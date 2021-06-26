Илья Авербух поставил спектакль со звездами фигурного катания по бессмертному роману Льва Толстого

В Москве прошла репетиция ледового спектакля «Анна Каренина». Знаменитые фигуристы демонстрировали не только спортивное мастерство, но и постарались показать себя как драматические актеры.

«Нам есть чем удивить!» — убеждает Илья Авербух. Он тут руководит всем и всеми. Илья — автор идеи и режиссер-постановщик, он замахнулся сразу на 47 ледовых спектаклей в городе-курорте. Учитывая, что все гостиницы в Сочи забиты битком до конца лета, проблемы с реализацией билетов вряд ли будут.

В сериале Netflix по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» главную героиню сыграет Светлана Ходченкова. Но если сериал мы увидим еще не скоро, то ледовый спектакль «Анна Каренина» представят уже 9 июля в Сочи. Ледовая Анна Каренина тоже хрупкая блондинка — олимпийский призер Оксана Домнина. Рядом с ней муж — олимпийский чемпион Роман Костомаров, он играет Вронского.

«Нам есть чем удивить!» — убеждает Илья Авербух. Он тут руководит всем и всеми. Илья — автор идеи и режиссер-постановщик, он замахнулся сразу на 47 ледовых спектаклей в городе-курорте. Учитывая, что все гостиницы в Сочи забиты битком до конца лета, проблемы с реализацией билетов вряд ли будут.

На льду знакомые все лица! Впервые в пару встала олимпийская чемпионка, фигуристка-одиночница Евгения Медведева. Рядом с ней Александр Энберт — этого фигуриста телезрители знают по последнему «Ледниковому периоду», где он победил в паре с актрисой Ольгой Кузьминой. У Медведевой и Энберта на льду любовь — они танцуют за Кити и Левина. В жизни Женя и Саша подружились: смеются, снимаю видео для ТикТока. А на репетиции приезжают самые первые. Тренировки у фигуристов идут в жестком графике — по 10 — 12 часов каждый день.

Не случайно Домнина прилегла на плечо своего давнего партнера в танцах на льду — Максиму Шабалину досталась роль Алексея Каренина. В романе муж был старше Анны Карениной на 20 лет — ему 48, а фигуристу 39, но Максим весьма органичен в этом образе.

А вот и новый элемент в исполнении одиночницы Медведевой — фигуристка разучила сложные поддержки. Женя освоила и другие сложные элементы парного катания: параллельные вращения, прыжки.

На тренировке фигуристы в удобной спортивной одежде, а кататься для зрителей будут в красивых костюмах. Фигуристы на 2,5 часа перенесутся во времена салонов и скачек, балов и спиритических сеансов.

Роковой и стильный любовный треугольник из Домниной, Шабалина и Костомарова.

В роли мистического персонажа Истопника — Алексей Ягудин.

Бетси Тверскую и Беккера исполнят давние партнеры на льду Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Евгения Медведева чудо как хороша в образе Кити.