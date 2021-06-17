«Оля привыкла к приколам в свой адрес»: Ягудин высказался о конфликте Бузовой и Губерниева

Известный фигурист также рассказал Teleprogramma.pro о том, как ведущая показала себя на проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

Общественность продолжает обсуждать конфликт ведущего Дмитрия Губерниева и Ольги Бузовой в эфире канала Матч ТВ. Своим мнением по этому поводу поделился известный фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Он выступил в защиту популярной инстадивы.

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«Ольга всегда показывала умение посмеяться над собой»

— Алексей, что вы думаете о конфликте Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева на канале Матч ТВ?

— Ольга никого не оставляет равнодушным. Она вызывают эмоции. И у всех разные. Я не знаю, что было после эфира, возможно, они пожали друг другу руки и все в порядке. Поэтому мне тяжело сказать, конфликт это или недопонимание в прямом эфире. Для зрителя это все, безусловно, очень интересно. Но мне было неловко смотреть на слезы девушки в прямом эфире.

Оля привыкла к приколам в свой адрес, есть ряд эфиров в Comedy Club, где над ней все смеются. И Ольга всегда показывала умение смеяться над собой. Она очень «самоиронична». Возможно, в эфире спортивного канала, еще и прямом, такие вещи были неожиданны. Все-таки это не Comedy Club.

Губерниев — выдающийся комментатор и ведущий. Я его уважаю как журналиста, но в ситуации с Бузовой, возможно, ребята как-то могли заранее договориться о формате эфира, чтобы не получилось так, как получилось.

— Недавно стала распространяться запись сторис, где Тина Канделаки якобы отметила, что Бузова действительно была пьяная. А Губерниева отстранили от эфиров за хамство. Но потом ведущая сказала, что эта запись — фейк. Однако есть версия, что Тина Канделаки сначала записала этот сторис, а потом стерла. Как вы думаете, это действительно фейк, и кому он тогда выгоден?

— Я не видел этот сторис, но если Канделаки говорит, что это фейк, значит, это фейк. У меня нет повода не верить ее словам.

«На репетициях «Ледникового периода» Ольга раньше всех приходила и позже всех уезжала»

— Вы вели передачу «Ледниковый период», где Ольга принимала участие в качестве фигуристки. Как Бузова показала себя на этом проекте?

— Ольга — профессионал с огромным опытом работы на ТВ. Она была отличной участницей — открытая, веселая и всегда внимательно слушала советы по фигурному катанию. Я бы отметил, что среди других участников Бузова больше всех проводила времени на тренировках. Раньше всех приходила, позже других уезжала. Это говорит о ее подходе.

— Иногда складывается впечатление, что Ольгу Бузову травят все, кому не лень. Вы согласны с таким мнением?

— У меня нет такого впечатления.

С чего все началось

Напомним, в это воскресенье в эфире канала Матч ТВ Ольга обратилась с мотивационной речью к игрокам национальной сборной по футболу.

И тут прямиком из Санкт-Петербурга к эфиру подключился Дмитрий Губерниев, который стал задавать певице и телеведущей вопросы:

«Какая школа вам ближе? Российская, которую представляет собой Станислав Черчесов, или все-таки знаменитая советская, тренера Эфроса? Та советская школа, которая выигрывала чемпионаты Европы, доходила до полуфинала чемпионата мира. С Броневым, с Волковым, с Далем. Какой футбол вам ближе?»

По-видимому, Ольга не поняла, что Губерниев иронично записал в число спортсменов режиссера Анатолия Эфроса и актеров Леонида Броневого, Николая Волкова и Олега Даля.

После того, как Ольга Бузова не смогла внятно ответить на этот вопрос с подвохом, Дмитрий продолжил свою атаку. «Вы перестали пить коньяк по утрам?», — спросил он ведущую. Затем он повторил эту фразу еще раз.

Услышав вопрос, Бузова не смогла сдержать слез и назвала Дмитрия Губерниева «Дном». Хотя впоследствии ведущий уточнил, что просто процитировал отрывок из книги Астрид Линдгрен о Малыше и Карлсоне.

Дмитрий извинился перед Ольгой, отметив, что не хотел ее обидеть, а ожидал услышать ее размышления о футболе и театре. Но что-то пошло не так… При этом Дмитрий Губерниев признал, что Ольга держалась в эфире вполне достойно.

Хотя впоследствии поблагодарил за поддержку всех тех, кто еще не утратил любовь к книгам.

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