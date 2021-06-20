«Мы не живем вместе»: Сафарова рассказала о реальных отношениях с Тимати

Победительница восьмого сезона «Холостяка» Екатерина Сафарова рассказала, в каких отношениях они сейчас находятся с Тимати. Несмотря на то, что молодые люди утверждали, что полюбили друг друга – их отношения не перешли на новый уровень.

«Мы не живем вместе, не хотим торопить события, должны друг друга больше узнать. Сначала был проект, потом непонятная ситуация, когда мы не могли видеться и общаться (имеется ввиду тот период, когда шоу шло по ТВ – прим. ред.). Но я надеюсь, что все будет нормально», — отметила Катя.

В России показали уже восемь сезонов шоу «Холостяк», и ни разу проект не закончился реальной свадьбой. Главные герои расстались с победительницами почти сразу после окончания шоу. И многие поклонники в принципе перестали верить в искренность чувств участников.

Катя Сафарова на прошлой неделе улетела в Барселону. Ее фанаты теперь гадают- что бы это означало…

Смотрите также: