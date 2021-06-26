Как отдыхают звезды: Прилучный с Карпович загорают на Мальдивах, а Жуков рыбачит в Подмосковье

Рыбалка

Сергей Жуков заядлый рыбак, и это его первый подмосковный улов: «Мой фаворит среди летних удовольствий — рыбалка. В такие моменты вспоминаются слова из рекламы «И пусть весь мир подождет». Вот такая перезагрузка у лидера «Руки Вверх!».

Турция

Регина Тодоренко сняла виллу в крутом отеле в турецком Кемере. Телеведущая привезла на курорт сына, родителей, сестру и других членов своей одесской семьи. Отель шикарный — аренда виллы на неделю стоит почти 1,5 млн рублей. Все включено, свой бассейн, вкусная и разнообразная еда.

А вот муж звезды Влад Топалов остался в Москве — восстанавливает здоровье после недавней операции. Регина-путешественница ответила на самый частый вопрос подписчиков: «Как попала в Турцию? На самолете, по загранпаспорту. Рейс Москва — Стамбул — Анталья».

Бассейн

Лариса Гузеева с дочкой Лелей выходные провели в дорогом подмосковном отеле — плавали в бассейне, ходили в спа, вкусно ели. Полный релакс! «Все мое внимание и заботу отдала старшему сыну, мелкой недодала — теперь наверстываю», — говорит Гузеева и старается баловать дочь.

Оздоровительная клиника

Лера Кудрявцева переболела коронавирусом в легкой форме, а вот последствия болезни растянулись на долгие месяцы. Поэтому телеведущая прошла в Подмосковье специальный курс по восстановлению организма в оздоровительной клинике. «Меня накрыло через три месяца.

Головные боли, апатия, сил нет и опять начались панические атаки. За 8 дней прошла чекап, совместила процедуры с отдыхом в отеле пять звезд», — Кудрявцева восстановлением довольна и ехать на курорт не пришлось.

Парк

Дмитрий Шепелев гуляет в парке с собаками и старшими детьми — своим сыном Платоном и дочкой жены Ладой. Ежедневные прогулки на каникулах — обязанность Дмитрия, пока Екатерина дома с их общим сыном Тихоном, которому нет и трех месяцев. Будильник утром у Димы стоит на 6.20 — первая прогулка тоже его.

Премьеры

Эммануил Виторган с дочками Этель и Кларой сначала посмотрели первые серии мультсериала «Тайная комната», а потом был семейный бранч, дети играли и посещали мастер-классы.

Мальдивы

В июне на Мальдивах дожди идут часто, но недолго и в основном ночью. Легко обгореть, но жары выше +34 не бывает. Короче, погода капризная, но сносная для релакса, купания и загара. Павлу Прилучному и Мирославе Карпович понравилось. Судя по тому, как активно они рекламировали отель, где остановились, скидку им сделали приличную.

А для всех остальных аренда виллы на неделю обойдется в 1,2 млн руб. На территории есть заповедный коралловый риф, который считается одним из лучших мест для снорклинга и дайвинга. Но парочка больше времени проводила на личном пляже с белым песочком и на террасе с собственным бассейном — из него открывается вид на океан.

Неподалеку катаются на яхте и пьют вино рэпер Моргенштерн с невестой Диларой Зинатуллиной. Сериальная актриса Мария Куликова с сыном на Мальдивах впервые и в полном восторге: «Это как будто ты поселился в спа и никуда больше не собираешься!»

Греция

Певица Анна Седокова с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, отдыхают вместе с детьми от предыдущих отношений. Семья улетела на греческий остров Миконос. Там пока не жарко: воздух +26, вода +21. Но Анне это нравится: «Никогда не прилетаю в самый сезон. Мне в сезон скучно. Я обожаю быть первой, как сейчас». Семья загорает не только на пляже, но и у бассейна — в шикарном отеле, где аренда люкса на неделю стоит от 800 тыс. руб. Рестораны посещают дорогие — Седокова заказывает любимые спагетти с лобстером. Уже брали напрокат мопед за 50 евро в час.

Намибия

Певица Алена Свиридова должна была отправиться в это экзотическое путешествие еще год назад, но вылеты отменили, границы закрыли. В этом июне Алена наконец-то позирует посреди пустыни среди оранжевых песков. Индивидуальный тур — удовольствие на полмиллиона, но эмоции у звезды зашкаливают: «Если есть в мире нереальная красота, то она здесь. Пустыня Намиб. 80 миллионов лет. Разве это можно осознать?»

Крым

Телеведущая Екатерина Андреева проводит много времени на море — и на берегу, и на яхте. Однако даже на отдыхе Андреева находит время на тренировку — в отеле, где она отдыхает, оказался зал с приспособлениями для эффективной растяжки. Мы посмотрели цены в этой комфортабельной резиденции — неделя от 300 тыс. руб.

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