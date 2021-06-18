«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки: как живет эксцентричный итальянец, ставший отцом

За пять лет, что мир знает итальянца Джанлуку Вакки, он успел размотать миллионное состояние, закрутить романы с самыми красивыми женщинами планеты и стать отцом.

Вот уже шесть лет весь мир знает Джанлуку Вакки. «Танцующий миллионер» успел нажить многомиллионную армию поклонников, закрутить романы с самыми красивым женщинами планеты, пощекотать нервы налоговой, чуть не разориться и стать отцом.

Как живет «танцующий миллионер» сегодня?

Видео с «танцующим миллионером»

Итальянский миллионер Джанлука Вакки появился на свет в 1967 году в Болонье. Жил себе, спокойно, зарабатывал деньги, встречался с красивыми женщинами, катался на дорогих яхтах — одним словом, вел традиционную жизнь богатого человека.

А тем временем планету опутывала новая социальный сеть Instagram, и в 2016 году звезды сошлись. Летом в Сети появился ролик с танцующим у на яхте мужчиной.

Поджарый красавец зажигал с длинноногой брюнеткой. Женская аудитория принялась сыпать комплименты подкаченному незнакомцу, мужчины с завистью посматривали на брюнетку и татуировки танцующего.

Танец под песню La Mordinita Рики Мартина так «зашел» интернет-пользователям, что в одночасье пара приобрела мировую популярность. Интернет лихорадило от попыток отыскать хоть какую-то информацию о парочке. Особо любопытные докопались, что на видео итальянец Джанлука Вакки и его возлюбленная — супермодель Джорджия Габриэле.

Обычно стремительно загоревшиеся звезды так же быстро гаснут, но с Вакки история пошла иным путем. То ли сказалась счастливая звезда итальянца, то ли чуйка миллионера. Он быстро понял, что к чему и сделал ставку на соцсеть.

Аудитория «танцующего миллионера» росла в геометрической прогрессии и за год перешагнула отметку в 10 миллионов. Лицо предпринимателя стало узнаваемым наравне с голливудскими звездами, фанаты учились танцевать как Вакки, а за билеты на мероприятия, которые он посещает, до сих пор готовы платить бешенные деньги.

Что же так привлекает публику в Джанлуке (а аудитория его страницы в Instagram к 2021 году уже перевалила за 20 млн) и кто он на самом деле такой?

Джанлука Вакки в молодости

Биография миллионера окутана тайной. Даже его дата рождения вызывает вопросы. Одни уверяют, что Вакки появился на свет 5 августа 1967 года (53 года), а другие настаивают, что татуированный красавчик будет постарше…

В любом случае с самого детства Вакки не знал отказа ни в чем. Его отец занимался бизнесом, в 1961 году он организовал компанию IMA, занимающуюся производством упаковки и упаковочного оборудования для фармацевтической отрасли.

Окончив школу, Джанлука поступил в Болонский университет на факультет экономики и коммерции, и, получив диплом в 1993 году, с головой погрузился в семейным бизнес.

Молодость Джанлуки прошла на Средиземноморье, это не могло не наложить свой отпечаток. Итальянец заглядывался на девушек и снискал славу настоящего ловеласа. Многие красотки мечтали завладеть его сердцем, что оказалось задачей не из легких. Вакки крутил романы, но жениться не собирался.

С университетской скамьи парень полюбил спорт, а еще стал подворачивать одну штанину на брюках или шортах, эту традицию он трепетно оберегает и сейчас. Исключение делает только для смокинга.

Кстати, Вакки – фамилия, которая имеет многовековую историю. Сам миллионер не раз делился в соцсетях, что в его роду были не только бизнесмены, но и деятели искусств. А работы предков выставлялись в знаменитой галерее «Палаццо Питти» во Флоренции.

В отцовской компании Вакки трудился до 29 лет, но так и не смог проникнуться идеей. Сфера интересов Джанлуки лежала в иной плоскости: его привлекали искусство, музыка, производство одежды.

«Я унаследовал только три или четыре процента того, чем владею, — заявил в одном из недавних интервью миллионер. — С 25 до 35 лет я работал в двенадцати секторах экономики. Занимался турбизнесом, домами на колесах, наручными часами».

Бизнес и состояние Джанлуки Вакки

Из открытых источников следует, что состояние Джанлуки оценивается в 450 миллионов долларов (около 27 миллиардов рублей). Его годовой доход равен примерно 20 миллионам долларов. Богатый наследник живет на дивиденды от корпорации IMA. По данным на 2010 год, ему принадлежало 876 тысяч акций. Как изменилась ситуация к 2021 году — неясно, сведения давно не обновлялись.

В 2016 году оборот IMA превышал миллиард евро, а чистая прибыль составляла 101 миллион евро. И тут важно отметить, что права Вакки в компании сильно ограничены.

Отец почему-то не стал передавать бразды правления сыну, а предпочел сделать главным своего племянника — Альберто Вакки. Тот рос полной противоположностью Джанлуки: вставал в шесть утра, трудился до поздней ночи и рачительно относился к каждой копейке. Бизнесмен и сейчас старается держаться подальше от экстравагантного родственника и ограничивать его участие в семейном бизнесе.

