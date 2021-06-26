Знаменитости, которые победили нищету и выбились в люди

Условия старта во взрослую жизнь - чаще всего определяющий фактор успешности в прикладном смысле этого слова. Но не всегда. Все мы знаем еще с советского времени потрясающие истории простых деревенских детей, ставших легендами (Юрий Гагарин). А что сейчас? Есть ли среди современных знаменитостей те, кто пробивался с низов без помощи влиятельных родителей?

Светлана Ходченкова

Одна из самых востребованных российских актрис с ролями в Голливуде родилась в Москве. Но выросла вместе с мамой в Железнодорожном (Московская область). Чтобы прокормить дочь, Татьяна Владимировна Ходченкова бралась за любую работу: дворником, на стройке, уборщицей. Отец ушел от них, когда Света была маленькой.

Накопив денег, мама отдала девочку в лицей, где учились дети обеспеченных родителей. Стоит ли пояснять, как относились к Ходченковой сверстники. В старших классах девушка не могла себе позволить красиво и дорого одеваться, как они, поэтому все закончилось банальной школьной травлей. Неуверенность в себе и комплексы развивались внутри Светы с космической скоростью, и она решила заполнить анкету в модельную школу Славы Зайцева.

Стройную и статную блондинку приняли на курсы, а затем предложили работу в модельном агентстве. Первую зарплату — тысячу долларов, полученные после полугодовых съемок в Японии, 16-летняя девушка потратила на установку домашнего телефона. Мама, как вспоминает Светлана, бросилась целовать его кнопки, как только увидела.

Даня Милохин

Тиктокеру из Оренбурга всего 19, а его знают почти все. И не только 13 млн подписчиков в ТикТоке и еще 3 млн в Инстаграме. Милохина показывают в эфире федеральных каналов и даже позвали выступить на панели «Инфлюенс-маркетинг» Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Его история кажется уж совсем сказочной: брошен родителями в 3 года (мать отказалась от Дани и его брата Ильи), вырос в детдоме, воровал хлеб, курицу и другие продукты, чтобы прокормиться, а после того как подрос, был взят под опеку многодетной семьей Тюленевых и переехал в пригород Анапы.

Пошел работать официантом, иногда доедая остатки пищи за клиентами. Учиться не хотел, зарабатывал как попало, а в 2019 году установил на телефон ТикТок и стал звездой после выпуска трека «Я дома». Теперь он не смотрит на ценники, делая покупки, но никогда не забывает того, что пришлось пережить в детстве.

Валя Карнавал

Еще одна молодая звезда ТикТока — Валентина Карнаухова из Ростовской области. Ей тоже 19. Она выросла в пгт (поселок городского типа) Новобатайске.

— Все мое детство мы жили бедно, — вспоминала девушка. — Бывало, что денег не хватало даже на хлеб. В школе все надо мной прикалывались из-за этого, издевались. Пускай у нас была бедная семья, пускай у нас не было каких-то ярких эмоций (за все мое детство мы только один раз были на море, и то на три дня) — мы тогда всей семьей были вместе.

В 13 лет отец Вали умер от рака печени, после чего сверстники зашептались: «Они сейчас вообще забомжуют». Но Карнаухова не позволила этому сценарию сбыться. Она выросла и съехала от мамы, переехала в Ростов-на-Дону, сняла комнату в коммуналке («общая ванная, мыши, соседи постоянно шумят»), поступила в колледж.

Не доучилась, в 2018 году установила ТикТок, чтобы записывать смешные видео. Теперь она входит в список самых богатых юных блогеров России с доходом более 3 млн рублей в месяц по данным Forbes.

Настасья Самбурская

Эксцентричная звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская из Приозерска (Ленинградская область) выросла в неблагополучной семье. Ее отец, когда девочке было всего пять лет, угодил в тюрьму.

— В детстве была предоставлена самой себе, за мной никто не следил, — рассказывала в интервью актриса. — Меня били, и я злилась. Когда я выпендривалась, то били еще сильнее. Однажды я пошла вечером с друзьями, не пила, не общалась с мальчиками, так отец начал меня бить, когда я вернулась. Он бил меня, а я молчала. Когда я поняла, что уже не могу, издала какой-то звук, и он перестал.

Пристрастившись к бутылке, мать вообще перестала заботиться о дочери.

— На выпускной в университете пошла в подаренном платье и картонных туфлях за 499 рублей — на подороже денег не было, — вспоминала Самбурская. — Они развалились уже по пути до ресторана. В девятом классе ходила зимой в школу в босоножках, у меня не было теплой обуви. Так что, когда начала зарабатывать, скупала все подряд: одежду, обувь, сумки. Потом накопила на машину, затем на квартиру, недавно — на загородный дом. Родители меня не любили, и я сейчас плачу им тем же самым.

Вера Брежнева

Звезды нулевых тоже проходили всякое. Мама будущей солистки группы «ВИА Гра» Веры Галушки (Брежневой) из украинского города Каменское работала уборщицей и выносила с завода, где работала, даже мыло, а отец стал инвалидом после автокатастрофы, так что многодетная семья (у Веры три сестры) жила более чем скромно.

— В первой половине дня училась, во второй — работала посудомойкой в баре, — объясняла Брежнева. — Или же прогуливала школу, работая нянечкой.

Молодая девушка не знала красивых платьев и всегда ходила в одном и том же, из-за чего над ней издевались одноклассники.

— Ночами из своих платьев или хранившихся с давних пор отрезов мама шила наряды старшей дочке, — признавалась Брежнева. — От Гали они переходили мне, после меня — двойняшкам Вике и Насте. Когда появились первые секонд-хенды, мы разыскивали в грудах присланных из Европы и Америки ношеных вещей что-то более или менее приличное, приносили домой, стирали, ремонтировали, утюжили. Мама нам помогала, ей так хотелось, чтобы дочки были одеты не хуже других. И мы, жалея маму, никогда не рассказывали про то, как над нами издеваются в школе и во дворе, смеются, что едим в школьной столовой бесплатные обеды.

После попадания в 2002 году в группу «ВИА Гра» жизнь девушки кардинально изменилась.