя.

Напомним, Тимати и Анастасия Решетова расстались в прошлом году, встречались они шесть лет. У пары растет сын Ратмир, в октябре мальчику исполнится два года.

До этого Тимати встречался с моделью Аленой Шишковой, у них растет семилетняя дочь Алиса, воспитанием которой активно занимается мама Тимура Симона.

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