Итальянские СМИ утверждают, что IMA ежегодно выплачивает Джанлуке пять миллионов евро. Издание Quotidiano даже отметило, что это плата за то, чтобы «не лез в дела компании».

«Мне повезло, что в моей семье есть люди, которые могут и запустить успешный бизнес и поддерживать его. Это позволяет мне самореализовываться так, как я хочу», — говорил Джанлука в одном из интервью.

Такой расклад дел полностью устроил «танцующего миллионера», дивиденды он вкладывал в свой бизнес. Одно время Вакки занимался пластиковыми наручными часами ToyWatch. Через год продал бизнес и решил попробовать себя на туристической ниве, но чуть не нажил проблем с законом. Потом была попытка запустить свой бренд одежды под названием GV, но и это дело не пошло.

К 2014 году Джанлука сосредоточился на инвестициях. Его холдинг First Investments предоставлял ссуды партнерам, да по такой хитрой схеме, что чуть не оставил миллионера без штанов.

Долги Джанлуки Вакки

Проблемы с правоохранительными органами и налоговиками вспыли в 2016 году. Оказалась, что First Investments ссуживала деньги фирмам Cofiva Holdings и Eleven Finanziaria. При этом солидная доля в каждой из компаний принадлежит самому Вакки, а та, что не его, отходила компаниям, частично связанным с миллионером. В общем, страшный сон любого бухгалтера. Судя по всему, бизнес прикрывал какие-то схемы итальянца.

В итоге мыльный пузырь лопнул и большая часть имущества танцующего миллионера была арестована за долги. Тогда под арест попали те самые яхты, виллы, гольф-клуб и другие активы, которыми он хвастался в соцсетях. По данным итальянских СМИ, сумма долгов составила порядка 60 миллионов евро. Сам миллионер заверял, что цифра сильно завышена и проблемы возникли вовсе не из-за отсутствия денег, а из-за ошибки банка в начислении процентов по кредиту.

Надо сказать, что миллионер задолжал не только банкам, но и многочисленным родственникам, за это его в семье недолюбливают.

Хитросплетения судьбы привели бизнесмена к мысли, что нужно пересмотреть свое отношение к работе. Вакки забросил дела (но остались хорошие дивиденды) и стал жить на полную катушку. Теперь финансовому планированию в прохладных офисных стенах он предпочитает принятие солнечных ванн на лучших пляжах мира. Так появился персонаж, которого мы знаем по Instagram.

Личная жизнь «танцующего миллионера»

Глядя на Вакки, с трудом верится, что в 2021 году ему исполнится 54 года. При росте 173 см его вес держится около отметки в 72 кг, а ежедневные два часа, проведенные в спортзале, не оставляют ни единого шанса жирку и дряблой коже.

Мужчина пристально следит за собой и не готов сдаваться старости. Пересадка волос, уколы красоты, виниры — все это превратило стареющего бизнесмена в медийного красавчика. Пластические хирурги склонны полагать, что к операции Вакки не прибегал, но наверняка использовал филлеры, чтобы поправить скулы и виски, а еще ботокс, который избавил от морщин на лбу.

Тем не менее нельзя не признать, что кубики на прессе не сделает ни один пластический хирург — это целиком и полностью заслуга мужчины.

Все тело Вакки покрыто татуировками. На правой руке многие углядели масонский знак — буквы GV, но, скорее всего, это инициалы миллионера. Много надписей посвящено египетской тематике, китайским высказываниям и тибетским символам. Видно, что татуировки наносились постепенно и очень осмысленно.

Бесконечный оптимизм, отличная физическая форма и деньги — все это сделало Джанлуку Вакки любимцем женщин. Надо сказать, что все его возлюбленные как на подбор.

В 2011 году у него случился роман с Мелиссой Сатта — итальянской телеведущей и моделью Victoria’s Secret. Девушка на 20 лет моложе Вакки.

Итальянская актриса Раффаэлла Дзардо не просто экс-подруга Вакки, а лучший друг. Она часто гостит у миллионера и общается с его женой.

Линдси Лохан — еще одно увлечение Вакки, но роман закончился стремительно.

Брутальная красотка Мишель Родригес имела все шансы стать законной супругой миллионера. Уж слишком долгосрочные планы были у пары, но на горизонте появилась новая красотка.

Джорджиа Габриэла — именно она танцевала с Вакки тот самый зажигательный танец. Миллионер не скупился на подарки любимой. С ней Джанлука даже побывал в России.

В 2018 года в жизни «танцующего миллионера» появилась модель Шарон Фонсека. Девушка на 27 лет моложе возлюбленного и вот уже три года является его постоянной спутницей. Судя по всему, ловелас Джанлука решил завершить череду своих громких романов и наконец-то завести семью.

Жена и дочь Джанлуки Вакки

2020 год стал знаковым в жизни Джанлуки. Он наконец-то решил жениться на Шерон. О радостном событии сообщила модель в личном блоге, продемонстрировав кадры со свадьбы. Судя по всему, церемония была скромной, «для своих». Девушка примерила свободное белое платье, накинув на плечи жакет. А ее жених — розовый костюм с белой рубашкой.

А спустя пару месяцев после церемонии у пары родилась дочка. Поклонники были в восторге от новости, поздравления новоиспеченному отцу летели из разных уголков мира. Крошку назвали Блу Иерусалим.