Красивые болельщицы Евро-2020 из разных стран

Эффектные голы, роскошные передачи, виртуозные сейвы — все это круто, но не только это заставляет мужчин смотреть футбол. В подборке «Телепрограммы» — самые обворожительные болельщицы чемпионата Европы, ради которых не стыдно прильнуть к экрану или даже выцарапать билетик на матч.

Ивана Кнолль родилась в Германии, но живет в Загребе и называет себя хорваткой — и преданно болеет за любимую сборную, даже пребывая на курорте. В микробикини она записывает шуточные ролики, которые наверняка мотивируют футболистов Хорватии в раздевалке перед тяжелой игрой.

Польская модель Марта Барчок засветилась в эфире «Матч ТВ» перед игрой Польша — Словакия, чем свела с ума мужскую аудиторию. Восстанавливаем справедливость: вы можете найти девушку (и даже написать ей!) в Инстаграме.

Темпераментные испанки приходят на матчи подготовленными — в футболках любимой сборной и с отличным настроением. Отвязные англичанки оставляют хорошие манеры дома, а на футбол прилетают, чтобы отрываться.

С такой поддержкой скромная сборная Северной Македонии точно может рассчитывать на удачу.

Украинские девушки традиционно и по праву считаются одними из самых красивых в мире.

Наши девушки в отличие от футболистов никогда не проигрывают в конкурентной борьбе.

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